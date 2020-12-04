Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2025 года

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1.Рынок легковых автомобилей в России в 2020 году
1.1. Продажи новых легковых автомобилей (10 месяцев)
1.1.1. Структура рынка по классам
1.1.2. Структура рынка по сегментам
1.1.3. Продажи по маркам и брендам
1.1.4. ТОП-30 моделей по продажам
1.1.5. Продажи по регионам
1.2. Продажи автомобилей с пробегом (10 месяцев)
1.2.1. Структура рынка по классам
1.2.2. Структура рынка по сегментам
1.2.3. Продажи по маркам и брендам
1.2.4. ТОП-30 моделей по продажам
1.2.5. Продажи по регионам
2. Прогноз социально-экономической ситуации в России
3. Прогноз рынка новых легковых автомобилей
3.1. Ключевые факторы, определяющие поведение рынка новых легковых автомобилей
3. 2. Методология прогнозирования рынка
3.3. Прогноз рынка на период 2021 - 2025 годы
3.4. Прогнозы элементов рынка на 2021 год
3.4.1. Прогноз рынка по сегментам
3.4.2. Прогноз рынка по ведущим маркам и брендам
3.4.3. Прогноз рынка по регионам
4. Прогноз рынка легковых автомобилей с пробегом
4.1. Ключевые факторы, определяющие поведение рынка легковых автомобилей с пробегом
4. 2. Методология прогнозирования рынка
4.3. Прогноз рынка на период 2021 - 2025 годы
4.4. Прогнозы элементов рынка на 2021 год
4.4.1. Прогноз рынка по сегментам
4.4.2. Прогноз рынка по ведущим маркам и брендам
4.4.3. Прогноз рынка по регионам
Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка легковых автомобилей на период 2021 – 2025 гг. и охватывает новые автомобили и автомобили с пробегом.
В отчете представлена информация о прогнозе рынка в целом до 2025 года и прогнозах его основных сегментов и региональной структуры на 2021 год. Кроме этого, выполнен среднесрочный прогноз ряда ключевых факторов, определяющих авторынок, таких как цена нефти, курсы валют, средневзвешенная цена новых автомобилей.
Целью предлагаемых прогнозов является попытка угадать развитие событий на автомобильном рынке в условиях таких трудно предсказуемых факторов, как мировые нефтяные цены, пандемия коронавируса, развитие современных технологий автомобилестроения и т.д. Стоит подчеркнуть, что при этом пришлось столкнуться с высокой сложностью прогнозирования особенностей и параметров выхода российской экономики из текущего кризиса и ее дальнейшего развития до 2025 года.
Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности рыночных условий искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.
Представленные данные выражают обобщенное мнение команды специалистов и экспертов аналитического агентства Автостат.