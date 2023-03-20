Парк ТС с типоразмерами шин на 01.01.2023

На основании данных парка РФ на 01.01.23, аналитики агентства рассчитали данные по типоразмерам шин по всем категориям транспортных средств. Для каждой модели автомобиля в парке проставлена размерность шин исходя из поколения модели и технических характеристик. Проведенный анализ позволяет оценить не только парк марок/моделей автомобилей, но и "парк" шин с детализацией до типоразмера и региона. Категории ТС: легковые автомобили;

легкие коммерческие автомобили;

грузовые автомобили;

автобусы;

мотоциклы;

прицепы и полуприцепы. Работа была проделана экспертным методом на основании следующих данных: Детальные данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в которых содержится детальная информация о проданных официальными дилерами автомобилях.

Информация о комплектациях новых автомобилей в дилерских центрах.

Каталоги транспортных средств.

Данные с классифайдов. Формат данных - таблицы MS Excel. Шаблон предоставляется по запросу. Стоимость - от 51 000 руб. за 1 категорию ТС.

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