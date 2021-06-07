Машинное зрение и искусственный интеллект – решение для сокращения потерь в авторитейле | АВТОСТАТ

Машинное зрение и искусственный интеллект – решение для сокращения потерь в авторитейле

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Вы ежедневно теряете клиентов и деньги из-за нарушений сотрудниками регламентов, трудовой дисциплины и даже воровства.

Установка систем видеонаблюдения помогает выявить отдельные нарушения, но в целом не может изменить ситуацию, так как контроль человеком носит выборочный характер.

Теперь эти проблемы можно решить с помощью искусственного интеллекта!

logo_cvc.pngCyber Vision Control – нейронная сеть, обученная контролировать ваши бизнес-процессы. Это российский стартап, специализирующийся на обучении нейронных сетей и машинном зрении, внедрил свою нейронную сеть «CVC» уже более чем в 40 дилерских центрах.

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CVC подключается к имеющейся на предприятии системе видеонаблюдения, просматривает видеопоток с помощью нейросетевых роботов, автоматически собирает метрики и выявляет факты нарушения регламентов. Итоговую информацию представляет в удобном для анализа виде с подтверждающими видеофрагментами.

Примеры некоторых событий,
автоматически отслеживаемых CVC


• Наличие открытого заказ-наряда на въезжающий в сервисную зону/мойку автомобиль.
• Соответствие времени, проставленного в заказ-наряде, фактическому времени пребывания автомобиля в сервисной зоне.
• Фактическая загрузка подъемников в сервисной зоне.
• Подсчет уникальных посетителей.
• Внимание к выставленным в ДЦ шоу-карам.
• Время ожидания клиентом подхода сотрудника.

Посмотреть о решениях для дилерских центров можно на сайте компании >>

Описание кейса "Уменьшение количества упущенных клиентов и предотвращение хищений в автодилерском центре" можно прочитать здесь >>

Познакомиться с системой, узнать о ее возможностях и стоимости внедрения можно, запросив демонстрацию.

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Небольшое видео об использовании системы CVC
в автодилерском центре

 

Контакты

По любым вопросам о системе CVC обращайтесь, пожалуйста, к руководителю проектов компании Cyber Vision Control – Виталию Огайт

8 (800) 301-39-70
contact@cvc.ai
https://cvc.ai

Теги: разработкиинструменты для автодилеров

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