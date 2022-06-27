Опросы юридических лиц - владельцев корпоративных парков

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" с 2013 года активно развивает тему проведения опросов по автомобильной тематике.
Наряду с опросами автовладельцев, автодилеров, экспертов автомобильной отрасли, мы проводим телефонные интервью компаний, имеющих на своем балансе корпоративные автопарки.
Респонденты – лица, принимающие решения по вопросам покупки или обслуживания корпоративного транспорта.
Репрезентативность выборки зависит от размера парка автомобилей.
Анализ полученной информации позволяет принимать решения, опираясь на предпочтения и мнения ответственных лиц, выраженные в цифрах.
Решаемые задачи:
• определение уровня узнаваемости бренда;
• оценка востребованности продукта / услуги;
• анализ мотиваций и факторов выбора продуктов / услуг / брендов;
• оценка удовлетворенности / лояльности партнеров и клиентов;
• определение оптимальной цены товаров и услуг;
• соотношение цены и качества с точки зрения покупателя;
• оценка каналов покупки продукта / услуги и многое другое.
Стоимость* исследования формируется, исходя из ряда параметров:
• разработка и программирование анкеты;
• продолжительность анкеты;
• объем и структура выборки;
• сроки проведения исследования;
• анализ данных и подготовка отчета в формате PDF / PPT.
Если Вы задаетесь такими вопросами, как, например:
Какие автомобили выбирают компании и по каким критериям?
Каким способом приобретают: финансовый / операционный лизинг, кредит, собственные средства?
Какие страховые компании предпочитают?
Где обслуживают свой транспорт и закупают расходные материалы?
Насколько удовлетворены сервисным обслуживанием?
– обращайтесь, и мы проведем опрос под Ваши задачи.
*Стоимость указана от 2 100 руб. за 1 анкету
Будем рады ответить на вопросы и начать совместные проекты.
Татьяна Малыгина, куратор проекта, руководитель отдела маркетинга.
Тел.: (499) 685-01-51 (доб.13), (8482) 60-55-53 (доб.13), tatyana@autostat.ru