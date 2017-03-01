Результаты опросов









АВТОСТАТ Омнибус – 2019. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Третья волна

Дата выхода: 11.2019 АА «АВТОСТАТ» провело третье по счету исследование потребительских предпочтений при покупке моторных масел «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2019. Моторные масла: предпочтения автовладельцев», основанное на результатах опроса более 3 200 респондентов. Выборка была сформирована на основе текущей структуры активного парка РФ. При отборе учитывались возраст автомобиля, тип производства (иномарка/российская марка), а также регион проживания респондента. В ходе онлайн-опроса респондентам задавались вопросы по следующим темам: узнаваемость брендов, эксплуатация и оценка качества моторного масла, периодичность замены. Кроме того, автовладельцы рассказали о своих планах на следующую покупку моторного масла - предполагаемые марки, ценовой диапазон следующей покупки. В ходе опроса респондентов просили вспомнить рекламу каких моторных масел (на каких носителях) они видели за последние 3-4 месяца. Ряд показателей сравнивался с результатами прошлогодних опросов (первой и второй волнами).



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Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля

Дата выхода: 09.2019 АА «АВТОСТАТ» подготовило второй выпуск маркетингового отчета «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», основанного на результатах онлайн-опроса российских автовладельцев. Исследование было посвящено оценке качества сервисных услуг и предпочтениям при выборе места проведения ТО, покупке запчастей и расходных материалов. Опрос проводился в июле 2019 года, в нем приняло участие более 6000 респондентов. В ходе исследования выяснили, где автовладельцы предпочитают проводить ТО/ремонт своего автомобиля, причины, по которым они выбирают тот или иной вариант, а также удовлетворенность обслуживанием и опасения, возникающие при посещении сервиса. Кроме того, участники указали, какие именно запчасти и расходные материалы и где они будут приобретать в случае необходимости.



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Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев

Дата выхода: 09.2019 АА «АВТОСТАТ» подготовило новый маркетинговый отчет «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев», основанный на результатах онлайн-опроса более 3000 автовладельцев (не менее 200 анкет на каждую из 15 моделей). По каждой модели в отчете представлена информация по рыночным показателям (динамика продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом, структура продаж по федеральным округам, структура парка легковых автомобилей по сегментам, возрастная и региональная структура парка SUV C), а также определены предпочтения в выборе и эксплуатации автомобилей сегмента SUV C автовладельцами (причины выбора, уровень лояльности к бренду, роль автомобиля в жизни владельца, бренды, рассматриваемые к следующей покупке, и пр.). В исследовании приведено сравнение моделей между собой в обобщенном виде, а также показатели по каждой модели в отдельности.



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АВТОСТАТ Омнибус - 2019: Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (весенняя волна)

Дата выхода: 05.2019 «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев» (весенняя волна) – ежегодный маркетинговый отчет, посвященный вопросам выбора и оценки качества автомобильных антифризов российскими автовладельцами. Методом исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие более 3000 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2018 г.в. и ранее, доля мужчин среди которых не превышает 90%. Также были установлены квоты для получения результатов, отражающих структуру активного парка России по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов. В ходе исследования были получены данные по следующим темам: узнаваемость марок антифризов для легковых автомобилей (с подсказкой и без) и особенности выбора охлаждающей жидкости для своего автомобиля. Также в отчете произведен расчет индексов NPS и повторной покупки по брендам антифризов, и освещен вопрос выбора места покупки охлаждающей жидкости. Особое внимание в отчете уделяется медиа-предпочтениям российских автовладельцев.



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АВТОСТАТ Омнибус - 2019: Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев (весенняя волна)

Дата выхода: 05.2019 «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев» (весенняя волна) – ежегодное исследование, которое включает в себя широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества стартерных аккумуляторных батарей российскими автовладельцами. Методом исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие 2500 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2015 г.в. и ранее. Выборка была сформирована на основе текущей структуры активного парка РФ. В ходе исследования были получены данные о потребительском поведении автовладельцев по следующим темам: узнаваемость марок автомобильных аккумуляторов для легковых автомобилей (с подсказкой и без), особенности выбора, эксплуатации аккумуляторных батарей и оценка их качества. Также в отчете представлен индекс повторной покупки, индекс NPS и оценка рекламной активности и имиджа аккумуляторных брендов.



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АВТОСТАТ Омнибус - 2019: Автомобильные шины:предпочтения автовладельцев (летние шины)

Дата выхода: 05.2019 «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» (летние шины) – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества летних шин российскими автовладельцами. В 2019 году была проведена третья волна исследования. В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие более 3000 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2019 г.в. и ранее. Доля мужчин составила 90%. Для получения результатов, отражающих структуру активного парка России, были установлены квоты по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов. В ходе исследования мы изучили особенности потребительского поведения автовладельцев по следующим темам: узнаваемость марок автомобильных шин для легковых автомобилей (с подсказкой и без), особенности выбора, эксплуатации шин и оценка их качества. Также в отчете представлены индекс повторной покупки, индекс NPS и оценка рекламной активности шинных брендов в весенний период.



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АВТОСТАТ Омнибус - 2019: Автомобили с пробегом

Дата выхода: 04.2019 «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев» – третий выпуск ежегодного проекта аналитического агентства «АВТОСТАТ», основанный на телефонном опросе владельцев автомобилей 2011 – 2017 годов выпуска, которые на момент опроса продают свой автомобиль. В ходе опроса были выявлены предпочтения автовладельцев в продаже своего автомобиля (самостоятельная продажа или обращение в дилерский центр, минусы личной продажи автомобиля и отношение к предложениям дилера), а также в покупке следующей машины с пробегом (покупка у частного лица или у официального дилера, знание и оценка преимуществ дилерских спецпрограмм по автомобилям с пробегом и пр.).



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Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году

Дата выхода: 03.2019 АА «АВТОСТАТ» подготовило новый маркетинговый отчет «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году», основанный на результатах онлайн-опроса более 7000 автовладельцев. Опрос проводился в январе 2019 года. В ходе исследования были получены данные об уровне финансового положения российских автовладельцев (самооценка финансового положения семьи, кредитная нагрузка и наличие сбережений). Также опрашиваемые поделились информацией об увеличении расходов (по статьям затрат), особое внимание уделялось росту расходов на содержание автомобиля. В рамках опроса автовладельцам задавался вопрос: «Стали ли вы экономить на содержании автомобиля в 2018 году?». Тех респондентов, кто утвердительно ответил на данный вопрос, детально опрашивали по статьям экономии: эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобиля. В отчете также затронута тема планируемых сроков эксплуатации автомобиля, планов по покупке (смене) автомобиля в ближайшие 2 года, влияния экономической ситуации на эти планы.



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Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля

Дата выхода: 01.2019 АА «АВТОСТАТ» подготовило новый маркетинговый отчет «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля», основанный на результатах опроса 1800 респондентов. Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей региональной структуре продаж автомобилей изучаемых брендов. В ходе исследования получена потребительская оценка владельцев самых популярных марок автомобилей в рейтинге российских продаж (30 брендов). Отчет отражает процесс выбора автомобиля покупателями, особенности его эксплуатации, планы по смене автомобиля, а также дает возможность оценить поведение автолюбителей в целом по выборке, по группе владельцев (российские автомобили, китайские бренды, массовые иномарки и премиальные иномарки) и сравнить показатели между собой по отдельным автомобильным брендам.



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АВТОСТАТ Омнибус – 2018 Новые автомобили: мнения автовладельцев (третья волна)

Дата выхода: 12.2018 «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2018 Новые автомобили: мнения автовладельцев» – третий выпуск ежегодного проекта аналитического агентства «АВТОСТАТ», который представляет собой опрос владельцев новых автомобилей по определенной методике и дает возможность сравнивать показатели оценки с течением времени. Исследование основано на формировании репрезентативной выборки, соответствующей региональной структуре продаж автомобилей изучаемых брендов. В ходе опроса получена потребительская оценка владельцев 30 самых популярных марок в рейтинге российских продаж. В ходе исследования оценивалась: удовлетворенность автомобилем, удовлетворенность обслуживанием на сервисе официального дилера, индекс доверия сервисному центру дилера, индекс повторной покупки и индекс NPS. В целях повышения достоверности данных использовались два метода проведения опроса: онлайн и телефонный опрос. Отчет состоит из общих страниц, демонстрирующих сравнение брендов между собой по ряду показателей, а также краткой информации по каждому отдельному бренду.



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АВТОСТАТ Омнибус – 2018. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (вторая волна)

Дата выхода: 11.2018 «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2018. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (вторая волна)» – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества автомобильных шин российскими автовладельцами. Для получения данных был проведен онлайн-опрос более 3000 респондентов, владельцев автомобилей 2013-2018 года выпуска. Выборка была сформирована на основе текущей структуры активного парка РФ. При отборе учитывались возраст автомобиля и регион проживания респондента. В ходе исследования респонденты отвечали на вопросы и давали оценку показателям в отношении летних и зимних шин по отдельности. По части показателей в отчете также представлены распределения по стране происхождения автомобиля и географическому признаку. Соответствие структуры собранного массива анкет активному автомобильному парку РФ позволило получить полную картину потребительских предпочтений собственников ТС при эксплуатации, выборе и покупке шин.



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АВТОСТАТ Омнибус – 2018. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Вторая волна

Дата выхода: 11.2018 АА «АВТОСТАТ» провело второе по счету исследование потребительских предпочтений при покупке моторных масел «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Моторные масла: предпочтения автовладельцев», основанное на результатах опроса более 3 000 респондентов. Выборка была сформирована на основе текущей структуры активного парка РФ. При отборе учитывались возраст автомобиля, тип производства (иномарка/российская марка), а также регион проживания респондента. В ходе онлайн-опроса респондентам задавались вопросы по следующим темам: узнаваемость брендов, эксплуатация и оценка качества моторного масла, периодичность и места его замены. Кроме того, автовладельцы рассказали о своих планах на следующую покупку моторного масла - предполагаемые марки, ценовой диапазон следующей покупки. В ходе опроса респондентов просили вспомнить рекламу каких моторных масел (на каких носителях) они видели за последние 3-4 месяца. Ряд показателей сравнивались с результатами прошлогоднего опроса (первой волной).



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Портрет российского автовладельца

Дата выхода: 10.2018 АА «АВТОСТАТ» подготовило новый маркетинговый отчет «Портрет российского автовладельца», основанный на результатах опроса более 10 000 респондентов - владельцев 35 самых популярных моделей автомобилей по 32 автомобильным брендам. По каждой модели было опрошено около 300 владельцев, возраст автомобилей которых не превышал 7 лет (2011–2018 гг. выпуска). В ходе опроса была определена характеристика автовладельца (демографические показатели, психологический тип, хобби), а также его предпочтения в выборе определенной модели автомобиля (причины выбора, рассматриваемые альтернативы, роль автомобиля в жизни владельца, предпочтения в выборе следующего бренда). Кроме того, участники опроса оценивали удовлетворенность автомобилем, оправданность своих ожиданий о нем, а также готовность порекомендовать свой автомобиль друзьям, коллегам, знакомым.



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Российский авторитейл 2017. Основные показатели и эффективность деятельности

Дата выхода: 09.2018 АА «АВТОСТАТ» подготовило новый маркетинговый отчет «Российский авторитейл 2017. Основные показатели и эффективность деятельности», основанный на результатах обработки более 500 анкет, предоставленных дилерскими центрами и холдингами для участия в проекте «Автодилер года - 2018». Данные четко структурированы по шести регионам (Москва, Санкт-Петербург, Центральный, Приволжский, Южный, Зауралье (Урал, Сибирь, Дальний Восток), двум сегментам (премиальный, массовый) и по целому ряду брендов (около 20). Информация представлена в динамике за 2016 и 2017 гг. Отчет также дополнен потребительской оценкой работы дилеров в сфере продаж и сервиса в 2017 году (по автомобильным брендам).



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Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля

Дата выхода: 08.2018 АА «АВТОСТАТ» совместно с Авто Mail.ru провели онлайн-опрос российских автовладельцев, посвященный оценке качества сервисных услуг и предпочтениям при выборе места проведения ТО, покупке запчастей и расходный материалов. Исследование проводилось в июне 2018 года, в нем приняло участие более 6000 респондентов. В ходе опроса выяснили, где автовладельцы предпочитают проводить ТО/ремонт своего автомобиля, причины, по которым они выбирают тот или иной вариант, а также удовлетворенность обслуживанием и опасения, возникающие при посещении сервиса. Кроме того, участники указали, какие именно запчасти и расходные материалы и где они будут приобретать в случае необходимости.



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Опрос владельцев автомобилей УАЗ Патриот

Дата выхода: 07.2018 В июне 2018 года специалисты АА «АВТОСТАТ» провели опрос владельцев автомобилей УАЗ Патриот, в котором участники оценивали свой автомобиль по ряду критериев, а так же отвечали на вопросы: с какого автомобиля они пересели на УАЗ Патриот, оправдались ли ожидания владельцев от эксплуатации автомобиля, и какие марки-модели будут рассматриваться в качестве следующей покупки. Так же в рамках опроса был определен портрет среднестатистического владельца этой марки и психологический тип его личности. Получить на e-mail результаты исследования









Опрос владельцев автомобилей Volvo

Дата выхода: 06.2018 В апреле 2018 года АА «АВТОСТАТ» и «Российский клуб Volvo» провели опрос владельцев автомобилей марки Volvo. Респонденты оценивали свою машину по ряду параметров, а также указывали характеристики, по которым, по их мнению, Volvo превосходит все прочие марки автомобилей. Кроме того, автовладельцы отвечали на вопросы касательно мест сервисного обслуживания авто и готовности порекомендовать его своим друзьям (коллегам, знакомым), а так же вероятности приобретения бренда Volvo в будущем. Получить на e-mail результаты исследования









Опрос владельцев автомобилей Hyundai Solaris

Дата выхода: 06.2018 В мае 2018 года АА «АВТОСТАТ» совместно с «HYUNDAI SOLARIS клуб Россия» провели опрос владельцев автомобилей Hyundai Solaris. В рамках опроса был определен портрет среднестатистического владельца этой марки с указанием психологического типа его личности. Участники оценивали свой автомобиль по ряду параметров, а так же отвечали на вопрос - оправдались ли их ожидания от эксплуатации автомобиля, и какие марки-модели будут рассматриваться в качестве следующей покупки. Получить на e-mail результаты исследования









Опрос владельцев автомобилей Infiniti

Дата выхода: 06.2018 В мае 2018 года АА «АВТОСТАТ» провело опрос владельцев автомобилей марки Infiniti. Респонденты оценивали свой автомобиль по ряду параметров и указывали какие еще марки рассматривались при выборе. Так же автовладельцы указали причины, по которым они предпочли бренд Infiniti прочим маркам. Кроме того, участники опроса оценивали удовлетворенность автомобилем, указывали преимущества и недостатки, а так же готовность снова приобрести авто бренда Infiniti. Получить на e-mail результаты исследования









АВТОСТАТ Омнибус - 2018: Автомобили с пробегом

Дата выхода: 03.2018 Отчет основан на данных телефонного опроса. В анкетировании участвовали владельцы машин 2010 – 2016 гг. выпуска. Отчет содержит методику проведения исследования, показатели в целом по выборке и в различных разрезах: по сегментам, ценовым категориям, брендам продаваемых автомобилей, а также по сегментам цен планируемой к покупке машины. Получить на e-mail результаты исследования









Узнаваемость спецпрограмм производителей по автомобилям с пробегом

Дата выхода: 02.2018 В январе-феврале 2018 года АА "АВТОСТАТ" и сайт Drom.ru провели опрос автолюбителей на тему знания спецпрограмм по автомобилям с пробегом. По результатам исследования было собрано свыше 13 тысяч анкет. В ходе опроса респонденты указывали, известно ли им о существовании спецпрограмм и их преимуществах, а также вписывали их названия самостоятельно и после отмечали с подсказкой. Получить на e-mail результаты исследования









Опрос автовладельцев по потребительским предпочтениям

Дата выхода: 01.2018 В январе 2018 года специалистами АА "АВТОСТАТ" и сайта Авто Mail.ru было проведено исследование потребительских предпочтений автовладельцев. В нем приняли участие более 17 тысяч респондентов. Исследование охватывает широкий круг тем:

- роль автомобиля в жизни автолюбителя (удовольствие, обуза и т.д.);

- готовность рекомендовать марку своего автомобиля;

- произошел ли рост эксплуатационных расходов за прошедший год, по мнению респондентов, и по каким статьям;

- начали ли экономить на эксплуатации своего ТС;

- планы по покупке автомобиля в 2018 году (марка, источники финансирования и т.д.) Получить на e-mail результаты исследования









АВТОСТАТ Омнибус - 2017: Новые автомобили

Дата выхода: 12.2017 Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей модельной структуре продаж внутри каждого бренда, а также региональной структуре продаж автомобилей в России. И включает в себя сравнение показателей по 31 автомобильному бренду, а также подробную информацию по оценке автовладельцами каждого отдельного бренда. Общий объём выборки составил 3100 респондентов. Получить на e-mail результаты исследования









АВТОСТАТ Омнибус – 2017. Автомобильные шины

Дата выхода: 11.2017 «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества шин российскими автовладельцами. Для получения данных был проведен онлайн-опрос трех тысяч респондентов, которые эксплуатируют машины 2017 г.в. и ранее. Вопросы анкеты формулировались таким образом, чтобы участники опроса давали ответы, проставляли оценки как по летним, так и по зимним шинам. Соответствие структуры собранного массива анкет активному автомобильному парку РФ позволило получить полную картину потребительских предпочтений собственников ТС при эксплуатации, выборе и покупке шин. По части показателей в отчете также представлены распределения по стране происхождения автомобиля и географическому признаку. Получить на e-mail результаты исследования









АВТОСТАТ Омнибус – 2017. Моторные масла

Дата выхода: 10.2017 «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Моторные масла: Предпочтения автовладельцев» всесторонне освещает процессы выбора, покупки и эксплуатации моторных масел. В опросе приняли участие более 3000 российских автолюбителей, владеющих машинами 2016 г.в. и старше. Выборка была сформирована на основе текущей структуры активного парка России. В ходе онлайн-анкетирования респондентам задавались вопросы по следующим темам: узнаваемость брендов, эксплуатация и оценка качества моторного масла, периодичность и места его замены, предпочтения при следующей покупке, реклама моторных масел. Отчет включает в себя результаты исследования в целом по выборке, а также дополнительную детализацию по типу производства автомобиля, его возрасту, региону проживания респондентов и другие разрезы по части вопросов. Это позволяет понять специфику потребительских предпочтений каждой из групп автовладельцев. Получить на e-mail результаты исследования









Опрос владельцев автомобилей Lexus

Дата выхода: 09.2017 В июле 2017 года АА «АВТОСТАТ» совместно с сайтом «Клуб Lexus Россия» провело опрос владельцев автомобилей марки Lexus. Респонденты оценивали свою машину по ряду параметров, а также указывали причины, по которым они предпочли бренд Lexus прочим премиальным маркам. Помимо этого, автовладельцы отвечали на вопросы касательно мест сервисного обслуживания и готовности снова рассматривать к покупке бренд Lexus. Получить на e-mail результаты исследования









Опрос по запчастям и сервисному обслуживанию

Дата выхода: 08.2017 АА «АВТОСТАТ» совместно с сайтом Авто Mail.ru провело онлайн-опрос российских автовладельцев, посвященный оценке качества сервисных услуг и предпочтениям при покупке запчастей. Исследование проводилось в июле 2017 года, в нем приняло участие более 8800 респондентов. В ходе опроса автовладельцы отвечали на вопросы, касающиеся следующего круга тем:

- места обслуживания гарантийных и послегарантийных автомобилей;

- уровень доверия сервису и опасения, возникающие при его посещении;

- оценка удовлетворенности при посещении сервиса по 12 критериям, а также значимость этих критериев;

- значимость различных критериев при покупке запчастей (цена, качество, личный опыт и т.д.);

- каким должно быть минимальное снижение цены на оригинальные детали, чтобы автовладельцы начали их приобретать;

- предпочтения по местам покупки запчастей в разбивке по 20 основным системам автомобиля. Получить на e-mail результаты исследования









Опрос для номинации «Доверие потребителей» премии «Автодилер года-2017»

Дата выхода: 05.2017 В рамках подготовки к проекту «Автодилер года-2017» АА «АВТОСТАТ» провело онлайн-опрос для определения брендов-победителей в номинации «Доверие потребителей». В опросе приняли участие более 10 000 российских автовладельцев – пользователей «AVITO Авто», обслуживших свой автомобиль у официального дилера в 2016 году. В ходе исследования респонденты оценивали удовлетворенность и уровень доверия обслуживанию в сервисном центре. Получить на e-mail бенчмаркинг









Узнаваемость спецпрограмм по автомобилям с пробегом

Дата выхода: 05.2017 В апреле-мае 2017 года АА «АВТОСТАТ» провело онлайн-опрос посетителей сайтов Avito.ru и Drom.ru. В нем приняло участие около 14 тысяч человек. Предметом исследования стала осведомленность автовладельцев о спецпрограммах дистрибьюторов по автомобилям с пробегом. В ходе опроса респонденты отвечали, знают ли они о существовании таких программ, а также указывали их названия (с подсказкой и без подсказки). Получить на e-mail результаты исследования









Исследование «Тренды дилерского маркетинга»

Дата выхода: 05.2017 С 12 по 18 мая 2017 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело онлайн-опрос специалистов маркетинговых подразделений и руководителей дилерских центров. В нем приняло участие более 100 человек. Исследование было посвящено маркетинговым стратегиям автодилеров и затронуло следующие темы:

- распределение рекламного бюджета дилерского центра;

- каналы рекламной активности;

- аналитика дилерского сайта;

- работа с трафиком;

- дополнительная активность отдела маркетинга (продвижение услуг сервиса, наличие бонусных программ и т.п.). По итогам опроса было составлено консолидированное экспертное мнение в форме презентации. Получить на e-mail результаты исследования









Платные парковки

Дата выхода: 04.2017 АА «АВТОСТАТ» в рамках совместного с Cupli Surveys исследования потребительского поведения автовладельцев выяснило, как отразилось на авторынке Москвы и Московской области введение платных парковок. Для этого в марте 2017 года был проведен онлайн-опрос 1300 респондентов, среди которых 91% москвичей и 9% жителей Подмосковья в возрасте от 18 до 55 лет. Получить на e-mail результаты исследования









АВТОСТАТ Омнибус – 2017. Автомобили с пробегом

Дата выхода: 03.2017 «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Автомобили с пробегом» представляет собой крупное маркетинговое исследование предпочтений автовладельцев по продаже их транспортного средства и приобретению нового. Кроме того, в ходе его проведения оценивалась степень осведомленности респондентов о спецпрограммах брендов по автомобилям с пробегом, уровень доверия этим программам и значимость их преимуществ для рядовых автовладельцев. Отчет включает в себя методологию проведения исследования, результаты анализа в целом по выборке и в разбивке по ценовым категориям транспортных средств, а также детализацию по каждому из брендов. Получить на e-mail результаты исследования