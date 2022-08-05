Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей

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1. СПРОС
1.1. Потребительские характеристики парка легковых автомобилей
1.2. Емкость рынка моторных масел для легковых автомобилей
1.3. Потребительские характеристики парка легких коммерческих автомобилей
1.4. Емкость рынка моторных масел для легких коммерческих автомобилей
2. ПРОИЗВОДСТВО
2.1. Производство моторных масел в России в 2021 г. и первом полугодии 2022 г.
3. ИМПОРТ и ЭКСПОРТ
3.1. Общие показатели импорта в РФ моторных масел в 2021 г.
3.2. Динамика объемов импорта по производителям и брендам масел в 2020 – 2021 гг.
3.3. Динамика объемов импорта в первом полугодии 2022 г.
3.4. Общие показатели экспорта из РФ моторных масел в 2021 г.
3.5. Динамика объемов экспорта из РФ по производителям масел в 2020 – 2021 гг.
3.6. Динамика объемов экспорта в первом полугодии 2022 г.
4. КОНКУРЕНЦИЯ
4.1. Основные каналы продаж моторных масел
4.2. Анализ товарного предложения моторных масел
4.3. Обзор позиций ведущих участников рынка
5. ПРОГНОЗ РЫНКА
5.1. Прогноз рынка моторных масел на период 2022 – 2024 гг.
5.2. Основные рыночные тенденции
6. МНЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
6.1. Общие характеристики респондентов
6.2. Анализ знания автовладельцами потребительских характеристик масел
6.3. Анализ поведения автовладельцев при покупке и замене масла
ПРИЛОЖЕНИЯ
Данный маркетинговый отчет представляет результаты исследования российского рынка моторных масел для легковых автомобилей и LCV по итогам 2021 года и первого полугодия 2022 года.
Отличительными особенностями отчета являются: анализ динамики рыночных показателей 2021 года относительно показателей 2020 года, подробный анализ данных импорта и экспорта в 2021 году, а также оценка изменений потребительских предпочтений в период 2019 – 2021 гг.
Отдельно следует подчеркнуть, что в отчете приведен анализ изменений в производстве, импорте и экспорте моторных масел, произошедший в первом полугодии 2022 года вследствие введения широкомасштабных международных санкций в отношении России в связи началом специальной военной операции на Украине.
Исследование выполнялось на основании всех доступных информационных средств, а в случаях отсутствия полноценных данных использовался метод экспертных оценок.
Предлагаемый отчет состоит из шести разделов. Первый из них посвящен обзору особенностей потребительских характеристик автопарков легковых автомобилей и LCV, обуславливающих требования к моторным маслам по типу, классам качества и индексам вязкости. Приведен анализ динамики рассмотренных потребительских характеристик относительно 2020 года. Описана методика расчета годовой потребности в моторном масле, и показаны результаты расчетов емкости рынка для каждого типа транспортных средств за период 2017 - 2021 гг.
Во втором разделе приведены данные по производству моторных масел в 2021 году и в первом полугодии 2022 года по России в целом, а также по федеральным округам. Показана динамика производства по типам универсальных и дизельных масел.
В третьем разделе приведены показатели импорта и экспорта моторных масел в период 2020 – 2021 гг. и первом полугодии 2022 года. Анализ импорта показан по ведущим производителям, брендам и странам происхождения. Дана оценка структуры импорта по индексам вязкости. Анализ экспорта проведен по ключевым российским производителям и странам назначения.
В четвертом разделе приведен краткий анализ конкурентной среды рынка. Приведен обзор каналов продаж и их особенностей. Показана примерная структура товарного предложения ведущих зарубежных и российских брендов для легковых автомобилей по итогам 2021 года.
Пятый раздел посвящен краткому описанию прогноза рынка моторных масел на период 2022 – 2024 гг. и обзору основных рыночных тенденций.
В шестом разделе показаны результаты опроса автовладельцев, проведенного в октябре 2021 года, и дан анализ их поведения как потребителей моторного масла. Показаны уровни знаний брендов и характеристик масел, предпочтения при выборе, решения по местам покупки и замены масла. Путем сравнения результатов опросов 2019, 2020 и 2021 годов показаны изменения в поведении автовладельцев.
Надеемся, что представленный отчет поможет нашим читателям составить более полную картину российского рынка моторных масел и лучше разобраться в происходящих на нем
процессах. Мы также рассчитываем на обратную связь, поскольку нуждаемся, как в точной информации, так и в объективной критике.
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