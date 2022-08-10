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Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2026 года

Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2026 года

Дата выхода: 10.08.22
Формат: PDF, 26 стр.
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Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка легковых авто-
мобилей на период 2022 – 2026 гг. и охватывает новые автомобили и автомобили с
пробегом.

В отчете представлена информация по анализу итогов рынка за первое полугодие
2022 по основным сегментам, маркам, моделям и регионам. Приведен прогноз рынка для
новых автомобилей и автомобилей с пробегом до 2026 года включительно.

Целью предлагаемых прогнозов является попытка предугадать развитие событий на
автомобильном рынке в условиях введения широкомасштабных международных санк-
ций в отношении России. Рассмотрены возможные сценарии перехода автомобильного
рынка к новой рыночной системе, которая будет складываться с учетом нового состава
участников и их конкурентного позиционирования, новых ценовых уровней и объемов
продаж.

Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам
автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности рыночных
условий искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффек-
тивную деятельность.

Представленные данные выражают обобщенное мнение команды специалистов и
экспертов аналитического агентства Автостат.

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