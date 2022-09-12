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Методика оценки и основные параметры.
1. Характеристика респондентов и автомобиля во владении.
2. Покупка моторного масла для последней заливки.
3. Моторное масло, используемое в настоящее время.
4. Причины выбора текущей марки моторного масла.
5. Индекс NPS.
6. Бренд масла, используемый при предыдущей заливке.
7. Следующая покупка моторного масла.
8. Причины смены моторного масла.
9. Сравнение предыдущей, настоящей и будущей заливки моторного масла по брендам.
10. Лояльность и повторная покупка бренда.
Представляем вашему вниманию новый маркетинговый отчет «Покупка моторного масла: изменение потребительского поведения в 2022 году», который базируется на результатах онлайн-опроса более 3600 респондентов - пользователей сайта Drom.ru. Исследование проводилось в июле 2022 года, продолжительность опроса составила 10 минут. В нем принимали участие автовладельцы, которые поменяли моторное масло на своем автомобиле после 24 февраля 2022 года. Респондентам были заданы вопросы по теме выбора и эксплуатации моторных масел. Учитывая особенности аудитории Drom.ru, результаты исследования были взвешены в соответствии с долями регионов в активном парке РФ.
Отчет содержит информацию о причинах и особенностях выбора моторного масла, используемого в настоящее время, готовности порекомендовать его своим друзьям и знакомым. Кроме того, в отчете представлены марки предыдущей и следующей заливки масла, индекс повторной покупки, лояльности к бренду, а также рассмотрены предполагаемые причины смены моторного масла. Индексы потребительской лояльности (NPS), повторной покупки и лояльности к бренду рассчитаны по 10 маркам, которые на момент опроса эксплуатировали более 2,5% респондентов (LIQUI MOLY, Mobil, Idemitsu, TOYOTA, ZIC, «Лукойл», Shell, Total, Castrol и «Роснефть» (Rosneft)).
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