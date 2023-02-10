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Рынок легковых автомобилей в Европе
Марочная структура рынка России
Модельная структура рынка России
Динамика продаж легковых автомобилей
Ценовые параметры рынка
Емкость рынка
Выручка от продажи автомобилей по брендам
Ценовая сегментация рынка
Лидеры продаж по классам
Сегментация рынка
Региональная структура продаж иномарок
Динамика и емкость рынка автокредитования
Прогноз развития рынка легковых автомобилей РФ
Продажи легковых автомобилей в 2022 году по брендам:
Audi
BMW
Cadillac
Changan
Chery
Exeed
Chevrolet
Citroen
Dongfeng
FAW
Geely
Genesis
Great Wall
Ha val
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jaguar
Jeep
KIA
LADA
Land R over
Lexus
Lifan
Mazda
Mercedes-BENZ
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswa gen
Volvo
UAZ
Прочие марки
Приложение
В отчете «Рынок новых легковых автомобилей в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы» подробно приводится статистика продаж легковых автомобилей в прошлом году, показывается их динамика и структура, рассчитывается емкость рынка, рассматриваются ценовые параметры, сегментация и др. Отдельными страницами отчета представлены итоги продаж автомобилей в Европе, а также указаны лидеры рынка по классам. Кроме того, особое внимание уделено тенденциям и перспективам рынка легковых автомобилей, о чем можно узнать, ознакомившись с прогнозом его развития на ближайшие годы. Также обращаем ваше внимание на то, что в отчете наглядно приводятся итоги продаж каждого участника российского рынка, а именно: динамика за последние несколько лет, модельная структура, ежемесячная реализация.
В 2022 году после начала специальной военной операции на территории Украины последовали экономические санкции и ограничения, введенные США, ЕС и другими странами против России. И, как следствие, многие зарубежные автомобильные компании заявили об остановке экспорта своей продукции в РФ, а также локализованных производств. Возникшая геополитическая ситуация также усугубила проблемы поставок автокомпонентов для отечественной автомобильной промышленности, что привело к временному прекращению производства. В итоге российский рынок новых легковых автомобилей сократился на 60,5% до 606,4 тысячи штук. Лидером авторынка России по-прежнему остается LADA, реализовавшая 181,9 тысячи автомобилей, что на 46,2% меньше, чем в 2021 году. Южнокорейские Kia и Hyundai продали 66,1 тысячи (-67,9%) и 53,9 тысячи автомобилей (-67,4%) соответственно.
Стоит отметить, что в прошедшем году начались изменения в марочной структуре рынка. Суммарная доля продаж отечественных и китайских брендов составила более 50%. Кроме этого, по расчетам аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2022 году средневзвешенная цена одного условного легкового автомобиля на российском рынке достигла 2,21 млн рублей.
Маркетинговый отчет «Рынок новых легковых автомобилей в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АЕБ, АСЕА, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, представленная в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.
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