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Содержание:
1. Методика оценки и основные параметры
2. Характеристика респондентов
3. Обслуживание гарантийных автомобилей
3.1. Предпочтение по месту обслуживания.
3.2. Опасения при обращении на сервис официального дилера.
3.3. Планы по обслуживанию после окончания гарантии.
3.4. Обслуживание по видам работ.
3.5. Покупка запасных частей.
3.6. Экономия на обслуживании и ремонте автомобиля.
4. Обслуживание негарантийных автомобилей
4.1. Предпочтение по месту обслуживания.
4.2. Параметры выбора независимой СТО.
4.3. Официальный дилер VS независимая СТО.
4.4. Опасения автовладельцев.
4.5. Обслуживание по видам работ.
4.5. Покупка запасных частей.
4.6. Экономия на обслуживании и ремонте автомобиля.
5. Предпочтения в обслуживании по автомобильным брендам
5.1. Audi
5.2. BMW
5.3. Hyundai
5.4. KIA
5.5. LADA
5.6. Mazda
5.7. Mitsubishi
5.8. Nissan
5.9. Renault
5.10. Skoda
5.11. Toyota
5.12. Volkswagen
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет результаты опроса по теме: «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», которое базируется на результатах онлайн-опроса более 5700 российских автовладельцев.
В ходе опроса были выявлены предпочтения автовладельцев в обслуживании своих автомобилей и покупке запасных частей. Особое внимание уделялось обслуживанию гарантийных автомобилей: удовлетворенности дилером, доверию дилеру, опасениям, возникающим при обращении в сервисный центр дилера. Кроме того, автовладельцев, обслуживающих у дилера свой гарантийный автомобиль, просили озвучить свои планы по месту обслуживания после окончания гарантии: почему останутся у дилера, почему уйдут от дилера?
Также в отчете подробно рассматриваются предпочтения автолюбителей в обслуживании постгарантийного автомобиля: предпочтения по месту обслуживания, причины выбора того или иного места для ТО и ремонта, параметры выбора независимой СТО в качестве основного места обслуживания. В данном разделе сравниваются параметры обслуживания постгарантийных автомобилей на СТО и у официального дилера.
Отчет дополнен информацией по 12 брендам (по которым набралось 100+ анкета по гарантийным и постгарантийным автомобилям).
По запросу эксперты АА «АВТОСТАТ» готовы рассмотреть возможность предоставления данных по другим брендам (при условии, что в базе находится необходимое количество анкет для получения репрезентативных данных).