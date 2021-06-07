Машинное зрение и искусственный интеллект – решение для сокращения потерь в авторитейле

Вы ежедневно теряете клиентов и деньги из-за нарушений сотрудниками регламентов, трудовой дисциплины и даже воровства.
Установка систем видеонаблюдения помогает выявить отдельные нарушения, но в целом не может изменить ситуацию, так как контроль человеком носит выборочный характер.
Теперь эти проблемы можно решить с помощью искусственного интеллекта!
Cyber Vision Control – нейронная сеть, обученная контролировать ваши бизнес-процессы. Это российский стартап, специализирующийся на обучении нейронных сетей и машинном зрении, внедрил свою нейронную сеть «CVC» уже более чем в 40 дилерских центрах.
CVC подключается к имеющейся на предприятии системе видеонаблюдения, просматривает видеопоток с помощью нейросетевых роботов, автоматически собирает метрики и выявляет факты нарушения регламентов. Итоговую информацию представляет в удобном для анализа виде с подтверждающими видеофрагментами.
Примеры некоторых событий,
автоматически отслеживаемых CVC
• Наличие открытого заказ-наряда на въезжающий в сервисную зону/мойку автомобиль.
• Соответствие времени, проставленного в заказ-наряде, фактическому времени пребывания автомобиля в сервисной зоне.
• Фактическая загрузка подъемников в сервисной зоне.
• Подсчет уникальных посетителей.
• Внимание к выставленным в ДЦ шоу-карам.
• Время ожидания клиентом подхода сотрудника.
Посмотреть о решениях для дилерских центров можно на сайте компании >>
Описание кейса "Уменьшение количества упущенных клиентов и предотвращение хищений в автодилерском центре" можно прочитать здесь >>
Познакомиться с системой, узнать о ее возможностях и стоимости внедрения можно, запросив демонстрацию.
Небольшое видео об использовании системы CVC
в автодилерском центре
Контакты
По любым вопросам о системе CVC обращайтесь, пожалуйста, к руководителю проектов компании Cyber Vision Control – Виталию Огайт
8 (800) 301-39-70
contact@cvc.ai
https://cvc.ai