Автомобильный рынок России-2023

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Раздел I. Производство.
Производство автомобильной техники в России
Динамика производства легковых автомобилей
Структура производства легковых автомобилей
Динамика производства грузовых автомобилей
Структура производства грузовых автомобилей
Динамика производства автобусов
Структура производства автобусов
Итоги сборки иномарок в России
Основные предприятия автопрома РФ
Прочие предприятия
Раздел II. Продажи.
Легковые автомобили
Марочная структура рынка легковых автомобилей в РФ
Модельная структура рынка легковых автомобилей в РФ
Динамика продаж легковых автомобилей
Ценовые параметры рынка
Емкость рынка
Выручка от продажи автомобилей по брендам
Ценовая сегментация рынка
Лидеры продаж по классам
Сегментация рынка
Региональная структура продаж иномарок
Динамика импорта легковых автомобилей
Структура импорта легковых автомобилей
Динамика и емкость рынка автокредитования
Динамика развития дилерских сетей
Изменения в дилерских сетях производителей
География дилерских сетей
Прогноз развития рынка легковых автомобилей в РФ
Характеристика марок легковых автомобилей, присутствующих на рынке РФ
Легкие коммерческие автомобили (LCV)
Рынок новых LCV в России
Региональная структура рынка новых LCV
Импорт LCV в Россию
Прогноз развития рынка LCV в России
Грузовые автомобили (MCV И HCV)
Импорт грузовых автомобилей в Россию
Среднетоннажные грузовые автомобили (MCV)
Рынок новых MCV в России
Региональная структура рынка новых MCV
Прогноз развития рынка MCV в России
Крупнотоннажные грузовые автомобили (HCV)
Рынок новых HCV в России
Региональная структура рынка новых HCV
Прогноз развития рынка HCV в России
Автобусы
Рынок новых автобусов в России
Региональная структура рынка новых автобусов
Импорт автобусов в Россию
Прогноз развития рынка автобусов в России
Характеристика основных игроков рынка коммерческой техники в России
Раздел III. Парк
Парк легковых автомобилей
Парк легких коммерческих автомобилей
Парк грузовых автомобилей
Парк автобусов
Характеристика региональных парков
Раздел IV. Приложения
Представляем вашему вниманию двадцать первый по счету выпуск нашего ежегодного справочника «Автомобильный рынок России», который посвящен итогам 2022 года. Традиционно в нём содержится статистика и аналитика по производству, продажам и парку автомобильной техники в нашей стране.
В минувшем году продажи коммерческой техники (LCV, грузовые автомобили, автобусы) в общей сложности составили 172,3 тысячи экземпляров, что на 33,1% меньше показателя годичной давности. Реализация новых легковых автомобилей в России сократилась на 60,5% до 606,4 тысячи штук. Что касается автопрома, то в 2022 году в Российской Федерации было выпущено 610,4 тысячи единиц автомобильной техники, это на 61,3% меньше по сравнению с результатом предыдущего года.
Вследствие геополитических событий в 2022 году начались изменения в марочной структуре рынка новых автомобилей. Суммарная доля продаж легковых машин отечественных и китайских брендов составила более 50%. А грузовики из Поднебесной отличились кратной положительной динамикой реализации.
Как и прежде, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» старались предоставить вам самую полную и наиболее качественную информацию. Помимо разбивки парка автомобильной техники в России на основные сегменты (легковые автомобили, LCV, грузовики и автобусы), мы также предоставляем данные по годам выпуска и в структуре брендов. По итогам 2022 года парк автомобильной техники в стране сократился на 0,3%, или 174,7 тысячи экземпляров, и составил 53,73 млн единиц. Наибольшую часть парка (84,5%) составляют легковые автомобили, что соответствует 45,39 млн машин. За отчётный период их количество снизилось на 0,2%. Легкой коммерческой технике принадлежит 7,8% от всего объема, или 4,22 млн единиц. За минувший год численность парка LCV сократилась также на 0,2%. На долю грузовых автомобилей приходится 6,9% парка. Грузовиков зарегистрировано 3,72 млн экземпляров. Оставшуюся часть парка (менее 1%) составляют автобусы, которых насчитывается 405,8 тысячи штук.
Отметим, что при подготовке справочника «Автомобильный рынок России-2023» использовалась онлайн-система анализа автомобильных региональных данных RADAR (Russian Automotive Data Analytics & Research), разработанная агентством «АВТОСТАТ». Эта система позволяет работать с огромными массивами данных по всем типам транспортных средств и во всех регионах России. Кроме того, RADAR позволяет отслеживать потоки продаж автомобилей и визуализировать информацию на картах.
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