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Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2026 года

Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2026 года

Дата выхода: 29.12.22
Формат: PDF, 25 стр.
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Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка легковых автомобилей на период 2023 - 2026 гг. и охватывает сектора новых автомобилей и автомобилей с пробегом.

В отчете представлена информация по анализу итогов рынка за 11 месяцев 2022 по основным сегментам, маркам, моделям и регионам. Дан краткий анализ официального прогноза социально-экономической ситуации в России до 2025 года. Приведен прогноз рынка для новых автомобилей и автомобилей с пробегом до 2026 года включительно. Отдельно показан и обоснован прогноз обоих рынков на 2023 год.

Целью предлагаемых прогнозов является попытка nредугадать развитие событий на автомобильном рынке в условиях введения широкомасштабных международных санкций в отношении России. Рассмотрены возможные сценарии перехода автомобильного рынка к новой рыночной системе, которая будет складываться с учетом нового состава участников и их конкурентного позиционирования, новых ценовых уровней и каналов продаж.

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