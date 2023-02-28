Парк ТС в РФ на 01.01.2023 г.

Отчет «Парк ТС в РФ на 01.01.2023 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка транспортных средств в России. Данные могут быть представлены: в целом по стране;

в разрезе Федеральных округов;

по регионам РФ. Отчет представлен в электронном формате Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов и параметров. Стандартная структура данных: тип ТС / марка / модель / год выпуска / тип владельца / регион / количество Детальный шаблон - по запросу. Стоимость данных: 1 регион, 1 тип ТС: от 7 260 рублей; все регионы по 1 типу ТС: от 116160 рублей (без доп. полей).

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