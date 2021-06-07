Ваш сервис подписки на автомобили

16,3 млн автомобилей по подписке к 2025 году

По данным исследования Research And Markets, с 2018 по 2022 год совокупный рост мирового рынка услуг по подписке на автомобили составит в среднем около 70% в год.

За автомобилями стояли в очереди, но всё изменилось...

Когда-то это была роскошь. Его можно было только купить никак иначе, а потом постоянно тратить деньги и время на обслуживание.

Машина наконец-то по-настоящему превратилась в средство передвижения – ей можно пользоваться когда необходимо и не думать больше ни о чем.

Ваши клиенты уже готовы

Они уже привыкли к подписке на всё, что угодно от кино до носков или аренды квартиры. Фиксированный ежемесячный платеж понятен, ты всегда уверен – что бы ни случалось, это не будет стоить дороже и все расходы уже включены в стоимость.

С таким подходом просто планировать бюджет и не думать о “внезапной” смене шин осенью. Можно просто ездить.

Как быстро поймать волну?

С помощью готового решения для запуска сервиса автомобилей по подписке. Решения, не требующее разработки: долгих обсуждений, поиска специалистов, идей по внедрению и запуску. И, конечно же, инвестиций.

Разумеется, можно ждать пока автопроизводитель запустит такой сервис самостоятельно и будет выдавать машины также самостоятельно, без дилера. А можно уже сейчас привязать выдачу и обслуживание новых автомобилей к своему центру.

Что мы предлагаем:

● Техническое решение для запуска сервиса автомобилей по подписке

● Оборудование и платформа для мониторинга автомобилей

● Схема продаж и программы лояльности клиентов. Даже макет продающего сайта дадим.

● Мобильное приложение и веб-интерфейс виртуальной витрины для подписки на автомобили

Вложений в разработку – ноль

Оплата – за каждую фактически подключенную машину

Срок запуска – 2-3 месяца

Познакомиться с возможностями платформы, получить ответы на все вопросы – тоже легко.

Запишитесь на презентацию платформы и увидите в деталях, как это работает!