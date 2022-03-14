Предлагаем вашему вниманию обновление ежегодного отчета «Автопром в России. Итоги 2021 года, перспективы», подготовленный аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Отчет содержит информацию о производстве в нашей стране автомобильной техники, а именно легковых, грузовых автомобилей и автобусов.

Помимо суммарных данных и анализа тенденций российского автопрома, в отчете представлена информация по каждому предприятию:

- итоговые данные за 2021 год;

- динамика производства за последние несколько лет;

- актуальная информация о текущей деятельности и перспективах развития.

Но прогноз производства автомобилей в России на 2022 год был исключен по причине неопределенности ситуации в автопроме во время проведения военной операции Минобороны РФ на момент подготовки отчета.

Маркетинговый отчет «Автопром в России. Итоги 2021 года, перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и информация, полученная непосредственно от производителей.

Все данные, представленные в отчете, четко структурированы и собраны в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.