Машинное зрение и искусственный интеллект – решение для сокращения потерь в авторитейле

Вы ежедневно теряете клиентов и деньги из-за нарушений сотрудниками регламентов, трудовой дисциплины и даже воровства.

Установка систем видеонаблюдения помогает выявить отдельные нарушения, но в целом не может изменить ситуацию, так как контроль человеком носит выборочный характер.

Теперь эти проблемы можно решить с помощью искусственного интеллекта!

Cyber Vision Control – нейронная сеть, обученная контролировать ваши бизнес-процессы. Это российский стартап, специализирующийся на обучении нейронных сетей и машинном зрении, внедрил свою нейронную сеть «CVC» уже более чем в 40 дилерских центрах.