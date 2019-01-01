Дилер года | АВТОСТАТ

|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Организаторы: аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и «Авито Авто».
Все дилерские центры и холдинги группируются по ряду признаков и критериев, учитывается масштаб бизнеса, сегмент, а также географическое расположение (см. подробно).
В каждой группе определяются победители в следующих номинациях:
⚫ Лучший дилер/холдинг по организации продаж новых автомобилей
⚫ Лучший дилер/холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом
⚫ Лучший дилер/холдинг по организации сервиса
⚫ Лучший дилер в номинации «Маркетинг – Автомобили с пробегом»
⚫ Лучший бренд в номинации «Доверие потребителей»
Итоги профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»
6 июня в Москве были оглашены итоги пятого ежегодного профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019». Вручение дипломов победителям состоялось на торжественной церемонии чествования на площадке Orion Hall.
Организаторами этого масштабного проекта являются аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и лидирующий сервис по продаже авто с пробегом «Авито Авто». Генеральным партнером премии в этом году является ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), отвечающее за развитие глобального бизнеса смазочных материалов ЛУКОЙЛ.
Как и годом ранее, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка автомобильного ритейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый,премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте – отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), остальные регионы (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.
Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три подгруппы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов.
Также в рамках проекта были определены победители в специальной номинации «Доверие потребителей» (в массовом и премиальном сегментах).
Итоги подводились на основе опроса автовладельцев - пользователей «Авито Авто». В опросе приняли участие более 10 000 российских автовладельцев, которые в 2018 году обслуживали свой автомобиль у официального дилера.
Помимо этого, в пятый, юбилейный год «Авито Авто» представил новую номинацию «Маркетинг – Автомобили с пробегом».
Рейтинг игроков в сегментах масс-маркет и премиум составлен на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито, по результатам которого награждены победители в массовом и премиальном сегментах. Представители компании поощрили лучших дилеров бонусным фондом на продвижение на площадке.
Пресс-релиз АВТОДИЛЕР ГОДА 2019
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР РЕЙТИНГА
Задать любые интересующие вопросы о «АВТОДИЛЕР ГОДА - 2019» Вы можете куратору проекта:
Малыгиной Татьяне, начальнику отдела маркетинга,
☎ +7 (499) 685-01-51 (13),
☎ +7 (8482) 60-55-53,
bestdealer@autostat.ru
По вопросам партнерства обращайтесь:
Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143, +7 499 685 01 51 (12)
Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)
Дилерские центры были сгруппированы по месту расположения:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Регионы (Центральный, Приволжский, Южный, остальные)
В каждой группе определены победители в следующих номинациях:
Список всех дилеров-участников рейтинга в 2015 г. (227)
Фотоотчет награждения
Читать отзывы победителей 2015 года
Пресс-релиз
Пост-релиз
В конце 2015 года будет проведена оценка дилеров с потребительской точки зрения.
К участию в опросе будут приглашены десятки тысяч автовладельцев,
купивших и обслуживающих свой автомобиль у официального дилера.
Задать любые интересующие вопросы о рейтинге «ДИЛЕР ГОДА»
Вы можете куратору проекта:
Малыгина Татьяна, руководитель отдела маркетинга,
+7 (499) 685-01-51 (13), +7 (8482) 20-55-53 (13),
tatyana@autostat.ru
Дилерские центры были сгруппированы по месту расположения:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Регионы (Центральный, Приволжский, Южный, остальные)
В каждой группе определены победители в следующих номинациях:
Список дилеров-участников рейтинга в 2016 году (250)
Читать отзывы победителей 2016 года
Задать любые интересующие вопросы о рейтинге «АВТОДИЛЕР ГОДА» Вы можете куратору проекта:
Малыгина Татьяна, руководитель отдела маркетинга,
+7 (499) 685-01-51 (13), +7 (8482) 20-55-53 (13),
tatyana@autostat.ru
Дилерские центры были сгруппированы по месту расположения:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Регионы (Центральный, Приволжский, Южный, остальные)
В каждой группе определены победители в следующих номинациях:
Список дилеров-участников рейтинга в 2017 году (412)
Фотоотчет награждения 2017 года
Читать отзывы победителей 2017 года
Пресс-релиз АВТОДИЛЕР ГОДА 2017
Задать любые интересующие вопросы о «АВТОДИЛЕР ГОДА - 2018» Вы можете кураторам проекта
Тихоновой Ларисе и Малыгиной Татьяне,
+7 (499) 685-01-51 (13),
+7 (8482) 60-55-53,
bestdealer@autostat.ru
Чтобы стать партнером премии "АВТОДИЛЕР ГОДА - 2018" обращайтесь к
Александру Шацкому и Александре Букиной,
+7 (499) 685-01-51 (12),
+7 903 333 0234 (Шацкий), +7 937 665 2143 (Букина)
ash@autostat.ru (Шацкий), avb@autostat.ru (Букина)
Холдинги были сгруппированы по масштабу бизнеса:
✪ менее 10 дилерских контрактов
✪ 10-20 дилерских контрактов
✪ более 20 дилерских контрактов
Дилерские центры группируются по представленным сегментам и месту расположения:
✪ Москва
✪ Санкт-Петербург
✪ регионы (Центральный, Приволжский, Южный, остальные)
В каждой группе определены победители в следующих номинациях:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР премии "АВТОДИЛЕР ГОДА - 2018"
ПАРТНЁР НОМИНАЦИИ
"Лучший дилер/холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом"
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
Холдинги были сгруппированы по масштабу бизнеса:
✪ менее 10 дилерских контрактов
✪ 10-20 дилерских контрактов
✪ более 20 дилерских контрактов
Дилерские центры группируются по представленным сегментам и месту расположения:
✪ Москва
✪ Санкт-Петербург
✪ регионы (Центральный, Приволжский, Южный, остальные)
В каждой группе определены победители в следующих номинациях: