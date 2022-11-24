Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна) | Опросы | АВТОСТАТ
Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)

Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)

Дата выхода: 24.11.22
Формат: PDF, 23 стр.
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Представляем вашему вниманию третью волну отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев», который базируется исключительно на результатах опроса автовладельцев на заданную исследователями тему.

Первая волна исследования была проведена в марте 2022 года, вторая – в июне 2022 года, а третья – в октябре 2022 года.

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» продолжают изучать тему настроений автовладельцев, их планов на покупку автомобиля и запчастей, а также оценки финансового положения в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.

В период с 3 по 10 октября проводился онлайн-опрос пользователей сайта Авто Mail.Ru. Его длительность составила около 12 минут. Общий размер сформированной случайным образом выборки составил 2500 российских автовладельцев.

Отчет состоит из нескольких основных разделов:
1) Характеристика участников опроса.
2) Финансовое положение и расходы автовладельцев.
3) Обслуживание и эксплуатация автомобиля.
4) Планы по покупке автомобиля.
5) Настроение российских автовладельцев.

Все показатели в отчете представлены в целом по выборке, в зависимости от происхождения автомобиля (массовый или премиальный сегмент), а также от региона проживания респондентов (Москва + Московская область, Санкт-Петербург + Ленинградская область, регионы).

Результаты исследования представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS. Также в формате Excel подготовлено сравнение ряда показателей с первой и второй волнами исследования.

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