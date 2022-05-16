Новая реальность в F&I 2022 с ЭЛТ-ПОИСК

Кризис 2022 коснулся всех сфер жизни и каждого из нас. Для ЭЛТ-ПОИСК кризис — это время возможностей! И самое время использовать каждую из них и побеждать, становиться лидерами и идти дальше!

Деятельность нашей компании связана с ИТ-решениями в сфере услуг страхования и кредитования и в большей степени - с деятельностью автобизнеса в России. Наша команда поддерживает дилеров, делится опытом и инструментами в новой реальности F&I.

О чем нужно подумать сейчас, как укрепить себя на рынке и не потерять лидерство?

Мы делимся своим опытом и достижениями и уверены, что сейчас самое время использовать те возможности, которые предлагает ЭЛТ-ПОИСК. Наши продукты для F&I - самые передовые на рынке. Аналога нет. Используя наше решение, вы получите квалифицированных сотрудников, которые сделают продажи в F&I качественными, быстрыми и маржинальными.

Вместе с нашим продуктом продавец-консультант приобретает единую кредитную и страховую платформы, он быстро рассчитает кредит, подаст заявку, получит одобрение, сделает расчет по всем страховым компаниям КАСКО, ОСАГО и другим продуктам, имеющимся в портфеле клиента, и сделка состоится здесь и сейчас. 50 интеграционных партнеров (банки и страховые компании) работают с нами, в системе реализовано 93 страховых продукта, и мы на этом не останавливаемся. Наша система гибкая, и в ней мы реализуем все запросы дилера быстро и качественно.

Дилер сможет увеличить кумулятивную маржу по каждой сделке за счет самостоятельного расчета продавцом-консультантом и кредита, и пакетного коммерческого предложения. Кроме того, вы сможете быстро переквалифицировать продавца-консультанта автомобилей в продажи F&I и наоборот, сейчас такая возможность актуальна как никогда.

Наша академия F&I проведет обучение и будет сопровождать сотрудников дилера ежедневно. У нас в команде работают специалисты по продажам, которые получали опыт у лидеров автобизнеса и сегодня готовы делиться своими знаниями. Под ваш запрос мы проведем обучение продажам в новой реальности F&I. Мы первыми узнаём о новых выскомаржинальных продуктах от наших партнеров, в том числе о не расторгаемых, интегрируем их в систему, обучаем их продажам. Сейчас важна актуальность продаваемых продуктов, а мы можем их предложить и подстроить под ваши запросы.

Работая в нашей системе, дилер получит прозрачную систему онлайн-отчетности по любым нужным ему параметрам. В моменте руководитель сможет проанализировать эффективность сотрудников и задать нужный вектор работы.

Автобизнес переживал не один кризис

С мая 2020 года по май 2021 года с рынка уже ушли 239 дилерских центров, но среди них нет ни одного нашего клиента. Новая реальность заставила участников рынка пересмотреть многие офлайн-процессы и быстрее переходить в онлайн. Сейчас, например, когда просто необходимы онлайн-продажи полисов - ИТ-платформа ЭЛТ-ПОИСК реализовала эту возможность по всем страховым компаниям и продуктам в режиме одного окна, как для продаж новых автомобилей, так и в продажах автомобилей с пробегом и, конечно же, при оформлении пролонгации страховых полисов.

Клиенты нашей компании прошли все кризисы и остались на рынке вместе с нами.

Лидеры выбирают нас!

Тренд на цифровизацию авторынка начал набирать обороты уже давно, пандемия, самоизоляция и политические события стали лишь его катализаторами. Первичный контакт покупателя с автосалоном уже давно зачастую происходит в онлайн. Прежде, чем посетить автосалон, покупатель выбирает нужную модель на сайте, читает отзывы о дилерском центре, в который собирается отправиться, проверяет историю автомобиля с помощью онлайн-сервисов (если речь идет о подержанном авто).

За 2020-2022 годы запрос пользователей на бесшовную интеграцию онлайн- и оффлайн-этапов сделки усилился. Покупатели, имевшие более глубокое цифровое взаимодействие с дилерским центром, легче пережили рост цен на автомобили в 2022 году. Цифровые инструменты поддерживали высокий уровень удовлетворённости клиентов.

Онлайн-финансирование повысило клиентоориентированность, необходимо приготовиться к тому, что цифровое взаимодействие с клиентом становится стандартом. Необходимо внедрять новые технологии, автоматизировать как можно больше этапов процесса такого взаимодействия. Это сократит число ошибок, совершаемых вручную, и обеспечит доступы для финансирования везде и всегда.

Будьте в курсе цифровых усовершенствований, которые помогут вашему бизнесу подготовиться к будущему.

Мы готовы к новой реальности и хотим стать сильнее и лучше вместе с вами.