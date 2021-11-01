Дилерские сети автопроизводителей | Ежемесячные обзоры | АВТОСТАТ
Дилерские сети автопроизводителей

Дилерские сети автопроизводителей

Дата выхода: 01.11.21
Формат: MS Excel (xlsx)
от 27 500 руб.
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С 2015 года агентство "АВТОСТАТ" формирует базу дилерских контрактов по легковым и легким коммерческим автомобилям. 

Ежеквартальный мониторинг дилерских контрактов охватывает все регионы РФ и базируется на данных дистрибьютеров дилерских сетей. 

Вы получаете файл Excel, включающий в себя данные:

  • наименование дилера,
  • принадлежность к холдингу,
  • адрес, 
  • контактные данные дилера (телефон, адрес сайта, e-mail).

Включение дополнительных параметров согласовывается индивидуально.

 

Обновление: ежеквартально

Стоимость:

1 квартал 27500
2 квартала37500
3 квартала44300
4 квартала50700

Стоимость указана за 1 тип ТС

 

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