Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей

3.1. Общие показатели импорта в РФ моторных масел в 2021 г. 3.2. Динамика объемов импорта по производителям и брендам масел в 2020 – 2021 гг. 3.3. Динамика объемов импорта в первом полугодии 2022 г. 3.4. Общие показатели экспорта из РФ моторных масел в 2021 г. 3.5. Динамика объемов экспорта из РФ по производителям масел в 2020 – 2021 гг. 3.6. Динамика объемов экспорта в первом полугодии 2022 г.

2.1. Производство моторных масел в России в 2021 г. и первом полугодии 2022 г.

Данный маркетинговый отчет представляет результаты исследования российского рынка моторных масел для легковых автомобилей и LCV по итогам 2021 года и первого полугодия 2022 года.

Отличительными особенностями отчета являются: анализ динамики рыночных показателей 2021 года относительно показателей 2020 года, подробный анализ данных импорта и экспорта в 2021 году, а также оценка изменений потребительских предпочтений в период 2019 – 2021 гг.

Отдельно следует подчеркнуть, что в отчете приведен анализ изменений в производстве, импорте и экспорте моторных масел, произошедший в первом полугодии 2022 года вследствие введения широкомасштабных международных санкций в отношении России в связи началом специальной военной операции на Украине.

Исследование выполнялось на основании всех доступных информационных средств, а в случаях отсутствия полноценных данных использовался метод экспертных оценок.

Предлагаемый отчет состоит из шести разделов. Первый из них посвящен обзору особенностей потребительских характеристик автопарков легковых автомобилей и LCV, обуславливающих требования к моторным маслам по типу, классам качества и индексам вязкости. Приведен анализ динамики рассмотренных потребительских характеристик относительно 2020 года. Описана методика расчета годовой потребности в моторном масле, и показаны результаты расчетов емкости рынка для каждого типа транспортных средств за период 2017 - 2021 гг.

Во втором разделе приведены данные по производству моторных масел в 2021 году и в первом полугодии 2022 года по России в целом, а также по федеральным округам. Показана динамика производства по типам универсальных и дизельных масел.

В третьем разделе приведены показатели импорта и экспорта моторных масел в период 2020 – 2021 гг. и первом полугодии 2022 года. Анализ импорта показан по ведущим производителям, брендам и странам происхождения. Дана оценка структуры импорта по индексам вязкости. Анализ экспорта проведен по ключевым российским производителям и странам назначения.

В четвертом разделе приведен краткий анализ конкурентной среды рынка. Приведен обзор каналов продаж и их особенностей. Показана примерная структура товарного предложения ведущих зарубежных и российских брендов для легковых автомобилей по итогам 2021 года.

Пятый раздел посвящен краткому описанию прогноза рынка моторных масел на период 2022 – 2024 гг. и обзору основных рыночных тенденций.

В шестом разделе показаны результаты опроса автовладельцев, проведенного в октябре 2021 года, и дан анализ их поведения как потребителей моторного масла. Показаны уровни знаний брендов и характеристик масел, предпочтения при выборе, решения по местам покупки и замены масла. Путем сравнения результатов опросов 2019, 2020 и 2021 годов показаны изменения в поведении автовладельцев.

Надеемся, что представленный отчет поможет нашим читателям составить более полную картину российского рынка моторных масел и лучше разобраться в происходящих на нем

процессах. Мы также рассчитываем на обратную связь, поскольку нуждаемся, как в точной информации, так и в объективной критике.