Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей

3.1. Общие показатели импорта в РФ моторных масел в 2022 г. 3.2. Динамика объемов импорта по производителям и брендам масел в 2021 – 2022 гг. 3.3. Общие показатели экспорта из РФ моторных масел в 2022 г. 3.4. Динамика объемов экспорта по производителям масел в 2021 – 2022 гг.

2.1. Производство моторных масел в России в 2022 г.

Данный маркетинговый отчет представляет результаты исследования российского рынка моторных масел для легковых автомобилей и LCV по итогам 2022 года.

Отличительными особенностями отчета являются: анализ динамики рыночных показателей 2022 года относительно показателей 2021 года, подробный анализ динамики импорта и экспорта в 2022 году, а также оценка изменений потребительских предпочтений в период 2020 – 2022 гг.

Отдельно следует подчеркнуть, что в отчете показаны изменения в производстве, импорте и экспорте моторных масел, произошедшие в 2022 года вследствие введения широкомасштабных международных санкций в отношении России.

Исследование выполнялось на основании всех доступных информационных средств, а в случаях отсутствия полноценных данных использовался метод экспертных оценок.

Предлагаемый отчет состоит из шести разделов. Первый из них посвящен обзору особенностей потребительских характеристик автопарков легковых автомобилей и LCV, обуславливающих требования к моторным маслам по типу, классам качества и индексам вязкости. Приведен анализ динамики рассмотренных потребительских характеристик относительно 2021 года.

Описана методика расчета годовой потребности в моторном масле, и показаны результаты расчетов емкости рынка для каждого типа транспортных средств за период 2018 – 2022 гг.

Во втором разделе приведены данные по производству моторных масел в 2022 году по России в целом, а также по федеральным округам. Показана динамика производства по месяцам.

В третьем разделе приведены показатели импорта и экспорта моторных масел в 2022 году, в том числе, приведен сравнительный анализ с 2021 годом. Анализ импорта показан по ведущим производителям, брендам и странам происхождения. Анализ экспорта проведен по ключевым российским производителям и странам назначения.

В четвертом разделе выполнен краткий анализ конкурентной среды рынка. Приведен обзор каналов продаж и их особенностей. Показана структурная трансформация товарного предложения ведущих зарубежных и российских брендов для легковых автомобилей и LCV, произошедшая в течение 2022 года.

Пятый раздел посвящен краткому описанию прогноза рынка моторных масел на период 2023 – 2025 гг. и обзору основных рыночных тенденций.

В шестом разделе показаны результаты опроса автовладельцев легковых автомобилей, проведенного в ноябре 2022 года, и дан анализ их поведения как потребителей моторного масла. Показаны уровни знаний брендов и характеристик масел, предпочтения при выборе, решения по местам покупки и замены масла.

Путем сравнения результатов опросов 2020, 2021 и 2022 годов показаны изменения в поведении автовладельцев.

Надеемся, что представленный отчет поможет нашим читателям составить более полную картину российского рынка моторных масел и лучше разобраться в происходящих на нем процессах.