Корпоративный парк ТС в РФ на 01.01.2023 | Оперативные данные | АВТОСТАТ
Корпоративный парк ТС в РФ на 01.01.2023

Корпоративный парк ТС в РФ на 01.01.2023

Дата выхода: 06.03.23
Формат: MS Excel (xlsx)
от 7 260 руб.
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Отчет «Корпоративный парк ТС в РФ на 01.01.2023» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка транспортных средств России.

Данные могут быть представлены по 4 основным категориям ТС или отдельно по следующим категориям:

PC – легковые автомобили;
LCV – легкие коммерческие автомобили;
HCV – коммерческая техника;
BUS – автобусы.

Данные могут быть представлены:

  • в целом по стране;
  • в разрезе Федеральных округов;
  • по регионам

Отчет представлен в электронном формате Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов и параметров.

Стандартная структура данных:

тип ТС / марка / модель / год выпуска / округ / регион /  количество

Детальный шаблон вышлем по запросу (возможно предоставление дополнительных полей).

Чем полезен отчет?

- позволяет получить информацию о размерах корпоративных парков по состоянию на 1 января 2023 года;
- дает понимание о марочно-модельной структуре парков у конкретных юридических лиц;
- расшифровывает виды деятельности компаний - владельцев ТС.

Стоимость данных:

от 7 260 рублей до 116 160 рублей (в зависимости от набора полей и количества регионов и периодов). Возможны дополнительные скидки.

© Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «АВТОСТАТ», следовательно, исключительные авторские права на информацию (в том числе: материал, данные, таблицы, методика расчета, мнения, оценки, заключения и т.п.) принадлежат ООО «АВТОСТАТ». Учитывая, что правообладателем настоящего отчета является ООО «АВТОСТАТ», право любого использования и/или право распоряжения и/или право распространения настоящего отчета полностью (либо в части - цитирование текста или данных) без согласия ООО «АВТОСТАТ» запрещено, если иного не предусмотрено в договоре с автором.

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