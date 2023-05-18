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Методика оценки и основные параметры
Узнаваемость брендов автомобильных шин
Выбор и эксплуатация летних шин
Индекс потребительской лояльности летних шин (NPS)
Следующая покупка летних шин
Реклама автомобильных шин
Потребительские предпочтения по брендам:
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Yokohama
«КАМА»
«АВТОСТАТ ОМНИБУС-2023. Летние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (пятая волна)» – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества летних шин российскими автовладельцами. В 2023 году была проведена пятая волна исследования. В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие более 3100 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2023 года выпуска и ранее. Доля мужчин составила 90%. Были также установлены квоты для получения результатов, отражающих структуру активного парка России по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов.
В первом разделе отчета приведено описание выборки, а также методика, по которой были произведены расчеты.
Второй раздел полностью посвящен теме узнаваемости брендов летних автомобильных шин. В частности, респонденты указывали марки, которые вспомнились им в первую и вторую очередь (замер без подсказки: первое упоминание и общее знание). Затем они выбирали знакомые бренды из числа представленных на экране (знание с подсказкой).
Третья часть содержит информацию, посвященную выбору и эксплуатации летних шин, которые респонденты использовали на момент исследования.
В ней представлены следующие показатели:
• бренды летних шин, используемых в настоящее время;
• причины выбора брендов шин;
• оценка удовлетворенности шинами;
• важность параметров выбора летних шин.
В четвертом разделе приведены индексы потребительской лояльности (NPS) по наиболее популярным брендам летних шин, которые использовались автолюбителями в период проведения интервью.
Пятый раздел отчета содержит информацию, связанную с процессом покупки шин. В нем рассчитаны следующие показатели:
• марки летних шин, рассматриваемые к покупке в будущем;
• индекс повторной покупки
• влияние экономической ситуации на решение о замене/покупке летних шин в 2023 году
• выбор производителя летних шин
Шестая часть отчета посвящена рекламе шинных брендов. Для ее подготовки в анкету были включены вопросы о том, рекламу каких брендов респонденты видели/слышали за последнее время и в каких источниках.
Седьмая часть отчета позволяет подробнее ознакомиться с показателями, рассчитанными в ходе исследования, по каждому из конкретных 10 шинных брендов. Соответствие структуры собранных анкет активному автомобильному парку РФ позволило получить полную картину потребительских предпочтений собственников ТС при эксплуатации, выборе и покупке шин.
АА «АВТОСТАТ» проводит омнибусные исследования предпочтений автовладельцев по шинам ежегодно для получения динамики показателей с течением времени.
Результаты исследования представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS в разбивке по регионам и автомобилю во владении (иномарка/российский).
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