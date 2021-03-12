С Т Нижегородец

Предлагаем вашему вниманию обновление ежегодного отчета «Автопром в России. Итоги 2020 года, перспективы», подготовленный аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Отчет содержит информацию о производстве в нашей стране автомобильной техники, а именно легковых, грузовых автомобилей и автобусов.

Помимо суммарных данных и анализа тенденций российского автопрома, в отчете представлена информация по каждому предприятию:

- итоговые данные за 2020 год

- динамика производства за последние несколько лет

- актуальная информация о текущей деятельности и перспективах развития

Также специалистами агентства «АВТОСТАТ» подготовлены сценарии прогноза производства автомобилей в России до конца 2021 года.

Маркетинговый отчет «Автопром в России. Итоги 2020 года, перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и информация, полученная непосредственно от производителей.

Все данные, представленные в отчете, четко структурированы и собраны в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.