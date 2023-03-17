Автопром в России. Итоги 2022 года, перспективы

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Посмотреть содержание Производство автомобильной техники в России Динамика производства легковых автомобилей Структура производства легковых автомобилей Прогноз производства легковых автомобилей в РФ Динамика производства грузовых автомобилей Структура производства грузовых автомобиле Прогноз производства грузовых автомобилей в РФ Динамика производства автобусов Структура производства автобусов Прогноз производства автобусов в РФ Итоги сборки иномарок в России Основные предприятия автопрома РФ АВТОВАЗ Автотор Холдинг «Бакулин Моторс Групп» (брендVolgabus) Вольво Восток ГАЗ Даймлер КАМАЗ Рус ИВЕКО-АМТ ИСУЗУ РУС КАМАЗ ЛАДА Ижевск (ОАГ,ИжАвто) Луидор Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус НЕФАЗ Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус ПСА ВИС-АВТО ПСМА Рус Рено Россия Русские автобусы Соллерс Алабуга (Соллерс Форд) СТ Нижегородец Тойота Мотор УАЗ Урал Фольксваген Груп Рус Хавейл Мотор Рус Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус Прочие предприятия Автодом БАЗ Комацу Мэнуфэкчуринг Рус Лада Спорт МАН Трак энд Бас Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус Москвич Моторинвест Чеченавто

Предлагаем вашему вниманию обновление ежегодного отчета «Автопром в России. Итоги 2022 года, перспективы», подготовленный аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Отчет содержит информацию о производстве в нашей стране автомобильной техники, а именно легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Помимо суммарных данных и анализа тенденций российского автопрома, в отчете представлена информация по каждому предприятию: - итоговые данные за 2022 год; - динамика производства за последние несколько лет; - актуальная информация о текущей деятельности и перспективах развития; Маркетинговый отчет «Автопром в России. Итоги 2022 года, перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и информация, полученная непосредственно от производителей. Все данные, представленные в отчете, четко структурированы и собраны в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.

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