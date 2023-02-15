Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по продаже грузовых автомобилей. | Ежемесячные обзоры | АВТОСТАТ
Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по продаже грузовых автомобилей.

Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по продаже грузовых автомобилей.

Дата выхода: 15.02.23
Формат: MS Excel (xlsx)
от 27 950 руб.
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В 2023 года агентство "АВТОСТАТ" сформировало базу дилерских контрактов по продаже грузовых автомобилей. 

Ежеквартальный мониторинг дилерских контрактов охватывает все регионы РФ и базируется на данных дистрибьютеров дилерских сетей грузовых автомобилей.

Вы получаете файл Excel, включающий в себя данные:

  • наименование дилера,
  • ИНН - по запросу,
  • принадлежность к холдингу,
  • адрес,
  • контактные данные дилера (телефон, адрес сайта, e-mail).

Обновление: ежеквартально.

Стоимость, руб.:

2023 годданные без ИННданные с ИНН
1 квартал 27 95029 400
2 квартала53 20055 900
3 квартала75 50179 404
4 квартала95 10099 900

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