Исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Preservation of residual value of the car - PRVC) готовится аналитическим агентством «АВТОСТАТ» ежеквартально.

Результат исследования показывает насколько меняется первоначальная стоимость автомобиля после трех лет его эксплуатации.

Исследование основывается на двух базах данных:

- цены на новые автомобили;

- цены на подержанные автомобили.

Сбор и обработку розничных цен на новые автомобили АВТОСТАТ осуществляет с января 2011 года. Ежемесячный мониторинг цен охватывает свыше 3000 моделей и модификаций новых легковых автомобилей, поставляемых на рынок РФ официальными дистрибьюторами.

База данных цен на подержанные автомобили собирается АВТОСТАТ с 2012 года. Данные формируются в результате мониторинга объявлений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (более 2 млн. объявлений ежемесячно) и последующей их обработки по собственному алгоритму с целью исключения некорректных значений в выборке.

Изначально был определен перечень марок и моделей, которые будут участвовать в исследовании. Все модели были ранжированы в соответствии с сегментацией агентства «АВТОСТАТ» с учётом ценового позиционирования, подразумевающего деление брендов на два класса - Standart и Premium. Из исследования исключили анализ люксовых брендов из-за малого числа продаж и высокого разброса цен и на новые, и на подержанные автомобили.

Проведена сегментация моделей в соответствии с их размером.

Сегменты: A, B, C, D, E, F, SUV, PICK-UP, MPV, COUPE/CABRIOLET.

Подсегменты SUV: SUV B, SUV C, SUV D и SUV E.

Подсегменты MPV: MPV (B), MPV (C), MPV (D).

В рамках данной работы были изучены более 50 брендов и около 2000 модификаций моделей легковых автомобилей официально продаваемы на рынке РФ. После финальной обработки осталось более 600 моделей/модификаций, удовлетворяющих заявленным в исследовании условиям. Из всех модификаций 26% относятся к классу Premium и 74% к классу Standart.

Формат исследования: MS Excel.

Обновление: ежеквартально

Стоимость:

2018 год 2019 год 1 квартал 29 500 рублей 35 400 рублей годовая подписка (4 квартала) 91 200 рублей 104 880 рублей

