Опросы юридических лиц - владельцев корпоративных парков | Опросы | АВТОСТАТ
Опросы юридических лиц - владельцев корпоративных парков

Опросы юридических лиц - владельцев корпоративных парков

Дата выхода: 27.06.22
Формат: PDF / PPT
от 2 100 руб.
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Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" с 2013 года активно развивает тему проведения опросов по автомобильной тематике.

Наряду с опросами автовладельцев, автодилеров, экспертов автомобильной отрасли, мы проводим телефонные интервью компаний, имеющих на своем балансе корпоративные автопарки.

Респонденты – лица, принимающие решения по вопросам покупки или обслуживания корпоративного транспорта.

Репрезентативность выборки зависит от размера парка автомобилей.

Анализ полученной информации позволяет принимать решения, опираясь на предпочтения и мнения ответственных лиц, выраженные в цифрах.

Решаемые задачи:

• определение уровня узнаваемости бренда;
• оценка востребованности продукта / услуги;
• анализ мотиваций и факторов выбора продуктов / услуг / брендов;
• оценка удовлетворенности / лояльности партнеров и клиентов;
• определение оптимальной цены товаров и услуг;
• соотношение цены и качества с точки зрения покупателя;
• оценка каналов покупки продукта / услуги и многое другое.

Стоимость* исследования формируется, исходя из ряда параметров:

• разработка и программирование анкеты;
• продолжительность анкеты;
• объем и структура выборки;
• сроки проведения исследования;
• анализ данных и подготовка отчета в формате PDF / PPT.

Если Вы задаетесь такими вопросами, как, например:

Какие автомобили выбирают компании и по каким критериям?
Каким способом приобретают: финансовый / операционный лизинг, кредит, собственные средства?
Какие страховые компании предпочитают?
Где обслуживают свой транспорт и закупают расходные материалы?
Насколько удовлетворены сервисным обслуживанием?

– обращайтесь, и мы проведем опрос под Ваши задачи.

*Стоимость указана от 2 100 руб. за 1 анкету


Будем рады ответить на вопросы и начать совместные проекты.

Татьяна Малыгина, куратор проекта, руководитель отдела маркетинга.

Тел.: (499) 685-01-51 (доб.13), (8482) 60-55-53 (доб.13), tatyana@autostat.ru 

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