Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет результаты опроса по теме: «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», которое базируется на результатах онлайн-опроса более 5700 российских автовладельцев.

В ходе опроса были выявлены предпочтения автовладельцев в обслуживании своих автомобилей и покупке запасных частей. Особое внимание уделялось обслуживанию гарантийных автомобилей: удовлетворенности дилером, доверию дилеру, опасениям, возникающим при обращении в сервисный центр дилера. Кроме того, автовладельцев, обслуживающих у дилера свой гарантийный автомобиль, просили озвучить свои планы по месту обслуживания после окончания гарантии: почему останутся у дилера, почему уйдут от дилера?

Также в отчете подробно рассматриваются предпочтения автолюбителей в обслуживании постгарантийного автомобиля: предпочтения по месту обслуживания, причины выбора того или иного места для ТО и ремонта, параметры выбора независимой СТО в качестве основного места обслуживания. В данном разделе сравниваются параметры обслуживания постгарантийных автомобилей на СТО и у официального дилера.

Отчет дополнен информацией по 12 брендам (по которым набралось 100+ анкета по гарантийным и постгарантийным автомобилям).

По запросу эксперты АА «АВТОСТАТ» готовы рассмотреть возможность предоставления данных по другим брендам (при условии, что в базе находится необходимое количество анкет для получения репрезентативных данных).