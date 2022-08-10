Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2026 года

1.2.1. Структура рынка по классам 1.2.2. Структура рынка по сегментам 1.2.3. Продажи по маркам и брендам 1.2.4. ТОП-30 моделей по продажам 1.2.5. Продажи по регионам

1.1.1. Структура рынка по классам 1.1.2. Структура рынка по сегментам 1.1.3. Продажи по маркам и брендам 1.1.4. ТОП-30 моделей по продажам 1.1.5. Продажи по регионам

1. Рынок легковых автомобилей в России в 2022 году (6 месяцев)

Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка легковых авто-

мобилей на период 2022 – 2026 гг. и охватывает новые автомобили и автомобили с

пробегом.

В отчете представлена информация по анализу итогов рынка за первое полугодие

2022 по основным сегментам, маркам, моделям и регионам. Приведен прогноз рынка для

новых автомобилей и автомобилей с пробегом до 2026 года включительно.

Целью предлагаемых прогнозов является попытка предугадать развитие событий на

автомобильном рынке в условиях введения широкомасштабных международных санк-

ций в отношении России. Рассмотрены возможные сценарии перехода автомобильного

рынка к новой рыночной системе, которая будет складываться с учетом нового состава

участников и их конкурентного позиционирования, новых ценовых уровней и объемов

продаж.

Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам

автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности рыночных

условий искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффек-

тивную деятельность.

Представленные данные выражают обобщенное мнение команды специалистов и

экспертов аналитического агентства Автостат.