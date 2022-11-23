7. Предпочтения в покупке автомобильных шин (без привязки к сезону)

Влияние экономической ситуации на решение о замене/покупке зимних шин в 2022 году

«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Шестая волна» – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами.

В 2022 году была проведена шестая волна исследования. В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие более 3100 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2022 года выпуска и ранее. Доля мужчин составила 90%. Были также установлены квоты для получения результатов, отражающих структуру активного парка России, по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов.

В первом разделе отчета приведено описание выборки, а также методика, по которой были произведены расчеты.

Второй раздел полностью посвящен теме узнаваемости брендов автомобильных шин (без разделения на сезонность шин). В частности, респонденты указывали марки, которые вспомнились им в первую и вторую очередь (замер без подсказки: первое упоминание и общее знание). Затем они выбирали знакомые бренды из числа представленных на экране (знание с подсказкой).

Третья часть содержит информацию, посвященную выбору и эксплуатации зимних шин, которые респонденты использовали на момент исследования. В нем приведены следующие показатели:

• бренды зимних шин, используемые в настоящее время;

• причины выбора брендов шин;

• причины выбора шипованных и фрикционных шин;

• период замены летних шин на зимние;

• последняя покупка зимних шин;

• важность параметров выбора зимних шин.

В четвертом и пятом разделах представлены индексы удовлетворенности и потребительской лояльности (NPS) по наиболее популярным брендам зимних шин, которые использовались автолюбителями в период проведения интервью.

Шестой раздел отчета посвящен вопросам следующей покупки зимних шин. В нем приведены следующие показатели:

• бренды следующей покупки зимних шин;

• индекс повторной покупки;

• влияние экономической ситуации на решение о замене/покупке зимних шин в 2022 году.

Следующий раздел отчета содержит информацию, связанную с предпочтениями в покупке шин (без привязки к сезону). В нем представлены следующие показатели:

• место последней покупки, место следующей покупки;

• рекомендации при выборе шин.

Восьмая часть отчета посвящена рекламе шинных брендов. Для ее подготовки в анкету были включены вопросы о том, рекламу каких брендов респонденты видели за последнее время и в каких источниках.

Заключительная часть отчета позволяет подробнее ознакомиться с показателями, рассчитанными в ходе исследования, по каждому из конкретных 11 шинных брендов.

АА «АВТОСТАТ» планирует проведение омнибусного исследования предпочтений автовладельцев по шинам ежегодно для получения динамики показателей с течением времени. Результаты исследования представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS в разбивке по регионам и автомобилю во владении (иномарка/российский), а также исходной базой, для возможности проведения (при необходимости) дополнительной обработки.