Каким должен быть лендинг дилера, чтобы привлечь больше конверсий

Времена, когда лендинг представлял из себя простую информационную страницу, давно в прошлом. Сегодня фраза “все в одном окне” — уже реальность. И автодилеры могут повлиять на покупательский опыт, осознав, что современный клиент в процессе покупки взаимодействует не только с продавцом в автосалоне, а начинает сделку еще задолго до приезда в салон — попадая на сайт или лендинг.
Продающий лендинг, как правило, самостоятельная единица и преследует одну цель — конверсию, будь то покупка, заполнение формы или телефонный звонок. Давайте рассмотрим характеристики лендинга, полностью отвечающего современным требованиям автоиндустрии, чтобы вы могли взять их на вооружение.
Признаки хорошего лендинга, продающего авто:
● Наличие онлайн-витрины автомобилей
● Грамотная подача УТП
● Выделение призывов к действию
● Выгоды и элементы срочности. Например, скидки и спецпредложения
● Качественная визуализация
● Калькуляторы для расчета кредита и трейд-ин
● Возможность зарезервировать авто онлайн
Теперь давайте рассмотрим это подробнее на примере лендинга, собранного на базе конструктора компании Kodix Automotive.
Наличие онлайн-витрины автомобилей
Это, пожалуй, самый существенный признак. Онлайн-витрина помогает превратить посетителей лендинга в покупателей, открывая перед вашим потенциальным клиентом дополнительные возможности — например, посмотреть и сравнить похожие автомобили, оценить автомобиль по базе классифайдов, заказать страховку и подобрать аксессуары.
Интегрируя витрину на посадочную страницу, дилер может подключать любые CTA-формы (Заявка, Тест-драйв, Узнать цену) и промотировать свои автомобили путем добавления лейблов и специальных маркеров.
Грамотная подача УТП и призывы к действию
Большинству посетителей некогда листать страницу в поисках предложения. Поэтому размещайте свое основное УТП вначале лендинга. При этом помните, что внимание клиента не должно рассеиваться — не перегружайте блоки разными призывами к действию, в идеале CTA должен быть один.
Однако, если ваша посадочная страница довольно длинная, то это вовсе не означает, что вам нужна лишь одна кнопка. Вместо этого проявите изобретательность и поймите, что некоторые люди будут прокручивать ваше первоначальное предложение дальше.
В нашем примере дилер хорошо использует эту технику — фокусирует внимание на намерениях посетителя и ведет его к совершению действия (конверсии) постепенно. Здесь есть привлекательные заголовки, изображения, и несколько кнопок призыва к действию для удобства посетителей. При этом в блоках нет лишних, отвлекающих внимание элементов.
Калькуляторы для расчета кредита и трейд-ин
Автомобиль — довольно дорогостоящее и крупное приобретение. А потому разместить на лендинге калькуляторы для расчета кредита и трейд-ин точно не будет лишним.
Таким образом, вы сразу частично закроете запрос посетителя и продемонстрируете клиентоориентированность, а также сэкономите свое время и время потенциального покупателя.
Кроме того, практика показывает, что если человек нашел на вашем сайте интересующий автомобиль, рассчитал, например, трейд-ин, то с большей вероятностью вы получите этот лид для дальнейшей работы. Модуль онлайн-оценки авто сохраняет результаты оценки в памяти браузера, и они остаются при следующем посещении лендинга и на всех страницах вашей витрины. Это способствует увеличению процента продаж новых авто по схеме трейд-ин (по данным Kodix Automotive конверсия из целевого посетителя в заявку 5-6%).
Выгоды и элементы срочности
Размещение акций и спецпредложений на лендинге — классика авторитейла. Тем не менее, не стоит пренебрегать этой возможностью. Чтобы ускорить действие, можно сообщить посетителям о том, что срок действия предложения скоро истекает.
Качественная визуализация
Естественно, на лендинге должны быть собственные фото ДЦ или стоковые изображения, полностью соответствующие реальности. Хорошо, если на странице также демонстрируются видео экстерьера и интерьера для каждого автомобиля в наличии.
Возможность зарезервировать авто онлайн
Лендинг будет более конверсионным, если интегрировать всю цифровую экосистему дилерского центра — от онлайн-витрины до платформы заключения онлайн-сделок. Тем самым, посетитель не просто ознакомится с вашим предложением, а сможет самостоятельно рассчитать кредит и итоговую стоимость автомобиля, выбрать скидки и услуги, оформить страховку и отправить вам заявку или даже предоплатить и забронировать автомобиль.
Такой подход однозначно работает на маркетинг дилера, повышая конверсию и генерируя супер-лиды с выявленной потребностью, а также на продажи — ускоряет процесс сбора информации о потребностях клиента, делает коммуникацию возможной в удобном клиенту формате, даёт “живой” рабочий лист, в который можно возвращать потенциального покупателя на расстоянии. Все это в итоге увеличивает strike rate, выдачи на продавца, уменьшает время работы над сделкой.
Как быстро собрать лендинг, отвечающий требованиям автоиндустрии
Возможно, кто-то подумал, что все написанное выше — скорее про полноценные сайты, нежели посадочные страницы. Да, требования к лендингам в автобизнесе сейчас довольно высоки и для того, чтобы собрать конверсионный лендинг, скорее всего вам понадобится помощь разработчика.
Но есть и другое решение — конструктор лендингов на базе OnePlatform. Данный конструктор разработан специально для автобизнеса: содержит множество блоков, поддерживает стандарты бренда, адаптивен под разные устройства и позволяет интегрировать всю цифровую экосистему дилера. При этом сборка не требует знаний программирования — достаточно лишь подготовить контент и выбрать подходящие элементы. Что касается измерения эффективности, то разработчики позаботились о том, чтобы вы могли отслеживать посещаемость и активность на созданной странице. Для этого там есть удобные формы сбора данных, интеграция с топовыми сервисами и счетчиками.
Вместо заключения
Есть довольно много примеров высококонверсионных лендингов, но не факт, что то, что работает у других, сработает и у вас. Собирая посадочную страницу, ориентируйтесь на своего покупателя и не забывайте сегментировать аудиторию. Чем точнее вы сегментируете, тем более целенаправленными будут ваши лендинги.
И, конечно, не забывайте тестировать страницы для максимального эффекта. Это позволит определить, например, какие заголовки лучше работают и какой цвет СTА нужно использовать.