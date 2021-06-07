Как автодилеру привлекать лиды с помощью Яндекс.Дзен

При продвижении автомобилей часто можно столкнуться с выгоранием аудитории: текущие таргетинги и креативы перестают работать, стоимость лида неизбежно вырастает. Один из способов решить эту проблему — обновление и расширение аудитории, в том числе в контент-маркетинге.

Яндекс.Дзен — инструмент, который помогает это сделать с минимальными затратами и наибольшей точностью. Алгоритмы сервиса работают таким образом, что статьи увидят только заинтересованные пользователи — вне зависимости от того, запущена ли промокампания или контент просто размещен в блоге.

Зачем использовать Яндекс.Дзен

При работе с блог-платформой вы получаете:

● Новую аудиторию, с которой можно взаимодействовать на всех уровнях воронки.

● Возможность познакомить пользователя с новым а/м (товаром, продуктом или услугой.

● Возможность увеличить поток целевых лидов. Например, при запуске рекламной публикации можно использовать Scroll2Site — это бесшовная технология, которая переводит читателя на сайт рекламодателя.

● Стимулировать продажи при помощи скидок и акций — показывать рекламу только в определенный день, когда необходим большой поток покупателей.

● Создать новый спрос — рассказать о товаре или услуге, о которых покупатели даже не задумывались. Например, выездной тест-драйв или доставка автомобиля к дому, покупка онлайн и т. д.

● Органический трафик в блог и на сайт.

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Какие результаты ждать от Яндекс.Дзена автодилеру

Метрики оценки контент-маркетинга отличаются от привычных performance-каналах, как таргетированная или контекстная реклама.

При работе с контентом обычно опираются на показатели охвата, количества прочтений, виральность контента и вовлеченность аудитории. Яндекс.Дзен позволяет отследить и целевые конверсии: используя промокампании, маркетолог или бренд-менеджер может увидеть всю воронку целиком, оценить эффективность размещения с детализацией до стоимости продажи и спрогнозировать дочитываемость.

Так, в Tandem Group ещё на тестовом запуске рекламной кампании для автодилера марки Renault в Санкт-Петербурге мы смогли привлечь целевые лиды по цене в среднем 4 500 рублей. С увеличением частоты публикаций и оптимизации настроек performance-показатели могут быть еще эффективнее.

Чтобы получить целевой трафик из Яндекс.Дзена, обратитесь к профессионалам — в агентство Tandem Group.

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*Tandem Group входит в топ-3 performance-агентств для автодилеров по версии Adindex 2020.