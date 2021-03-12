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Структура производства грузовых автомобилей
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Вольво Восток
ГАЗ
Даймлер КАМАЗ Рус
ИВЕКО-АМТ
Исузу Рус
КАМАЗ
Лада Запад Тольятти
ЛАДА Ижевск (ОАГ, ИжАвто)
Луидор
Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус
МАН Трак энд Бас РУС
НефАЗ
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Чеченавто
Перспективное предприятие
Hino Motors Ltd
Предлагаем вашему вниманию обновление ежегодного отчета «Автопром в России. Итоги 2020 года, перспективы», подготовленный аналитическим агентством «АВТОСТАТ».
Отчет содержит информацию о производстве в нашей стране автомобильной техники, а именно легковых, грузовых автомобилей и автобусов.
Помимо суммарных данных и анализа тенденций российского автопрома, в отчете представлена информация по каждому предприятию:
- итоговые данные за 2020 год
- динамика производства за последние несколько лет
- актуальная информация о текущей деятельности и перспективах развития
Также специалистами агентства «АВТОСТАТ» подготовлены сценарии прогноза производства автомобилей в России до конца 2021 года.
Маркетинговый отчет «Автопром в России. Итоги 2020 года, перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и информация, полученная непосредственно от производителей.
Все данные, представленные в отчете, четко структурированы и собраны в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.