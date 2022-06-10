База данных грузового автосервиса России

База данных грузового автосервиса представляет собой список компаний России, специализирующихся на сервисном обслуживании грузовых автомобилей.

Структура БД включает в себя следующую информацию о компаниях: округ, регион, город, наименование, адрес, телефон, web-сайт, email.

В ходе сбора базы данных были выделены обобщенные виды услуг, характерные для отобранных компаний:

- Авторемонт и техобслуживание (СТО)

- Автозапчасти для грузовых автомобилей

- Автомасла / Мотомасла / Химия

- Ремонт грузовых автомобилей

- Технический осмотр транспорта

- Аппаратная замена масла

- Ремонт ходовой части автомобиля

- Выездная техническая помощь на дороге

- Ремонт АКПП

- Ремонт дизельных двигателей

- Ремонт бензиновых двигателей

- Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей

- Тахографы

- Ремонт спецтехники

- Ремонт выхлопных систем

- Ремонт МКПП

- Услуги по отогреву автомобиля

- Ремонт автобусов

- Продажа грузовых автомобилей

- Продажа автобусов

Каждая компания имеет отметку о наличии одной или нескольких услуг из представленного списка.

В отдельных вкладках собраны официальные дилеры сервисного обслуживания грузового транспорта следующих марок:



- MAN

- KAMAZ

- DAF

- DongFeng

- Iveco

- MAZ

- MERCEDES

- SCANIA

- VOLVO

- RENAULT

- HINO

- ISUZU

- FOTON

- HYUNDAI

- SHAANXI / SHACMAN

- FAW

- KENWORTH

- INTERNATIONAL

- FREIGHTLINER

- FUSO

- URAL

- GAZ

- FORD

В базу данных входят компании 193-ти городов России, информация по которым доступна в открытых источниках.



Актуальность информации в базе – декабрь 2021 года.

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