Дилер года | АВТОСТАТ



Организаторы: аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и «Авито Авто».

Все дилерские центры и холдинги группируются по ряду признаков и критериев, учитывается масштаб бизнеса, сегмент, а также географическое расположение (см. подробно).

В каждой группе определяются победители в следующих номинациях:

⚫ Лучший дилер/холдинг по организации продаж новых автомобилей

⚫ Лучший дилер/холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом

⚫ Лучший дилер/холдинг по организации сервиса

⚫ Лучший дилер в номинации «Маркетинг – Автомобили с пробегом»

⚫ Лучший бренд в номинации «Доверие потребителей»

Итоги профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»

6 июня в Москве были оглашены итоги пятого ежегодного профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019». Вручение дипломов победителям состоялось на торжественной церемонии чествования на площадке Orion Hall.

Организаторами этого масштабного проекта являются аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и лидирующий сервис по продаже авто с пробегом «Авито Авто». Генеральным партнером премии в этом году является ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), отвечающее за развитие глобального бизнеса смазочных материалов ЛУКОЙЛ.

Как и годом ранее, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка автомобильного ритейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый,премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте – отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), остальные регионы (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.

Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три подгруппы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов.

Также в рамках проекта были определены победители в специальной номинации «Доверие потребителей» (в массовом и премиальном сегментах).

Итоги подводились на основе опроса автовладельцев - пользователей «Авито Авто». В опросе приняли участие более 10 000 российских автовладельцев, которые в 2018 году обслуживали свой автомобиль у официального дилера.

Помимо этого, в пятый, юбилейный год «Авито Авто» представил новую номинацию «Маркетинг – Автомобили с пробегом».

Рейтинг игроков в сегментах масс-маркет и премиум составлен на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито, по результатам которого награждены победители в массовом и премиальном сегментах. Представители компании поощрили лучших дилеров бонусным фондом на продвижение на площадке.

Пресс-релиз АВТОДИЛЕР ГОДА 2019

Список дилеров-участников

Список холдингов-участников

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР РЕЙТИНГА

Задать любые интересующие вопросы о «АВТОДИЛЕР ГОДА - 2019» Вы можете куратору проекта:

Малыгиной Татьяне, начальнику отдела маркетинга,

☎ +7 (499) 685-01-51 (13),

☎ +7 (8482) 60-55-53,

bestdealer@autostat.ru

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