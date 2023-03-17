Автопром в России. Итоги 2022 года, перспективы | Готовые отчёты | АВТОСТАТ
Автопром в России. Итоги 2022 года, перспективы

Автопром в России. Итоги 2022 года, перспективы

Дата выхода: 17.03.23
Формат: PDF, 54 стр.
74 800 руб.
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Предлагаем вашему вниманию обновление ежегодного отчета «Автопром в России. Итоги 2022 года, перспективы», подготовленный аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Отчет содержит информацию о производстве в нашей стране автомобильной техники, а именно легковых, грузовых автомобилей и автобусов.

Помимо суммарных данных и анализа тенденций российского автопрома, в отчете представлена информация по каждому предприятию:

- итоговые данные за 2022 год;

- динамика производства за последние несколько лет;

- актуальная информация о текущей деятельности и перспективах развития;

Маркетинговый отчет «Автопром в России. Итоги 2022 года, перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и информация, полученная непосредственно от производителей.

Все данные, представленные в отчете, четко структурированы и собраны в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.

© Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «АВТОСТАТ», следовательно, исключительные авторские права на информацию (в том числе: материал, данные, таблицы, методика расчета, мнения, оценки, заключения и т.п.) принадлежат ООО «АВТОСТАТ». Учитывая, что правообладателем настоящего отчета является ООО «АВТОСТАТ», право любого использования и/или право распоряжения и/или право распространения настоящего отчета полностью (либо в части - цитирование текста или данных) без согласия ООО «АВТОСТАТ» запрещено, если иного не предусмотрено в договоре с автором.

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