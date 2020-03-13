|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Производство автомобильной техники в России
Динамика производства легковых автомобилей
Структура производства легковых автомобилей
Динамика производства грузовых автомобилей
Структура производства грузовых автомобилей
Динамика производства автобусов
Структура производства автобусов
Экспорт легковых и грузовых автомобилей
Итоги сборки иномарок в России
Прогноз производства легковых автомобилей в РФ
Прогноз производства коммерческих автомобилей в РФ
Основные предприятия автопрома РФ
АВТОВАЗ
Автотор
Холдинг «Бакулин Моторс Групп» (бренд Volgabus)
Вольво Восток
ГАЗ
Даймлер КАМАЗ Рус
Дервейс
Джи Эм-АВТОВАЗ
ИВЕКО-АМТ
Исузу Рус
КАМАЗ
ЛАДА Ижевск (ОАГ, ИжАвто)
Луидор
Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус
МАН Трак энд Бас РУС
НефАЗ
Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус
ПСА ВИС-АВТО
ПСМА Рус
Рено Россия
Русские автобусы
Скания-Питер
СТ Нижегородец
Тойота Мотор
УАЗ
Урал
Фольксваген Груп Рус
Форд Соллерс
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус
Прочие предприятия
Автодом
БАЗ
Дженерал Моторс Авто
Комацу Мэнуфэкчуринг Рус
ЛАДА Спорт
Липецкий механический завод
Промышленные технологии
Ставрополь-Авто
Супер-Авто
Чеченавто
Перспективные предприятия
Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус
Хавейл Мотор Рус
Hino Motors Ltd
Предлагаем вашему вниманию обновление ежегодного отчета «Автопром в России. Итоги 2019 года, перспективы», подготовленный аналитическим агентством «АВТОСТАТ».
Отчет содержит информацию о производстве в нашей стране автомобильной техники, а именно легковых, грузовых автомобилей и автобусов.
Помимо суммарных данных и анализа тенденций российского автопрома, в отчете представлена информация по каждому предприятию:
- итоговые данные за 2019 год
- динамика производства за последние несколько лет
- актуальная информация о текущей деятельности и перспективах развития
Также специалистами агентства «АВТОСТАТ» подготовлены сценарии прогноза производства автомобилей в России.
Маркетинговый отчет «Автопром в России. Итоги 2019 года, перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и информация, полученная непосредственно от производителей.
Все данные, представленные в отчете, четко структурированы и собраны в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.