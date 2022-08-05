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Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей

Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей

Дата выхода: 05.08.22
Формат: PDF, 34 стр.
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Данный маркетинговый отчет представляет результаты исследования российского рынка моторных масел для легковых автомобилей и LCV по итогам 2021 года и первого полугодия 2022 года.

Отличительными особенностями отчета являются: анализ динамики рыночных показателей 2021 года относительно показателей 2020 года, подробный анализ данных импорта и экспорта в 2021 году, а также оценка изменений потребительских предпочтений в период 2019 – 2021 гг.

Отдельно следует подчеркнуть, что в отчете приведен анализ изменений в производстве, импорте и экспорте моторных масел, произошедший в первом полугодии 2022 года вследствие введения широкомасштабных международных санкций в отношении России в связи началом специальной военной операции на Украине.

Исследование выполнялось на основании всех доступных информационных средств, а в случаях отсутствия полноценных данных использовался метод экспертных оценок.

Предлагаемый отчет состоит из шести разделов. Первый из них посвящен обзору особенностей потребительских характеристик автопарков легковых автомобилей и LCV, обуславливающих требования к моторным маслам по типу, классам качества и индексам вязкости. Приведен анализ динамики рассмотренных потребительских характеристик относительно 2020 года. Описана методика расчета годовой потребности в моторном масле, и показаны результаты расчетов емкости рынка для каждого типа транспортных средств за период 2017 - 2021 гг.

Во втором разделе приведены данные по производству моторных масел в 2021 году и в первом полугодии 2022 года по России в целом, а также по федеральным округам. Показана динамика производства по типам универсальных и дизельных масел.

В третьем разделе приведены показатели импорта и экспорта моторных масел в период 2020 – 2021 гг. и первом полугодии 2022 года. Анализ импорта показан по ведущим производителям, брендам и странам происхождения. Дана оценка структуры импорта по индексам вязкости. Анализ экспорта проведен по ключевым российским производителям и странам назначения.

В четвертом разделе приведен краткий анализ конкурентной среды рынка. Приведен обзор каналов продаж и их особенностей. Показана примерная структура товарного предложения ведущих зарубежных и российских брендов для легковых автомобилей по итогам 2021 года.

Пятый раздел посвящен краткому описанию прогноза рынка моторных масел на период 2022 – 2024 гг. и обзору основных рыночных тенденций.

В шестом разделе показаны результаты опроса автовладельцев, проведенного в октябре 2021 года, и дан анализ их поведения как потребителей моторного масла. Показаны уровни знаний брендов и характеристик масел, предпочтения при выборе, решения по местам покупки и замены масла. Путем сравнения результатов опросов 2019, 2020 и 2021 годов показаны изменения в поведении автовладельцев.

Надеемся, что представленный отчет поможет нашим читателям составить более полную картину российского рынка моторных масел и лучше разобраться в происходящих на нем
процессах. Мы также рассчитываем на обратную связь, поскольку нуждаемся, как в точной информации, так и в объективной критике.

Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «АВТОСТАТ», следовательно, исключительные авторские права на информацию (в том числе: материал, данные, таблицы, методика расчета, мнения, оценки, заключения и т.п.) принадлежат ООО «АВТОСТАТ». Учитывая, что правообладателем настоящего отчета является ООО «АВТОСТАТ», право любого использования и/или право распоряжения и/или право распространения настоящего отчета полностью (либо в части - цитирование текста или данных) без согласия ООО «АВТОСТАТ» запрещено, если иного не предусмотрено в договоре с автором.

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