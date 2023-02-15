Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по продаже грузовых автомобилей.

В 2023 года агентство "АВТОСТАТ" сформировало базу дилерских контрактов по продаже грузовых автомобилей. Ежеквартальный мониторинг дилерских контрактов охватывает все регионы РФ и базируется на данных дистрибьютеров дилерских сетей грузовых автомобилей. Вы получаете файл Excel, включающий в себя данные: наименование дилера,

ИНН - по запросу,

принадлежность к холдингу,

адрес,

контактные данные дилера (телефон, адрес сайта, e-mail). Обновление: ежеквартально. Стоимость, руб.: 2023 год данные без ИНН данные с ИНН 1 квартал 27 950 29 400 2 квартала 53 200 55 900 3 квартала 75 501 79 404 4 квартала 95 100 99 900

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