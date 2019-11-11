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Сохранность остаточной стоимости автомобиля

Сохранность остаточной стоимости автомобиля

Дата выхода:11.11.19
Формат:MS Excel (.xlsx)
35 400 руб.
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Исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Preservation of residual value of the car - PRVC) готовится аналитическим агентством «АВТОСТАТ» ежеквартально.

Результат исследования показывает насколько меняется первоначальная стоимость автомобиля после трех лет его эксплуатации.

Исследование основывается на двух базах данных:
- цены на новые автомобили;
- цены на подержанные автомобили.

Сбор и обработку розничных цен на новые автомобили АВТОСТАТ осуществляет с января 2011 года. Ежемесячный мониторинг цен охватывает свыше 3000 моделей и модификаций новых легковых автомобилей, поставляемых на рынок РФ официальными дистрибьюторами.

База данных цен на подержанные автомобили собирается АВТОСТАТ с 2012 года. Данные формируются в результате мониторинга объявлений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (более 2 млн. объявлений ежемесячно) и последующей их обработки по собственному алгоритму с целью исключения некорректных значений в выборке.

Изначально был определен перечень марок и моделей, которые будут участвовать в исследовании. Все модели были ранжированы в соответствии с сегментацией агентства «АВТОСТАТ» с учётом ценового позиционирования, подразумевающего деление брендов на два класса - Standart и Premium. Из исследования исключили анализ люксовых брендов из-за малого числа продаж и высокого разброса цен и на новые, и на подержанные автомобили.

Проведена сегментация моделей в соответствии с их размером.

Сегменты: A, B, C, D, E, F, SUV, PICK-UP, MPV, COUPE/CABRIOLET.
Подсегменты SUV: SUV B, SUV C, SUV D и SUV E.
Подсегменты MPV: MPV (B), MPV (C), MPV (D).

В рамках данной работы были изучены более 50 брендов и около 2000 модификаций моделей легковых автомобилей официально продаваемы на рынке РФ. После финальной обработки осталось более 600 моделей/модификаций, удовлетворяющих заявленным в исследовании условиям. Из всех модификаций 26% относятся к классу Premium и 74% к классу Standart.

Формат исследования: MS Excel.

Обновление: ежеквартально

Стоимость:

  2018 год2019 год
1 квартал29 500 рублей35 400 рублей
годовая подписка (4 квартала)91 200 рублей104 880 рублей

 

 

 

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