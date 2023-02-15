Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по продаже грузовых автомобилей.

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В 2023 года агентство "АВТОСТАТ" сформировало базу дилерских контрактов по продаже грузовых автомобилей.
Ежеквартальный мониторинг дилерских контрактов охватывает все регионы РФ и базируется на данных дистрибьютеров дилерских сетей грузовых автомобилей.
Вы получаете файл Excel, включающий в себя данные:
Обновление: ежеквартально.
Стоимость, руб.:
|2023 год
|данные без ИНН
|данные с ИНН
|1 квартал
|27 950
|29 400
|2 квартала
|53 200
|55 900
|3 квартала
|75 501
|79 404
|4 квартала
|95 100
|99 900
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