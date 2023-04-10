Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей

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1. СПРОС
1.1. Потребительские характеристики парка легковых автомобилей
1.2. Емкость рынка моторных масел для легковых автомобилей
1.3. Потребительские характеристики парка легких коммерческих автомобилей
1.4. Емкость рынка моторных масел для легких коммерческих автомобилей
2. ПРОИЗВОДСТВО
2.1. Производство моторных масел в России в 2022 г.
3. ИМПОРТ и ЭКСПОРТ
3.1. Общие показатели импорта в РФ моторных масел в 2022 г.
3.2. Динамика объемов импорта по производителям и брендам масел в 2021 – 2022 гг.
3.3. Общие показатели экспорта из РФ моторных масел в 2022 г.
3.4. Динамика объемов экспорта по производителям масел в 2021 – 2022 гг.
4. КОНКУРЕНЦИЯ
4.1. Основные каналы продаж моторных масел
4.2. Анализ товарного предложения моторных масел
5. ПРОГНОЗ РЫНКА
5.1. Прогноз рынка моторных масел на период 2023 – 2025 гг.
5.2. Основные рыночные тенденции
6. МНЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
6.1. Общие характеристики респондентов
6.2. Анализ знания автовладельцами потребительских характеристик масел
6.3. Анализ поведения автовладельцев при покупке и замене масла
Данный маркетинговый отчет представляет результаты исследования российского рынка моторных масел для легковых автомобилей и LCV по итогам 2022 года.
Отличительными особенностями отчета являются: анализ динамики рыночных показателей 2022 года относительно показателей 2021 года, подробный анализ динамики импорта и экспорта в 2022 году, а также оценка изменений потребительских предпочтений в период 2020 – 2022 гг.
Отдельно следует подчеркнуть, что в отчете показаны изменения в производстве, импорте и экспорте моторных масел, произошедшие в 2022 года вследствие введения широкомасштабных международных санкций в отношении России.
Исследование выполнялось на основании всех доступных информационных средств, а в случаях отсутствия полноценных данных использовался метод экспертных оценок.
Предлагаемый отчет состоит из шести разделов. Первый из них посвящен обзору особенностей потребительских характеристик автопарков легковых автомобилей и LCV, обуславливающих требования к моторным маслам по типу, классам качества и индексам вязкости. Приведен анализ динамики рассмотренных потребительских характеристик относительно 2021 года.
Описана методика расчета годовой потребности в моторном масле, и показаны результаты расчетов емкости рынка для каждого типа транспортных средств за период 2018 – 2022 гг.
Во втором разделе приведены данные по производству моторных масел в 2022 году по России в целом, а также по федеральным округам. Показана динамика производства по месяцам.
В третьем разделе приведены показатели импорта и экспорта моторных масел в 2022 году, в том числе, приведен сравнительный анализ с 2021 годом. Анализ импорта показан по ведущим производителям, брендам и странам происхождения. Анализ экспорта проведен по ключевым российским производителям и странам назначения.
В четвертом разделе выполнен краткий анализ конкурентной среды рынка. Приведен обзор каналов продаж и их особенностей. Показана структурная трансформация товарного предложения ведущих зарубежных и российских брендов для легковых автомобилей и LCV, произошедшая в течение 2022 года.
Пятый раздел посвящен краткому описанию прогноза рынка моторных масел на период 2023 – 2025 гг. и обзору основных рыночных тенденций.
В шестом разделе показаны результаты опроса автовладельцев легковых автомобилей, проведенного в ноябре 2022 года, и дан анализ их поведения как потребителей моторного масла. Показаны уровни знаний брендов и характеристик масел, предпочтения при выборе, решения по местам покупки и замены масла.
Путем сравнения результатов опросов 2020, 2021 и 2022 годов показаны изменения в поведении автовладельцев.
Надеемся, что представленный отчет поможет нашим читателям составить более полную картину российского рынка моторных масел и лучше разобраться в происходящих на нем процессах.
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