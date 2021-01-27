Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск маркетингового отчета «Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

В предлагаемом отчете рынок коммерческих автомобилей традиционно рассматривается по сегментам: легкие коммерческие автомобили (LCV), грузовая техника и автобусы (BUS). При этом грузовые автомобили мы также разделяем на среднетоннажные (MCV) и крупнотоннажные (HCV). В пользу такого подхода выступает ряд факторов. Во-первых, он позволяет создать целостную картину рынка коммерческой техники в России. Во-вторых, в структуре рынка как грузовиков, так и автобусов значительную долю занимают легкие коммерческие грузовики и микроавтобусы, которые причисляются нами к категории LCV в соответствии с европейской классификацией. В-третьих, грузовые автомобили в зависимости от полной массы делятся на определенные типы и имеют различную сферу применения. Так, среднетоннажные грузовики (3,5 – 16 тонн) в основном используются для перевозки грузов на малые расстояния, в коммунальном хозяйстве или с целью установки специальных надстроек. В свою очередь, крупнотоннажные автомобили (свыше 16 тонн) очень часто применяются при перевозках на дальние расстояния, в масштабном строительстве и т.д.

Помимо самой структуры российского рынка, отчет содержит статистику европейских продаж легкой коммерческой техники, грузовых автомобилей и автобусов. Также в качестве отдельных страниц представлен прогноз развития рынка на ближайшие несколько лет. Значимую часть исследования представляют характеристики компаний, являющихся основными участниками рынка коммерческой техники в стране. При этом по каждой из них представлена подробная модельная структура продаж, в том числе в разбивке по годам и месяцам.

Маркетинговый отчет «Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АСЕА, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, представленная в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.