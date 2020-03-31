Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей

3.1. Общие показатели импорта в РФ моторных масел в 2019 г. 3.2. Динамика объемов импорта по производителям и брендам масел в 2017 – 2019 гг. 3.3. Общие показатели экспорта из РФ моторных масел в 2019 г. 3.4. Показатели экспорта из РФ по производителям масел в 2019 гг.

2.1. Производство моторных масел в России в 2019 г. 2.2. Оценка основных характеристик продукции, выпускаемой ведущими российскими производителями

Данный маркетинговый отчет представляет результаты исследования российского рынка моторных масел для легковых автомобилей и LCV по итогам 2019 года.

Отличительными особенностями отчета являются: анализ динамики рыночных показателей 2019 года относительно показателей 2017 года, расширение анализа импорта и экспорта, а также оценка изменений потребительских предпочтений в период 2015 - 2019 гг.

Хотим подчеркнуть, что исследование выполнялось на основании всех доступных информационных средств, а в некоторых случаях отсутствия данных приходилось пользоваться методом экспертных оценок.

Предлагаемый отчет состоит из шести разделов. Первый из них посвящен обзору особенностей потребительских характеристик автопарков легковых автомобилей и LCV, обуславливающих требования к моторным маслам по типу, классам качества и индексам вязкости. Приведен анализ динамики рассмотренных потребительских характеристик относительно 2017 года. Описана методика расчета годовой потребности в моторном масле, и показаны результаты расчетов емкости рынка для каждого типа транспортных средств за период 2015 – 2019 гг.

Во втором разделе приведены данные по производству моторных масел в 2019 году в России в целом, а также по федеральным округам. Приведена динамика производства по типам

универсальных и дизельных масел. Дана оценка соответствия продукции, выпускаемой ведущими отечественными производителями масел, международным классам качества и допускам автопроизводителей.

В третьем разделе приведены показатели импорта и экспорта моторных масел в период 2017 – 2019 гг. Анализ импорта показан по ведущим производителям, брендам и странам

происхождения. Дана оценка структуры импорта по индексам вязкости. Анализ экспорта проведен по ключевым российским производителям и странам назначения.

В четвертом разделе приведен анализ конкурентной среды рынка. Приведен обзор каналов продаж и их особенностей. Показана примерная структура товарного предложения ведущих

зарубежных и российских брендов. Описаны оценки рыночных позиций ведущих участников с точки зрения качества товарного ассортимента и активности на рынке.

Пятый раздел посвящен краткому описанию прогноза рынка моторных масел на период 2020 – 2022 гг. и обзору основных рыночных тенденций.

В шестом разделе показаны результаты опроса автовладельцев, проведенного в конце 2019 года, и дан анализ их поведения как потребителей моторного масла. Показаны уровни знаний брендов и характеристик масел, предпочтения при выборе, решения по местам покупки и замены масла. Путем сравнения результатов опросов 2015, 2017 и 2019 годов продемонстрированы изменения в поведении автовладельцев.