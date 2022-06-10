База данных грузового автосервиса России

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База данных грузового автосервиса представляет собой список компаний России, специализирующихся на сервисном обслуживании грузовых автомобилей.
Структура БД включает в себя следующую информацию о компаниях: округ, регион, город, наименование, адрес, телефон, web-сайт, email.
В ходе сбора базы данных были выделены обобщенные виды услуг, характерные для отобранных компаний:
- Авторемонт и техобслуживание (СТО)
- Автозапчасти для грузовых автомобилей
- Автомасла / Мотомасла / Химия
- Ремонт грузовых автомобилей
- Технический осмотр транспорта
- Аппаратная замена масла
- Ремонт ходовой части автомобиля
- Выездная техническая помощь на дороге
- Ремонт АКПП
- Ремонт дизельных двигателей
- Ремонт бензиновых двигателей
- Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей
- Тахографы
- Ремонт спецтехники
- Ремонт выхлопных систем
- Ремонт МКПП
- Услуги по отогреву автомобиля
- Ремонт автобусов
- Продажа грузовых автомобилей
- Продажа автобусов
Каждая компания имеет отметку о наличии одной или нескольких услуг из представленного списка.
В отдельных вкладках собраны официальные дилеры сервисного обслуживания грузового транспорта следующих марок:
- MAN
- KAMAZ
- DAF
- DongFeng
- Iveco
- MAZ
- MERCEDES
- SCANIA
- VOLVO
- RENAULT
- HINO
- ISUZU
- FOTON
- HYUNDAI
- SHAANXI / SHACMAN
- FAW
- KENWORTH
- INTERNATIONAL
- FREIGHTLINER
- FUSO
- URAL
- GAZ
- FORD
В базу данных входят компании 193-ти городов России, информация по которым доступна в открытых источниках.
Актуальность информации в базе – декабрь 2021 года.
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