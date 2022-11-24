Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)

Настроение российских автовладельцев Оценка финансового положения семьи к концу 2022 года Удовлетворенность жизнью в настоящий момент Ожидания на 4 квартал 2022 года

Планы по покупке автомобиля Покупка нового автомобиля без гарантии Покупка автомобиля в ближайший год Планируемая цена и финансирование покупки Готовность привезти автомобиль из другой страны

Обслуживание и эксплуатация автомобиля Предпочтение по месту обслуживания Планы по обслуживанию Затраты на содержание и отказ от эксплуатации Рост расходов на содержание автомобиля Покупка запчастей и расходных материалов

Финансовое положение и расходы автовладельцев Самооценка финансового положения семьи Изменение финансового положения семьи за последние 3 месяца Изменение расходов семьи за последние 3 месяца (по статьям)

Представляем вашему вниманию третью волну отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев», который базируется исключительно на результатах опроса автовладельцев на заданную исследователями тему.

Первая волна исследования была проведена в марте 2022 года, вторая – в июне 2022 года, а третья – в октябре 2022 года.

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» продолжают изучать тему настроений автовладельцев, их планов на покупку автомобиля и запчастей, а также оценки финансового положения в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.

В период с 3 по 10 октября проводился онлайн-опрос пользователей сайта Авто Mail.Ru. Его длительность составила около 12 минут. Общий размер сформированной случайным образом выборки составил 2500 российских автовладельцев.

Отчет состоит из нескольких основных разделов:

1) Характеристика участников опроса.

2) Финансовое положение и расходы автовладельцев.

3) Обслуживание и эксплуатация автомобиля.

4) Планы по покупке автомобиля.

5) Настроение российских автовладельцев.

Все показатели в отчете представлены в целом по выборке, в зависимости от происхождения автомобиля (массовый или премиальный сегмент), а также от региона проживания респондентов (Москва + Московская область, Санкт-Петербург + Ленинградская область, регионы).

Результаты исследования представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS. Также в формате Excel подготовлено сравнение ряда показателей с первой и второй волнами исследования.