Парк ТС с типоразмерами шин на 01.01.2023 | Оперативные данные | АВТОСТАТ
Парк ТС с типоразмерами шин на 01.01.2023

Парк ТС с типоразмерами шин на 01.01.2023

Дата выхода: 20.03.23
Формат: MS Excel (xlsx)
от 51 000 руб.
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На основании данных парка РФ на 01.01.23, аналитики агентства рассчитали данные по типоразмерам шин по всем категориям транспортных средств.

Для каждой модели автомобиля в парке проставлена размерность шин исходя из поколения модели и технических характеристик.

Проведенный анализ позволяет оценить не только парк марок/моделей автомобилей, но и "парк" шин с детализацией до типоразмера и региона.

Категории ТС:

  • легковые автомобили;
  • легкие коммерческие автомобили;
  • грузовые автомобили;
  • автобусы;
  • мотоциклы;
  • прицепы и полуприцепы.

Работа была проделана экспертным методом на основании следующих данных:

  • Детальные данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в которых содержится детальная информация о проданных официальными дилерами автомобилях.
  • Информация о комплектациях новых автомобилей в дилерских центрах.
  • Каталоги транспортных средств.
  • Данные с классифайдов.

Формат данных - таблицы MS Excel.

Шаблон предоставляется по запросу.

Стоимость - от 51 000 руб. за 1 категорию ТС.

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