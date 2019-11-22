Инфографика

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Данные по авторынку и автопрому России в графике: структура авторынка по классам, брендам, ценовая сегментация рынка. Парк легковых, грузовых автомобилей, автобусов по России и регионам и т.п.
22.11.19
По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 486 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. Это составляет 41% от общего объема российского рынка.
20.11.19
Как подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в РФ на долю новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ), приходится 59% от общих продаж. При этом у той или иной марки рыночная доля машин с АТ заметно отличается.
18.11.19
Аналитики агентства «АВТОСТАТ» подсчитали выручку от продажи новых легковых автомобилей на российском рынке за 9 месяцев 2019 года. Она составила 1 трлн 819,1 млрд рублей, что на 6% больше, чем за январь – сентябрь прошлого года (1 трлн 710,6 млрд рублей).
15.11.19
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года в нашей стране насчитывалось 4,6 тыс. электрокаров.
13.11.19
За октябрь продажи новых автомобилей в России сократились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года. При этом массовый сегмент демонстрирует падение на 7,3%, в то время как в премиальном продажи, напротив, выросли на 8,6%.
11.11.19
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка электромобилей по итогам 9 месяцев 2019 года в общей сложности составил 2646 единиц. Десятая часть от этого количества пришлась на новые электрокары (261 шт.). Соответственно оставшиеся 90% - это электромобили с пробегом (2385 шт.).
08.11.19
В октябре 2019 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране составили 152 057 единиц. Это на 5,2% меньше, чем в октябре 2018 года. За 10 месяцев рынок тоже показал падение (-2,4% до 1 423 449 шт.).
06.11.19
С января по сентябрь 2019 года во всем мире было реализовано почти 67 млн новых автомобилей, что на 5,6% меньше, чем за январь - сентябрь прошлого года. Более 75% от этого количества приходится всего лишь на 12 стран - эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили их рейтинг.
04.11.19
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» ранее уже сообщали о том, сколько автомобилей в нашей стране задействовано в системе каршеринга. Теперь мы приводим список городов, где она развита.
01.11.19
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам января – сентября 2019 года в нашей стране было продано 516,6 тыс. новых автомобилей в сегменте SUV, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В моделях-лидерах - корейский кроссовер Hyundai Creta.