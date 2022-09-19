Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет следующую волну исследования «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», которое базируется на результатах онлайн-опроса (июль-август 2022 года) более 2400 российских автовладельцев - пользователей сайта Авто Mail.Ru.

В ходе опроса были выявлены предпочтения автовладельцев в обслуживании своих автомобилей и покупке запасных частей. Один из разделов отчета был посвящен обслуживанию гарантийных автомобилей: удовлетворенности обслуживанием у официального дилера, доверию дилеру, опасениям, возникающим при обращении в сервисный центр дилера, а также экономии на обслуживании и ремонте владельцев гарантийных машин. Кроме того, автовладельцев, обслуживающих у дилера гарантийный автомобиль, просили озвучить свои планы по месту обслуживания после окончания гарантии: почему останутся у дилера, почему уйдут от дилера?

В следующем разделе отчета подробно рассматриваются предпочтения автолюбителей в обслуживании постгарантийного автомобиля: место обслуживания, причины выбора того или иного места для ТО и ремонта, параметры выбора независимой СТО в качестве основного места обслуживания, а также сравниваются параметры обслуживания постгарантийных автомобилей на СТО и на сервисе официального дилера.

Отчет дополнен информацией в формате Excel по всем основным показателям в разрезе гарантийных и негарантийных автомобилей по каждому из 8 брендов: Hyundai, KIA, LADA, Nissan, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen (по которым набралось более 100 анкет по гарантийным и постгарантийным автомобилям).

По запросу эксперты АА «АВТОСТАТ» готовы рассмотреть возможность предоставления данных по другим брендам (при условии, что в базе находится необходимое количество анкет для получения репрезентативных данных).