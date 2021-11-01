Дилерские сети автопроизводителей

С 2015 года агентство "АВТОСТАТ" формирует базу дилерских контрактов по легковым и легким коммерческим автомобилям.

Ежеквартальный мониторинг дилерских контрактов охватывает все регионы РФ и базируется на данных дистрибьютеров дилерских сетей.

Вы получаете файл Excel, включающий в себя данные:

наименование дилера,

принадлежность к холдингу,

адрес,

контактные данные дилера (телефон, адрес сайта, e-mail).

Включение дополнительных параметров согласовывается индивидуально.

Обновление: ежеквартально





Стоимость:

1 квартал 27500 2 квартала 37500 3 квартала 44300 4 квартала 50700

Стоимость указана за 1 тип ТС