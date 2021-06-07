Каким должен быть лендинг дилера, чтобы привлечь больше конверсий

Времена, когда лендинг представлял из себя простую информационную страницу, давно в прошлом. Сегодня фраза “все в одном окне” — уже реальность. И автодилеры могут повлиять на покупательский опыт, осознав, что современный клиент в процессе покупки взаимодействует не только с продавцом в автосалоне, а начинает сделку еще задолго до приезда в салон — попадая на сайт или лендинг. Продающий лендинг, как правило, самостоятельная единица и преследует одну цель — конверсию, будь то покупка, заполнение формы или телефонный звонок. Давайте рассмотрим характеристики лендинга, полностью отвечающего современным требованиям автоиндустрии, чтобы вы могли взять их на вооружение. Признаки хорошего лендинга, продающего авто: ● Наличие онлайн-витрины автомобилей

● Грамотная подача УТП

● Выделение призывов к действию

● Выгоды и элементы срочности. Например, скидки и спецпредложения

● Качественная визуализация

● Калькуляторы для расчета кредита и трейд-ин

● Возможность зарезервировать авто онлайн Теперь давайте рассмотрим это подробнее на примере лендинга, собранного на базе конструктора компании Kodix Automotive. Наличие онлайн-витрины автомобилей Это, пожалуй, самый существенный признак. Онлайн-витрина помогает превратить посетителей лендинга в покупателей, открывая перед вашим потенциальным клиентом дополнительные возможности — например, посмотреть и сравнить похожие автомобили, оценить автомобиль по базе классифайдов, заказать страховку и подобрать аксессуары.

Интегрируя витрину на посадочную страницу, дилер может подключать любые CTA-формы (Заявка, Тест-драйв, Узнать цену) и промотировать свои автомобили путем добавления лейблов и специальных маркеров.

Грамотная подача УТП и призывы к действию Большинству посетителей некогда листать страницу в поисках предложения. Поэтому размещайте свое основное УТП вначале лендинга. При этом помните, что внимание клиента не должно рассеиваться — не перегружайте блоки разными призывами к действию, в идеале CTA должен быть один. Однако, если ваша посадочная страница довольно длинная, то это вовсе не означает, что вам нужна лишь одна кнопка. Вместо этого проявите изобретательность и поймите, что некоторые люди будут прокручивать ваше первоначальное предложение дальше.

В нашем примере дилер хорошо использует эту технику — фокусирует внимание на намерениях посетителя и ведет его к совершению действия (конверсии) постепенно. Здесь есть привлекательные заголовки, изображения, и несколько кнопок призыва к действию для удобства посетителей. При этом в блоках нет лишних, отвлекающих внимание элементов. Калькуляторы для расчета кредита и трейд-ин Автомобиль — довольно дорогостоящее и крупное приобретение. А потому разместить на лендинге калькуляторы для расчета кредита и трейд-ин точно не будет лишним. Таким образом, вы сразу частично закроете запрос посетителя и продемонстрируете клиентоориентированность, а также сэкономите свое время и время потенциального покупателя. Кроме того, практика показывает, что если человек нашел на вашем сайте интересующий автомобиль, рассчитал, например, трейд-ин, то с большей вероятностью вы получите этот лид для дальнейшей работы. Модуль онлайн-оценки авто сохраняет результаты оценки в памяти браузера, и они остаются при следующем посещении лендинга и на всех страницах вашей витрины. Это способствует увеличению процента продаж новых авто по схеме трейд-ин (по данным Kodix Automotive конверсия из целевого посетителя в заявку 5-6%).

Выгоды и элементы срочности Размещение акций и спецпредложений на лендинге — классика авторитейла. Тем не менее, не стоит пренебрегать этой возможностью. Чтобы ускорить действие, можно сообщить посетителям о том, что срок действия предложения скоро истекает. Качественная визуализация Естественно, на лендинге должны быть собственные фото ДЦ или стоковые изображения, полностью соответствующие реальности. Хорошо, если на странице также демонстрируются видео экстерьера и интерьера для каждого автомобиля в наличии. Возможность зарезервировать авто онлайн Лендинг будет более конверсионным, если интегрировать всю цифровую экосистему дилерского центра — от онлайн-витрины до платформы заключения онлайн-сделок. Тем самым, посетитель не просто ознакомится с вашим предложением, а сможет самостоятельно рассчитать кредит и итоговую стоимость автомобиля, выбрать скидки и услуги, оформить страховку и отправить вам заявку или даже предоплатить и забронировать автомобиль. Такой подход однозначно работает на маркетинг дилера, повышая конверсию и генерируя супер-лиды с выявленной потребностью, а также на продажи — ускоряет процесс сбора информации о потребностях клиента, делает коммуникацию возможной в удобном клиенту формате, даёт “живой” рабочий лист, в который можно возвращать потенциального покупателя на расстоянии. Все это в итоге увеличивает strike rate, выдачи на продавца, уменьшает время работы над сделкой. Как быстро собрать лендинг, отвечающий требованиям автоиндустрии Возможно, кто-то подумал, что все написанное выше — скорее про полноценные сайты, нежели посадочные страницы. Да, требования к лендингам в автобизнесе сейчас довольно высоки и для того, чтобы собрать конверсионный лендинг, скорее всего вам понадобится помощь разработчика.