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Сводка по ТС юридических лиц
Сводка по видам деятельности
Данные по выбранным регионам
Отчет «Корпоративный парк ТС в РФ на 01.01.2023» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка транспортных средств России.
Данные могут быть представлены по 4 основным категориям ТС или отдельно по следующим категориям:
PC – легковые автомобили;
LCV – легкие коммерческие автомобили;
HCV – коммерческая техника;
BUS – автобусы.
Данные могут быть представлены:
Отчет представлен в электронном формате Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов и параметров.
Стандартная структура данных:
тип ТС / марка / модель / год выпуска / округ / регион / количество
Детальный шаблон вышлем по запросу (возможно предоставление дополнительных полей).
Чем полезен отчет?
- позволяет получить информацию о размерах корпоративных парков по состоянию на 1 января 2023 года;
- дает понимание о марочно-модельной структуре парков у конкретных юридических лиц;
- расшифровывает виды деятельности компаний - владельцев ТС.
Стоимость данных:
от 7 260 рублей до 116 160 рублей (в зависимости от набора полей и количества регионов и периодов). Возможны дополнительные скидки.
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