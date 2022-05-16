«АВТОСТАТ ОМНИБУС-2022». Летние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (четвертая волна) – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества летних шин российскими автовладельцами.

В 2022 году была проведена четвертая волна исследования. В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие более 3000 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2022 года выпуска и ранее. Доля мужчин составила 90%. Были также установлены квоты для получения результатов, отражающих структуру активного парка России по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов.

Ввиду сложившейся экономической ситуации в стране, отчет дополнен информацией о ее влиянии на решение автовладельцев о замене/покупке летних шин в 2022 году. Кроме того, в связи с возможным уходом с российского рынка европейских, корейских и японских производителей шин, определены возможные альтернативы среди китайских и российских брендов летних шин, которые готовы приобрести автовладельцы им на замену.

В первом разделе отчета приведено описание выборки, а также методика, по которой были произведены расчеты.

Второй раздел полностью посвящен теме узнаваемости брендов летних автомобильных шин. В частности, респонденты указывали марки, которые вспомнились им в первую и вторую очередь (замер без подсказки: первое упоминание и общее знание). Затем они выбирали знакомые бренды из числа представленных на экране (знание с подсказкой).

Третья часть содержит информацию, посвященную выбору и эксплуатации летних шин, которые респонденты использовали на момент исследования.

В нем приведены следующие показатели:

• бренды летних шин, используемые в настоящее время;

• причины выбора брендов шин;

• оценка удовлетворенности шинами;

• важность параметров выбора летних шин.

В четвертом разделе приведены индексы потребительской лояльности (NPS) по наиболее популярным брендам летних шин, которые использовались автолюбителями в период проведения интервью.

Пятый раздел отчета содержит информацию, связанную с процессом покупки шин. В нем приведены следующие показатели:

• марки летних шин, рассматриваемые к покупке в будущем;

• индекс повторной покупки;

• влияние экономической ситуации на решение о замене/покупке летних шин в 2022 году;

• выбор производителя летних шин.

Шестая часть отчета посвящена рекламе шинных брендов. Для ее подготовки в анкету были включены вопросы о том, рекламу каких брендов респонденты видели/слышали за последнее время и в каких источниках.

Седьмая часть отчета позволяет подробнее ознакомиться с показателями, рассчитанными в ходе исследования, по каждому из конкретных 10 шинных брендов. Соответствие структуры собранных анкет активному автомобильному парку РФ позволило получить полную картину потребительских предпочтений собственников ТС при эксплуатации, выборе и покупке шин.

Результаты исследования представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS в разбивке по регионам и автомобилю во владении (иномарка/российский).