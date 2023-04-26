Автомобильный рынок России-2023

Представляем вашему вниманию двадцать первый по счету выпуск нашего ежегодного справочника «Автомобильный рынок России», который посвящен итогам 2022 года. Традиционно в нём содержится статистика и аналитика по производству, продажам и парку автомобильной техники в нашей стране.

В минувшем году продажи коммерческой техники (LCV, грузовые автомобили, автобусы) в общей сложности составили 172,3 тысячи экземпляров, что на 33,1% меньше показателя годичной давности. Реализация новых легковых автомобилей в России сократилась на 60,5% до 606,4 тысячи штук. Что касается автопрома, то в 2022 году в Российской Федерации было выпущено 610,4 тысячи единиц автомобильной техники, это на 61,3% меньше по сравнению с результатом предыдущего года.

Вследствие геополитических событий в 2022 году начались изменения в марочной структуре рынка новых автомобилей. Суммарная доля продаж легковых машин отечественных и китайских брендов составила более 50%. А грузовики из Поднебесной отличились кратной положительной динамикой реализации.

Как и прежде, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» старались предоставить вам самую полную и наиболее качественную информацию. Помимо разбивки парка автомобильной техники в России на основные сегменты (легковые автомобили, LCV, грузовики и автобусы), мы также предоставляем данные по годам выпуска и в структуре брендов. По итогам 2022 года парк автомобильной техники в стране сократился на 0,3%, или 174,7 тысячи экземпляров, и составил 53,73 млн единиц. Наибольшую часть парка (84,5%) составляют легковые автомобили, что соответствует 45,39 млн машин. За отчётный период их количество снизилось на 0,2%. Легкой коммерческой технике принадлежит 7,8% от всего объема, или 4,22 млн единиц. За минувший год численность парка LCV сократилась также на 0,2%. На долю грузовых автомобилей приходится 6,9% парка. Грузовиков зарегистрировано 3,72 млн экземпляров. Оставшуюся часть парка (менее 1%) составляют автобусы, которых насчитывается 405,8 тысячи штук.

Отметим, что при подготовке справочника «Автомобильный рынок России-2023» использовалась онлайн-система анализа автомобильных региональных данных RADAR (Russian Automotive Data Analytics & Research), разработанная агентством «АВТОСТАТ». Эта система позволяет работать с огромными массивами данных по всем типам транспортных средств и во всех регионах России. Кроме того, RADAR позволяет отслеживать потоки продаж автомобилей и визуализировать информацию на картах.