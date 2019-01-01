Дилер года | АВТОСТАТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «АВТОДИЛЕР ГОДА»

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Организаторы: аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и «Авито Авто».

Все дилерские центры и холдинги группируются по ряду признаков и критериев, учитывается масштаб бизнеса, сегмент, а также географическое расположение (см. подробно).

В каждой группе определяются победители в следующих номинациях:

⚫  Лучший дилер/холдинг по организации продаж новых автомобилей
⚫  Лучший дилер/холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом
⚫  Лучший дилер/холдинг по организации сервиса
⚫  Лучший дилер в номинации «Маркетинг – Автомобили с пробегом»
⚫  Лучший бренд в номинации «Доверие потребителей» 

коллаж

Итоги профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»

6 июня в Москве были оглашены итоги пятого ежегодного профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019». Вручение дипломов победителям состоялось на торжественной церемонии чествования на площадке Orion Hall.

Организаторами этого масштабного проекта являются аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и лидирующий сервис по продаже авто с пробегом «Авито Авто». Генеральным партнером премии в этом году является ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), отвечающее за развитие глобального бизнеса смазочных материалов ЛУКОЙЛ.

Как и годом ранее, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка автомобильного ритейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый,премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте – отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), остальные регионы (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.

Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три подгруппы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов.

Также в рамках проекта были определены победители в специальной номинации «Доверие потребителей» (в массовом и премиальном сегментах).

Итоги подводились на основе опроса автовладельцев - пользователей «Авито Авто». В опросе приняли участие более 10 000 российских автовладельцев, которые в 2018 году обслуживали свой автомобиль у официального дилера.

Помимо этого, в пятый, юбилейный год «Авито Авто» представил новую номинацию «Маркетинг – Автомобили с пробегом».

Рейтинг игроков в сегментах масс-маркет и премиум составлен на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито, по результатам которого награждены победители в массовом и премиальном сегментах. Представители компании поощрили лучших дилеров бонусным фондом на продвижение на площадке.

Пресс-релиз АВТОДИЛЕР ГОДА 2019

Список дилеров-участников

Список холдингов-участников

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР РЕЙТИНГА

ЛУКОЙЛ

Задать любые интересующие вопросы о «АВТОДИЛЕР ГОДА - 2019» Вы можете куратору проекта:
Малыгиной Татьяне, начальнику отдела маркетинга,

☎ +7 (499) 685-01-51 (13),
☎ +7 (8482) 60-55-53,
bestdealer@autostat.ru

По вопросам партнерства обращайтесь:

Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143, +7 499 685 01 51 (12)
Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

 

Результаты рейтинга

  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019

Дилерские центры были сгруппированы по месту расположения:

- Москва
- Санкт-Петербург
- Регионы (Центральный, Приволжский, Южный, остальные)

В каждой группе определены победители в следующих номинациях:

Организация продаж

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Организация сервиса

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Интернет-маркетинг

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Список всех дилеров-участников рейтинга в 2015 г. (227)
Фотоотчет награждения
Читать отзывы победителей 2015 года
Пресс-релиз 
Пост-релиз


В конце 2015 года будет проведена оценка дилеров с потребительской точки зрения. 

 

К участию в опросе будут приглашены десятки тысяч автовладельцев,
купивших и обслуживающих свой автомобиль у официального дилера. 

 

Задать любые интересующие вопросы о рейтинге «ДИЛЕР ГОДА»
Вы можете куратору проекта:
Малыгина Татьяна, руководитель отдела маркетинга,
+7 (499) 685-01-51 (13), +7 (8482) 20-55-53 (13), 
tatyana@autostat.ru

Дилерские центры были сгруппированы по месту расположения:

- Москва
- Санкт-Петербург
- Регионы (Центральный, Приволжский, Южный, остальные)

В каждой группе определены победители в следующих номинациях:

Организация продаж

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Организация сервиса

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Интернет-маркетинг

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Доверие потребителей

Премиальный сегмент

  • регион: РоссияLEXUS
  • регион: РоссияSKODA

Список дилеров-участников рейтинга в 2016 году (250)

Фотоотчет награждения

Читать отзывы победителей 2016 года

Пресс-релиз


Задать любые интересующие вопросы о рейтинге «АВТОДИЛЕР ГОДА» Вы можете куратору проекта:

Малыгина Татьяна, руководитель отдела маркетинга,
+7 (499) 685-01-51 (13), +7 (8482) 20-55-53 (13), 
tatyana@autostat.ru

Дилерские центры были сгруппированы по месту расположения:

- Москва
- Санкт-Петербург
- Регионы (Центральный, Приволжский, Южный, остальные)

В каждой группе определены победители в следующих номинациях:

Организация продаж: новые автомобили

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Организация продаж: автомобили с пробегом

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Организация сервиса

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Интернет-маркетинг

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Доверие потребителей

Премиальный сегмент

  • регион: РоссияLEXUS

Массовый сегмент

  • регион: РоссияSUZUKI

Список дилеров-участников рейтинга в 2017 году (412)

Фотоотчет награждения 2017 года

Читать отзывы победителей 2017 года

Пресс-релиз АВТОДИЛЕР ГОДА 2017

 

Задать любые интересующие вопросы о «АВТОДИЛЕР ГОДА - 2018» Вы можете кураторам проекта
Тихоновой Ларисе и Малыгиной Татьяне,
+7 (499) 685-01-51 (13),
+7 (8482) 60-55-53,
bestdealer@autostat.ru

 

Чтобы стать партнером премии "АВТОДИЛЕР ГОДА - 2018" обращайтесь к 
Александру Шацкому и Александре Букиной,
+7 (499) 685-01-51 (12),
+7 903 333 0234 (Шацкий), +7 937 665 2143 (Букина)
ash@autostat.ru  (Шацкий), avb@autostat.ru  (Букина)

Холдинги были сгруппированы по масштабу бизнеса:

  ✪ менее 10 дилерских контрактов
  ✪ 10-20 дилерских контрактов
  ✪ более 20 дилерских контрактов

Дилерские центры группируются по представленным сегментам и месту расположения:

  ✪ Москва
  ✪ Санкт-Петербург
  ✪ регионы (Центральный, Приволжский, Южный, остальные)

В каждой группе определены победители в следующих номинациях:

Организация продаж: новые автомобили
Холдинги
регион: Россия

Менее 10 дилерских контрактов

10-20 дилерских контрактов

Более 20 дилерских контрактов

Дилеры

Сегмент Luxury

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Организация продаж: автомобили с пробегом
Холдинги
регион: Россия

Менее 10 дилерских контрактов

10-20 дилерских контрактов

Более 20 дилерских контрактов

Дилеры

Сегмент Luxury

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Организация сервиса
Холдинги
регион: Россия

Менее 10 дилерских контрактов

10-20 дилерских контрактов

Более 20 дилерских контрактов

Дилеры

Сегмент Luxury

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Доверие потребителей

Премиальный сегмент

  • регион: РоссияLEXUS

Массовый сегмент

  • регион: РоссияTOYOTA

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР премии "АВТОДИЛЕР ГОДА - 2018"

ПАРТНЁР НОМИНАЦИИ
"Лучший дилер/холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом"

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

       

          

Холдинги были сгруппированы по масштабу бизнеса:

  ✪ менее 10 дилерских контрактов
  ✪ 10-20 дилерских контрактов
  ✪ более 20 дилерских контрактов

Дилерские центры группируются по представленным сегментам и месту расположения:

  ✪ Москва
  ✪ Санкт-Петербург
  ✪ регионы (Центральный, Приволжский, Южный, остальные)

В каждой группе определены победители в следующих номинациях:

Организация продаж: новые автомобили
Холдинги
регион: Россия

Менее 10 дилерских контрактов

10-20 дилерских контрактов

Более 20 дилерских контрактов

Дилеры

Сегмент Luxury

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Организация продаж: автомобили с пробегом
Холдинги
регион: Россия

Менее 10 дилерских контрактов

10-20 дилерских контрактов

Более 20 дилерских контрактов

Дилеры

Сегмент Luxury

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Организация сервиса
Холдинги
регион: Россия

Менее 10 дилерских контрактов

10-20 дилерских контрактов

Более 20 дилерских контрактов

Дилеры

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

NEW! Маркетинг - Автомобили с пробегом

Премиальный сегмент

Массовый сегмент

Доверие потребителей

Премиальный сегмент

  • регион: РоссияBMW

Массовый сегмент

  • регион: РоссияSUBARU

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