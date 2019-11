Результаты опросов

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев

Дата выхода: 09.2019 АА «АВТОСТАТ» подготовило новый маркетинговый отчет «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев», основанный на результатах онлайн-опроса более 3000 автовладельцев (не менее 200 анкет на каждую из 15 моделей). По каждой модели в отчете представлена информация по рыночным показателям (динамика продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом, структура продаж по федеральным округам, структура парка легковых автомобилей по сегментам, возрастная и региональная структура парка SUV C), а также определены предпочтения в выборе и эксплуатации автомобилей сегмента SUV C автовладельцами (причины выбора, уровень лояльности к бренду, роль автомобиля в жизни владельца, бренды, рассматриваемые к следующей покупке, и пр.). В исследовании приведено сравнение моделей между собой в обобщенном виде, а также показатели по каждой модели в отдельности.



