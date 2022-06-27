Опросы юридических лиц - владельцев корпоративных парков

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" с 2013 года активно развивает тему проведения опросов по автомобильной тематике.

Наряду с опросами автовладельцев, автодилеров, экспертов автомобильной отрасли, мы проводим телефонные интервью компаний, имеющих на своем балансе корпоративные автопарки.

Респонденты – лица, принимающие решения по вопросам покупки или обслуживания корпоративного транспорта.

Репрезентативность выборки зависит от размера парка автомобилей.

Анализ полученной информации позволяет принимать решения, опираясь на предпочтения и мнения ответственных лиц, выраженные в цифрах.

Решаемые задачи:

• определение уровня узнаваемости бренда;

• оценка востребованности продукта / услуги;

• анализ мотиваций и факторов выбора продуктов / услуг / брендов;

• оценка удовлетворенности / лояльности партнеров и клиентов;

• определение оптимальной цены товаров и услуг;

• соотношение цены и качества с точки зрения покупателя;

• оценка каналов покупки продукта / услуги и многое другое.

Стоимость* исследования формируется, исходя из ряда параметров:

• разработка и программирование анкеты;

• продолжительность анкеты;

• объем и структура выборки;

• сроки проведения исследования;

• анализ данных и подготовка отчета в формате PDF / PPT.

Если Вы задаетесь такими вопросами, как, например:

Какие автомобили выбирают компании и по каким критериям?

Каким способом приобретают: финансовый / операционный лизинг, кредит, собственные средства?

Какие страховые компании предпочитают?

Где обслуживают свой транспорт и закупают расходные материалы?

Насколько удовлетворены сервисным обслуживанием?