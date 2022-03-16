ЭЛТ - ПОИСК в 2022 году

Для нашей компании 2022 год знаменателен, ей исполняется 30 лет, и мы готовы подвести итоги работы и наметить вектор работы на будущее.

Для нас сейчас ничего не меняется и для наших клиентов мы работаем в прежнем режиме.

Мы на связи с нашими клиентами 24 на 7.

Наши IT решения в F&I - сейчас одни из самых инновационных на рынке. За 30 лет работы мы реализовали много инновационных проектов, и в 2021 году мы начали запуск нового функционала UW 3.0. Такого еще ни у кого нет. Мы уже совместили в один интерфейс кредитный и страховой модули: сотрудники в одном окне могут рассчитать кредит, подать заявку на кредит, получить одобрение и здесь же сделать расчет по всем страховым компаниям сразу по каско, ОСАГО и всем другим продуктам, имеющимся в портфеле клиента. Наши конкуренты только начинают думать об этом, а у нас это решение уже есть!

Для чего предназначена наша система?

Во-первых, подключая систему UW, вы получаете довольных и лояльных клиентов на всю жизнь. Наша система работает настолько быстро, что позволяет оформить до пяти страховых продуктов клиенту в течении максимум 10 минут. Клиенты останутся с вами надолго, проверено годами работы в системе.

Во-вторых, для увеличения прибыли F&I. Практика клиентов показывает рост прибыли F&I после внедрения системы на 75% уже в первые 3 месяца ее использования. Система окупается в первый же месяц после подключения.

В-третьих, мы получаем квалифицированных сотрудников, которые делают продажи с помощью UW качественными, быстрыми и маржинальными. UW идеально вписывается практически в любую инфраструктуру, обеспечивает сквозной обмен данными между корпоративными системами и возможность использовать собственные интерфейсы для работы с UW. Мы предлагаем вам уникальные ИТ-решения, проверенные лидерами автобизнеса - такими, как Рольф, Авилон, Ключавто, Автомир, Мейджор и многими другими. Все индивидуальные пожелания по работе в наших системах мы готовы удовлетворить в рамках отдельного договора по адаптации программного обеспечения.

И самое важное сейчас: наша система ориентирована на удаленное оформление любого страхового продукта в режиме онлайн и мгновенную оплату по ссылке напрямую в страховую компанию. Клиентам даже не нужно выходить из дома, чтобы оформить страховку.

За 2021 год в нашей системе оформлено более 750 тысяч полисов на сумму страховых премий более 30 млрд рублей. 36% автомобилей в России страхуется в нашей системе.

В нашей команде работают не просто люди, не имеющие представления о работе системы, а те, которые продавали автомобили, услуги по страхованию и кредитованию у лидеров автобизнеса. У нас полностью своя IT-команда, и она крутая.

Мы подумали обо всем.

И конечно же сейчас и до конца апреля у нас специальные условия на подключение для наших клиентов.

Не верите? Проверьте!