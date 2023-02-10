В отчете «Рынок новых легковых автомобилей в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы» подробно приводится статистика продаж легковых автомобилей в прошлом году, показывается их динамика и структура, рассчитывается емкость рынка, рассматриваются ценовые параметры, сегментация и др. Отдельными страницами отчета представлены итоги продаж автомобилей в Европе, а также указаны лидеры рынка по классам. Кроме того, особое внимание уделено тенденциям и перспективам рынка легковых автомобилей, о чем можно узнать, ознакомившись с прогнозом его развития на ближайшие годы. Также обращаем ваше внимание на то, что в отчете наглядно приводятся итоги продаж каждого участника российского рынка, а именно: динамика за последние несколько лет, модельная структура, ежемесячная реализация.

В 2022 году после начала специальной военной операции на территории Украины последовали экономические санкции и ограничения, введенные США, ЕС и другими странами против России. И, как следствие, многие зарубежные автомобильные компании заявили об остановке экспорта своей продукции в РФ, а также локализованных производств. Возникшая геополитическая ситуация также усугубила проблемы поставок автокомпонентов для отечественной автомобильной промышленности, что привело к временному прекращению производства. В итоге российский рынок новых легковых автомобилей сократился на 60,5% до 606,4 тысячи штук. Лидером авторынка России по-прежнему остается LADA, реализовавшая 181,9 тысячи автомобилей, что на 46,2% меньше, чем в 2021 году. Южнокорейские Kia и Hyundai продали 66,1 тысячи (-67,9%) и 53,9 тысячи автомобилей (-67,4%) соответственно.

Стоит отметить, что в прошедшем году начались изменения в марочной структуре рынка. Суммарная доля продаж отечественных и китайских брендов составила более 50%. Кроме этого, по расчетам аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2022 году средневзвешенная цена одного условного легкового автомобиля на российском рынке достигла 2,21 млн рублей.

Маркетинговый отчет «Рынок новых легковых автомобилей в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АЕБ, АСЕА, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, представленная в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.