Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2026 года

1. РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В 2022 ГОДУ (11 МЕСЯЦЕВ)

1.1. ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1.1.1. СТРУКТУРА РЫНКА ПО КЛАССАМ

1.1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ

1.1.3. ПРОДАЖИ ПО МАРКАМ И БРЕНДАМ

1.1.4. ТОП-ЗО МОДЕЛЕЙ ПО ПРОДАЖАМ

1.1.5. ПРОДАЖИ ПО РЕГИОНАМ

1.2. ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

1.2.1. СТРУКТУРА РЫНКА ПО КЛАССАМ

1.2.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ

1.2.3. ПРОДАЖИ ПО МАРКАМ И БРЕНДАМ

1.2.4. ТОП-ЗО МОДЕЛЕЙ ПО ПРОДАЖАМ

1.2.5. ПРОДАЖИ ПО РЕГИОНАМ

2. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2023-2025 ГГ.

3. ПРОГНОЗ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

3.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВ РЫНКА

3.2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА

3.3. ПРОГНОЗ РЫНКА НА ПЕРИОД 2023 - 2026 ГОДЫ

4. ПРОГНОЗ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

4.1. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА

4.2. ПРОГНОЗ РЫНКА НА ПЕРИОД 2023 - 2026 ГОДЫ