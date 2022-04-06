«Гарант№1» – флагманский продукт для партнёров на рынке автокредитования

Сегодня любой сегмент рынка нуждается в антикризисных продуктах, и рынок кредитования – не исключение. Компания «АвтоАссист», отвечая на спрос банков-кредиторов и их клиентов, запустила альтернативу страхованию жизни – финансовую и юридическую защиту заёмщиков автокредитов «Гарант№1».

«2 в 1» – независимая гарантия и правовая помощь

Представленный продукт компании «АвтоАссист» базируется на двух главных принципах – независимой гарантии и правовой помощи.

В рамках услуги клиент получает полную бесплатную юридическую поддержку и, в случае потери работы, передачу обязательств по кредиту компании-гаранту. Прекращение платёжеспособности заёмщику доказать достаточно просто – ему необходимо предоставить определённый перечень документов, подтверждающих «страховой случай».

А бенефициару, в свою очередь, просто получить денежные средства, которые взял в долг заёмщик. Его платежи по кредиту возьмёт на себя компания в рамках услуги «Гарант№1».

Почему продукт легко продавать?

Простой и понятный в использовании продукт, который представляет высокую социальную ценность, легко продавать. Не имеет значения, в каком банке взят автокредит, на какую сумму и с какой процентной ставкой. «Гарант№1» подходит для продажи с кредитом любого банка и оплачивается за счёт выданных средств в момент их получения.

Кроме того, продукт невозвратный и лояльный за счёт центра урегулирования клиентских запросов. Компания-гарант принимает реальное участие в погашении задолженности заёмщика перед банком. В рамках услуги клиент получает бесплатную правовую помощь по вопросам трудового законодательства, для работы с обращениями клиентов функционирует горячая линия.

«Гарант№1» – качественный продукт от надёжного поставщика без возрастных и территориальных ограничений. Он обладает собственной B2B-системой с лёгким и понятным мультипользовательским интерфейсом.

Как стать партнёром?

Стать партнёром компании и продавать «Гарант№1» легко. Достаточно подключиться к B2B-системе и подать заявку. А вопрос размера заработка зависит от результатов продаж.

Агентское вознаграждение ранжируется на три группы – малый бизнес, средний и крупный в соответствие с брутто-выручкой по продукту.

Партнёром компании «АвтоАссист» может стать как опытный продавец комиссионных продуктов, так и абсолютный новичок в подобном деле. С вновь прибывшими продавцами работает команда бизнес-тренеров, которая оказывает методологическую, психологическую, информационную и техническую поддержку начинающим сотрудникам.

И это помимо полной финансовой и юридической защиты всех участников процесса со стороны компании-гаранта!

Итак, назовём главные причины стать партнёром продукта «Гарант№1».

Во-первых, легко продавать понятный социально-ориентированный продукт.

Во-вторых, комфортно вести бизнес в прозрачных условиях.

В-третьих, реально получать высокое агентское вознаграждение.