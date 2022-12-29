Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2026 года

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1. РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В 2022 ГОДУ (11 МЕСЯЦЕВ)
1.1. ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
1.1.1. СТРУКТУРА РЫНКА ПО КЛАССАМ
1.1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ
1.1.3. ПРОДАЖИ ПО МАРКАМ И БРЕНДАМ
1.1.4. ТОП-ЗО МОДЕЛЕЙ ПО ПРОДАЖАМ
1.1.5. ПРОДАЖИ ПО РЕГИОНАМ
1.2. ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ
1.2.1. СТРУКТУРА РЫНКА ПО КЛАССАМ
1.2.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ
1.2.3. ПРОДАЖИ ПО МАРКАМ И БРЕНДАМ
1.2.4. ТОП-ЗО МОДЕЛЕЙ ПО ПРОДАЖАМ
1.2.5. ПРОДАЖИ ПО РЕГИОНАМ
2. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2023-2025 ГГ.
3. ПРОГНОЗ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
3.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВ РЫНКА
3.2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА
3.3. ПРОГНОЗ РЫНКА НА ПЕРИОД 2023 - 2026 ГОДЫ
4. ПРОГНОЗ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ
4.1. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА
4.2. ПРОГНОЗ РЫНКА НА ПЕРИОД 2023 - 2026 ГОДЫ
Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка легковых автомобилей на период 2023 - 2026 гг. и охватывает сектора новых автомобилей и автомобилей с пробегом.
В отчете представлена информация по анализу итогов рынка за 11 месяцев 2022 по основным сегментам, маркам, моделям и регионам. Дан краткий анализ официального прогноза социально-экономической ситуации в России до 2025 года. Приведен прогноз рынка для новых автомобилей и автомобилей с пробегом до 2026 года включительно. Отдельно показан и обоснован прогноз обоих рынков на 2023 год.
Целью предлагаемых прогнозов является попытка nредугадать развитие событий на автомобильном рынке в условиях введения широкомасштабных международных санкций в отношении России. Рассмотрены возможные сценарии перехода автомобильного рынка к новой рыночной системе, которая будет складываться с учетом нового состава участников и их конкурентного позиционирования, новых ценовых уровней и каналов продаж.
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