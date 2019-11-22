АВТОСТАТ | Инфографика - данные по авторынку и автопрому России в графике

Инфографика

Данные по авторынку и автопрому России в графике: структура авторынка по классам, брендам, ценовая сегментация рынка. Парк легковых, грузовых автомобилей, автобусов по России и регионам и т.п.

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