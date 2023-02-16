Продажи новых LCV в России в 2017 – 2022 гг. Продажи новых MCV в России в 2017 – 2022 гг. Продажи новых HCV в России в 2017 – 2022 гг. Продажи новых BUS в России в 2017 – 2022 гг.

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск маркетингового отчета «Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

В предлагаемом отчете рынок коммерческих автомобилей традиционно рассматривается по сегментам: легкие коммерческие автомобили (LCV), среднетоннажные (MCV) и крупнотоннажные грузовые автомобили (HCV), а также автобусы (BUS). В пользу такого подхода выступает ряд факторов. Во-первых, он позволяет создать целостную картину рынка коммерческой техники в России. Во-вторых, в структуре рынка как грузовиков, так и автобусов значительную долю занимают легкие коммерческие грузовики и микроавтобусы, которые причисляются нами к категории LCV в соответствии с европейской классификацией. В-третьих, грузовые автомобили в зависимости от полной массы делятся на определенные типы и имеют различную сферу применения. Так, среднетоннажные грузовики (3,5 – 16 тонн) в основном используются для перевозки грузов на малые расстояния, в коммунальном хозяйстве и для установки на них специальных надстроек. В свою очередь, крупнотоннажные автомобили (свыше 16 тонн) очень часто применяются при перевозках на дальние расстояния, в масштабном строительстве и т.д.

Помимо самой структуры российского рынка, отчет содержит статистику европейских продаж коммерческих автомобилей. Также в качестве отдельных страниц представлен прогноз развития рынка на ближайшие несколько лет. Значимую часть исследования составляют характеристики компаний, являющихся основными участниками рынка коммерческой техники в стране. При этом по каждой из них представлена подробная модельная структура продаж, в том числе в разбивке по годам и месяцам.

По итогам 2022 года российский рынок коммерческой техники снизился до уровня в 172,3 тысячи единиц, что на 33,1% меньше, чем годом ранее. Автомобили LCV занимают почти 44% от всего объема продаж, что соответствует 75,2 тысячи машин. Крупнотоннажные грузовики занимают более 40% рынка, или 69,2 тысячи экземпляров. Менее 9% составляет доля среднетоннажной техники, что эквивалентно 15 тысячам автомобилей. Оставшиеся 7,5% рынка принадлежат автобусам (12,9 тыс. шт.).

Маркетинговый отчет «Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АСЕА, АО «ППК», а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, представленная в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.