Парк ТС в РФ на 01.01.2023 г. | Оперативные данные | АВТОСТАТ
Парк ТС в РФ на 01.01.2023 г.

Парк ТС в РФ на 01.01.2023 г.

Дата выхода: 28.02.23
Формат: MS Excel (xlsx)
от 7 260 руб.
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Отчет «Парк ТС в РФ на 01.01.2023 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка транспортных средств в России.

Данные могут быть представлены:

  • в целом по стране;
  • в разрезе Федеральных округов;
  • по регионам РФ.

Отчет представлен в электронном формате Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов и параметров.

Стандартная структура данных:

тип ТС / марка / модель / год выпуска / тип владельца / регион / количество

Детальный шаблон - по запросу.

Стоимость данных:

1 регион, 1 тип ТС: от 7 260 рублей;

все регионы по 1 типу ТС: от 116160 рублей (без доп. полей).

© Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «АВТОСТАТ», следовательно, исключительные авторские права на информацию (в том числе: материал, данные, таблицы, методика расчета, мнения, оценки, заключения и т.п.) принадлежат ООО «АВТОСТАТ». Учитывая, что правообладателем настоящего отчета является ООО «АВТОСТАТ», право любого использования и/или право распоряжения и/или право распространения настоящего отчета полностью (либо в части - цитирование текста или данных) без согласия ООО «АВТОСТАТ» запрещено, если иного не предусмотрено в договоре с автором.

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