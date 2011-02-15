Мероприятия АВТОСТАТ

|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
План мероприятий на 2020 год:
Проведённые конференции и форумы в 2018 году:
Проведённые конференции и форумы в 2017 году:
Проведённые конференции в 2016 году:
Проведённые конференции в 2015 году:
Проведённые конференции и семинары в 2014 году:
Проведённые конференции в 2013 году:
Проведённые конференции в 2012 году:
В 2011 году было проведено три конференции
Формат конференций: короткие доклады + дискуссионные панели + обмен опытом
Цели и задачи:
АА «АВТОСТАТ» для проведения конференций приглашает к партнёрству заинтересованные компании
► Стать партнером конференции ►