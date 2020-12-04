Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2025 года

1.Рынок легковых автомобилей в России в 2020 году

Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка легковых автомобилей на период 2021 – 2025 гг. и охватывает новые автомобили и автомобили с пробегом.

В отчете представлена информация о прогнозе рынка в целом до 2025 года и прогнозах его основных сегментов и региональной структуры на 2021 год. Кроме этого, выполнен среднесрочный прогноз ряда ключевых факторов, определяющих авторынок, таких как цена нефти, курсы валют, средневзвешенная цена новых автомобилей.

Целью предлагаемых прогнозов является попытка угадать развитие событий на автомобильном рынке в условиях таких трудно предсказуемых факторов, как мировые нефтяные цены, пандемия коронавируса, развитие современных технологий автомобилестроения и т.д. Стоит подчеркнуть, что при этом пришлось столкнуться с высокой сложностью прогнозирования особенностей и параметров выхода российской экономики из текущего кризиса и ее дальнейшего развития до 2025 года.

Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности рыночных условий искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.

Представленные данные выражают обобщенное мнение команды специалистов и экспертов аналитического агентства Автостат.