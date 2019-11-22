Инфографика

Ведущие авторынки мира по итогам 9 месяцев 2019 года

С января по сентябрь 2019 года во всем мире было реализовано почти 67 млн новых автомобилей, что на 5,6% меньше, чем за январь - сентябрь прошлого года. Более 75% от этого количества приходится всего лишь на 12 стран - эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили их рейтинг.