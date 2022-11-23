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1. Методика оценки и основные параметры
2. Узнаваемость брендов автомобильных шин
3. Выбор и эксплуатация зимних автомобильных шин
4. Удовлетворенность автомобильными шинами
5. Индекс потребительской лояльности
6. Следующая покупка зимних шин
Множественный выбор
Единственный выбор
Влияние экономической ситуации на решение о замене/покупке зимних шин в 2022 году
7. Предпочтения в покупке автомобильных шин (без привязки к сезону)
8. Реклама автомобильных шин
9. Потребительские предпочтения по брендам:
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Nordman
Pirelli
Yokohama
КAMA
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Шестая волна» – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами.
В 2022 году была проведена шестая волна исследования. В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие более 3100 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2022 года выпуска и ранее. Доля мужчин составила 90%. Были также установлены квоты для получения результатов, отражающих структуру активного парка России, по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов.
В первом разделе отчета приведено описание выборки, а также методика, по которой были произведены расчеты.
Второй раздел полностью посвящен теме узнаваемости брендов автомобильных шин (без разделения на сезонность шин). В частности, респонденты указывали марки, которые вспомнились им в первую и вторую очередь (замер без подсказки: первое упоминание и общее знание). Затем они выбирали знакомые бренды из числа представленных на экране (знание с подсказкой).
Третья часть содержит информацию, посвященную выбору и эксплуатации зимних шин, которые респонденты использовали на момент исследования. В нем приведены следующие показатели:
• бренды зимних шин, используемые в настоящее время;
• причины выбора брендов шин;
• причины выбора шипованных и фрикционных шин;
• период замены летних шин на зимние;
• последняя покупка зимних шин;
• важность параметров выбора зимних шин.
В четвертом и пятом разделах представлены индексы удовлетворенности и потребительской лояльности (NPS) по наиболее популярным брендам зимних шин, которые использовались автолюбителями в период проведения интервью.
Шестой раздел отчета посвящен вопросам следующей покупки зимних шин. В нем приведены следующие показатели:
• бренды следующей покупки зимних шин;
• индекс повторной покупки;
• влияние экономической ситуации на решение о замене/покупке зимних шин в 2022 году.
Следующий раздел отчета содержит информацию, связанную с предпочтениями в покупке шин (без привязки к сезону). В нем представлены следующие показатели:
• место последней покупки, место следующей покупки;
• рекомендации при выборе шин.
Восьмая часть отчета посвящена рекламе шинных брендов. Для ее подготовки в анкету были включены вопросы о том, рекламу каких брендов респонденты видели за последнее время и в каких источниках.
Заключительная часть отчета позволяет подробнее ознакомиться с показателями, рассчитанными в ходе исследования, по каждому из конкретных 11 шинных брендов.
АА «АВТОСТАТ» планирует проведение омнибусного исследования предпочтений автовладельцев по шинам ежегодно для получения динамики показателей с течением времени. Результаты исследования представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS в разбивке по регионам и автомобилю во владении (иномарка/российский), а также исходной базой, для возможности проведения (при необходимости) дополнительной обработки.
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