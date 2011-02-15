Мероприятия АВТОСТАТ

План мероприятий на 2020 год:

форум «ForAuto 2020» (Residual Value 2020) (20.02.2020)



Проведённые конференции и форумы в 2019 году:

Проведённые конференции и форумы в 2018 году:

Проведённые конференции и форумы в 2017 году:

Проведённые конференции в 2016 году:

Проведённые конференции в 2015 году:

Проведённые конференции и семинары в 2014 году:

Проведённые конференции в 2013 году:

Проведённые конференции в 2012 году:

В 2011 году было проведено три конференции

Формат конференций: короткие доклады + дискуссионные панели + обмен опытом

Цели и задачи:

Собрать в единое информационное пространство различные точки зрения на перспективы развития автомобильного рынка России от ведущих маркетологов и аналитиков;

Организовать и провести дискуссию, в ходе которой рассмотреть различные сценарии развития рынка и выявить основные факторы, влияющие на рынок;

Сформировать общее видение того, как будет развиваться российский авторынок в перспективе;

Произвести сегментацию рынка по различным критериям и определить наиболее перспективные ниши для развития автобизнеса на территории России.

АА «АВТОСТАТ» для проведения конференций приглашает к партнёрству заинтересованные компании



► Стать партнером конференции ►

Информация для СМИ >>>