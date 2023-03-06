Отчет «Корпоративный парк ТС в РФ на 01.01.2023» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка транспортных средств России.

Данные могут быть представлены по 4 основным категориям ТС или отдельно по следующим категориям:

PC – легковые автомобили;

LCV – легкие коммерческие автомобили;

HCV – коммерческая техника;

BUS – автобусы.

Данные могут быть представлены:

в целом по стране;

в разрезе Федеральных округов;

по регионам

Отчет представлен в электронном формате Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов и параметров.

Стандартная структура данных:

тип ТС / марка / модель / год выпуска / округ / регион / количество

Детальный шаблон вышлем по запросу (возможно предоставление дополнительных полей).

Чем полезен отчет?

- позволяет получить информацию о размерах корпоративных парков по состоянию на 1 января 2023 года;

- дает понимание о марочно-модельной структуре парков у конкретных юридических лиц;

- расшифровывает виды деятельности компаний - владельцев ТС.





Стоимость данных:

от 7 260 рублей до 116 160 рублей (в зависимости от набора полей и количества регионов и периодов). Возможны дополнительные скидки.