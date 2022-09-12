Покупка моторного масла: изменение потребительского поведения в 2022 году | Опросы | АВТОСТАТ
Покупка моторного масла: изменение потребительского поведения в 2022 году

Покупка моторного масла: изменение потребительского поведения в 2022 году

Дата выхода: 12.09.22
Формат: PDF, 16 стр.
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Представляем вашему вниманию новый маркетинговый отчет «Покупка моторного масла: изменение потребительского поведения в 2022 году», который базируется на результатах онлайн-опроса более 3600 респондентов - пользователей сайта Drom.ru. Исследование проводилось в июле 2022 года, продолжительность опроса составила 10 минут. В нем принимали участие автовладельцы, которые поменяли моторное масло на своем автомобиле после 24 февраля 2022 года. Респондентам были заданы вопросы по теме выбора и эксплуатации моторных масел. Учитывая особенности аудитории Drom.ru, результаты исследования были взвешены в соответствии с долями регионов в активном парке РФ.

Отчет содержит информацию о причинах и особенностях выбора моторного масла, используемого в настоящее время, готовности порекомендовать его своим друзьям и знакомым. Кроме того, в отчете представлены марки предыдущей и следующей заливки масла, индекс повторной покупки, лояльности к бренду, а также рассмотрены предполагаемые причины смены моторного масла. Индексы потребительской лояльности (NPS), повторной покупки и лояльности к бренду рассчитаны по 10 маркам, которые на момент опроса эксплуатировали более 2,5% респондентов (LIQUI MOLY, Mobil, Idemitsu, TOYOTA, ZIC, «Лукойл», Shell, Total, Castrol и «Роснефть» (Rosneft)).

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