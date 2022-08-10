Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2026 года

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1. Рынок легковых автомобилей в России в 2022 году (6 месяцев)
1.1. Продажи новых легковых автомобилей
1.1.1. Структура рынка по классам
1.1.2. Структура рынка по сегментам
1.1.3. Продажи по маркам и брендам
1.1.4. ТОП-30 моделей по продажам
1.1.5. Продажи по регионам
1.2. Продажи автомобилей с пробегом
1.2.1. Структура рынка по классам
1.2.2. Структура рынка по сегментам
1.2.3. Продажи по маркам и брендам
1.2.4. ТОП-30 моделей по продажам
1.2.5. Продажи по регионам
2. Прогноз социально-экономической ситуации в России
3. Прогноз рынка новых легковых автомобилей
3.1. Краткий обзор перспектив
3.2. Методология прогнозирования рынка
3.3. Прогноз рынка на период 2021 - 2026 годы
4. Прогноз рынка легковых автомобилей с пробегом
4.1. Ключевые факторы, определяющие поведение рынка легковых автомобилей
с пробегом
4.2. Методология прогнозирования рынка
4.3. Прогноз рынка на период 2021 - 2026 годы
ПРИЛОЖЕНИЕ
Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка легковых авто-
мобилей на период 2022 – 2026 гг. и охватывает новые автомобили и автомобили с
пробегом.
В отчете представлена информация по анализу итогов рынка за первое полугодие
2022 по основным сегментам, маркам, моделям и регионам. Приведен прогноз рынка для
новых автомобилей и автомобилей с пробегом до 2026 года включительно.
Целью предлагаемых прогнозов является попытка предугадать развитие событий на
автомобильном рынке в условиях введения широкомасштабных международных санк-
ций в отношении России. Рассмотрены возможные сценарии перехода автомобильного
рынка к новой рыночной системе, которая будет складываться с учетом нового состава
участников и их конкурентного позиционирования, новых ценовых уровней и объемов
продаж.
Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам
автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности рыночных
условий искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффек-
тивную деятельность.
Представленные данные выражают обобщенное мнение команды специалистов и
экспертов аналитического агентства Автостат.
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