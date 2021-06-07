Ваш сервис подписки на автомобили

16,3 млн автомобилей по подписке к 2025 году
По данным исследования Research And Markets, с 2018 по 2022 год совокупный рост мирового рынка услуг по подписке на автомобили составит в среднем около 70% в год.
За автомобилями стояли в очереди, но всё изменилось...
Когда-то это была роскошь. Его можно было только купить никак иначе, а потом постоянно тратить деньги и время на обслуживание.
Машина наконец-то по-настоящему превратилась в средство передвижения – ей можно пользоваться когда необходимо и не думать больше ни о чем.
Ваши клиенты уже готовы
Они уже привыкли к подписке на всё, что угодно от кино до носков или аренды квартиры. Фиксированный ежемесячный платеж понятен, ты всегда уверен – что бы ни случалось, это не будет стоить дороже и все расходы уже включены в стоимость.
С таким подходом просто планировать бюджет и не думать о “внезапной” смене шин осенью. Можно просто ездить.
Как быстро поймать волну?
С помощью готового решения для запуска сервиса автомобилей по подписке. Решения, не требующее разработки: долгих обсуждений, поиска специалистов, идей по внедрению и запуску. И, конечно же, инвестиций.
Разумеется, можно ждать пока автопроизводитель запустит такой сервис самостоятельно и будет выдавать машины также самостоятельно, без дилера. А можно уже сейчас привязать выдачу и обслуживание новых автомобилей к своему центру.
Что мы предлагаем:
● Техническое решение для запуска сервиса автомобилей по подписке
● Оборудование и платформа для мониторинга автомобилей
● Схема продаж и программы лояльности клиентов. Даже макет продающего сайта дадим.
● Мобильное приложение и веб-интерфейс виртуальной витрины для подписки на автомобили
Вложений в разработку – ноль
Оплата – за каждую фактически подключенную машину
Срок запуска – 2-3 месяца
Познакомиться с возможностями платформы, получить ответы на все вопросы – тоже легко.
Запишитесь на презентацию платформы и увидите в деталях, как это работает!