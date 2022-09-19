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1. Характеристика респондентов
2. Обслуживание гарантийных автомобилей
2.1. Предпочтение по месту обслуживания
2.2. Удовлетворенность обслуживанием на сервисе дилера
2.3. Опасения при обращении на сервис официального дилера
2.4. Планы по обслуживанию после окончания гарантии
2.5. Обслуживание по видам работ
2.6. Покупка запасных частей
2.7. Экономия на обслуживании и ремонте автомобиля
3. Обслуживание негарантийных автомобилей
3.1. Предпочтение по месту обслуживания
3.2. Параметры выбора независимой СТО
3.3. Официальный дилер VS независимая СТО
3.4. Опасения автовладельцев
3.5. Обслуживание по видам работ
3.6. Покупка запасных частей
3.7. Экономия на обслуживании и ремонте автомобиля
4. Предпочтения в обслуживании по автомобильным брендам (гарантийные/негарантийные автомобили), формат Excel:
4.1. Hyundai
4.2. KIA
4.3. LADA
4.4. Nissan
4.5. Renault
4.6. Skoda
4.7. Toyota
4.8. Volkswagen
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет следующую волну исследования «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», которое базируется на результатах онлайн-опроса (июль-август 2022 года) более 2400 российских автовладельцев - пользователей сайта Авто Mail.Ru.
В ходе опроса были выявлены предпочтения автовладельцев в обслуживании своих автомобилей и покупке запасных частей. Один из разделов отчета был посвящен обслуживанию гарантийных автомобилей: удовлетворенности обслуживанием у официального дилера, доверию дилеру, опасениям, возникающим при обращении в сервисный центр дилера, а также экономии на обслуживании и ремонте владельцев гарантийных машин. Кроме того, автовладельцев, обслуживающих у дилера гарантийный автомобиль, просили озвучить свои планы по месту обслуживания после окончания гарантии: почему останутся у дилера, почему уйдут от дилера?
В следующем разделе отчета подробно рассматриваются предпочтения автолюбителей в обслуживании постгарантийного автомобиля: место обслуживания, причины выбора того или иного места для ТО и ремонта, параметры выбора независимой СТО в качестве основного места обслуживания, а также сравниваются параметры обслуживания постгарантийных автомобилей на СТО и на сервисе официального дилера.
Отчет дополнен информацией в формате Excel по всем основным показателям в разрезе гарантийных и негарантийных автомобилей по каждому из 8 брендов: Hyundai, KIA, LADA, Nissan, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen (по которым набралось более 100 анкет по гарантийным и постгарантийным автомобилям).
По запросу эксперты АА «АВТОСТАТ» готовы рассмотреть возможность предоставления данных по другим брендам (при условии, что в базе находится необходимое количество анкет для получения репрезентативных данных).
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