Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей

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1. СПРОС
1.1. Потребительские характеристики парка легковых автомобилей
1.2. Емкость рынка моторных масел для легковых автомобилей
1.3. Потребительские характеристики парка LCV
1.4. Емкость рынка моторных масел для LCV
2. ПРОИЗВОДСТВО
2.1. Производство моторных масел в России в 2020 г.
2.2. Оценка основных характеристик продукции, выпускаемой ведущими российскими производителями
3. ИМПОРТ и ЭКСПОРТ
3.1. Общие показатели импорта в РФ моторных масел в 2020 г.
3.2. Динамика объемов импорта по производителям и брендам масел в 2019 – 2020 гг.
3.3. Общие показатели экспорта из РФ моторных масел в 2020 г.
3.4. Показатели экспорта из РФ по производителям масел в 2019 – 2020 гг.
4. КОНКУРЕНЦИЯ
4.1. Основные каналы продаж моторных масел
4.2. Анализ товарного предложения моторных масел
4.3. Обзор позиций ведущих участников рынка
5. ПРОГНОЗ РЫНКА
5.1. Прогноз рынка моторных масел на период 2021 – 2023 гг.
5.2. Основные рыночные тенденции
6. МНЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
6.1. Общие характеристики респондентов
6.2. Анализ знания автовладельцами потребительских характеристик масел
6.3. Анализ поведения автовладельцев при покупке и замене масла
ПРИЛОЖЕНИЯ
Данный маркетинговый отчет представляет результаты исследования российского рынка
моторных масел для легковых автомобилей и LCV по итогам 2020 года.
Отличительными особенностями отчета являются: анализ динамики рыночных показателей 2020 года относительно показателей 2019 года, расширение анализа импорта и экспорта,
а также оценка изменений потребительских предпочтений в период 2017 – 2020 гг.
Хотим подчеркнуть, что исследование выполнялось на основании всех доступных информационных средств, а в некоторых случаях отсутствия данных приходилось пользоваться методом экспертных оценок.
Предлагаемый отчет состоит из шести разделов. Первый из них посвящен обзору особенностей потребительских характеристик автопарков легковых автомобилей и LCV, обуславливающих требования к моторным маслам по типу, классам качества и индексам вязкости. Приведен анализ динамики рассмотренных потребительских характеристик относительно 2019 года. Описана методика расчета годовой потребности в моторном масле, и показаны результаты расчетов емкости рынка для каждого типа транспортных средств за период 2016 – 2020 гг.
Во втором разделе приведены данные по производству моторных масел в 2020 году в России в целом, а также по федеральным округам. Приведена динамика производства по типам универсальных и дизельных масел. Дана оценка соответствия продукции, выпускаемой ведущими отечественными производителями масел, международным классам качества и допускам автопроизводителей.
В третьем разделе приведены показатели импорта и экспорта моторных масел в период 2019 – 2020 гг. Анализ импорта показан по ведущим производителям, брендам и странам происхождения. Дана оценка структуры импорта по индексам вязкости. Анализ экспорта проведен по ключевым российским производителям и странам назначения.
В четвертом разделе приведен анализ конкурентной среды рынка. Приведен обзор каналов продаж и их особенностей. Показана примерная структура товарного предложения ведущих зарубежных и российских брендов для легковых автомобилей. Описаны оценки рыночных позиций ведущих участников с точки зрения качества товарного ассортимента и активности на рынке.
Пятый раздел посвящен краткому описанию прогноза рынка моторных масел на период 2021 – 2023 гг. и обзору основных рыночных тенденций.
В шестом разделе показаны результаты опроса автовладельцев, проведенного в октябре
2020 года, и дан анализ их поведения как потребителей моторного масла. Показаны уровни знаний брендов и характеристик масел, предпочтения при выборе, решения по местам покупки и замены масла. Путем сравнения результатов опросов 2017, 2019 и 2020 годов оценены изменения в поведении автовладельцев.
Надеемся, что представленный отчет поможет нашим читателям составить более полную картину российского рынка моторных масел и лучше разобраться в происходящих на нем процессах. Мы также рассчитываем на обратную связь, поскольку нуждаемся, как в точной информации, так и в объективной критике.