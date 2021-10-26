Использование системы контроля стиля и безопасности вождения для сокращения транспортных расходов в сегменте e-commerce

Компания LAMODA использует систему контроля стиля и безопасности вождения для управления автотранспортом. О том, какие трудности существуют в сегменте e-commerce с собственной службой доставки, какие задачи стояли перед компанией и как они были решены с помощью экодрайвинга, рассказал Олег Михайлов, руководитель транспортного отдела компании LAMODA.

Транспорт компании в цифрах

735 единиц транспорта, из них 90% – автомобили LADA Largus для курьерской доставки и около 50 грузовых автомобилей для доставки между терминалами.

32 города присутствия – от Санкт-Петербурга до Красноярска.

1300 водителей, которые работают посменно, 7 дней в неделю.

Задачи, стоявшие перед внедрением

Внутри компании ведем статистику по нарушениям Правил дорожного движения и случаям ДТП. В 2020-й пандемийный и особенный год дороги освободились, когда все ушли на удаленку. ДТП стало чуть меньше, но водители почувствовали «вкус победы», стали нарушать, превышать скорость и так далее.

Для нас грубым нарушением правил является проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости больше, чем на 40 км/ч, не пропуск пешехода на переходе, – то есть, все, что может спровоцировать ДТП с последствиями.

Мы постоянно работаем со всеми водителями, чтобы исправить ситуацию:

• проводим инструктажи всех видов;

• делаем проверки на знание Правил дорожного движения;

• организуем тест-драйвы;

• контролируем водителей и ограничиваем максимальную скорость на автомобилях;

• применяем корректирующие показатели для зарплаты водителей, которые регулярно нарушают ПДД.

Наша задача заключается в профилактике, снижении всех возможных рисков.

Какие еще есть проблемы?

1. Не все нарушения фиксируются в ГИБДД и других надзорных органах. Если водитель знает, где стоят камеры, где находятся посты, он соответственно в том месте едет аккуратно.

2. Износ транспортных средств, который увеличивается при плохом стиле вождения, не подлежит однозначной оценке.

3. Наша основная часть бизнеса – это доставка товаров клиенту вовремя. Очень важно, чтобы не было опозданий, чтобы были маршруты построены правильным образом, чтобы водители придерживались плана доставки.

4. Использование ТС в личных целях также сложно отследить. Бывали случаи искусственного увеличения пробега, слива топлива.

Не была оцифрована связь «Водитель – ТС». То есть, после того, как водитель покинул гараж, он предоставлен сам себе. Мы не понимаем, что он делает и как, какие зоны риска или наоборот, он хорошо водит и все в порядке. То есть, не было видно, что происходит во время всего маршрута с водителем и автомобилем.

У нас есть наемный транспорт, и его тоже надо контролировать, потому что мы отвечаем за груз, который он перевозит. Не было объективного анализа, соблюдается ли безопасность на дорогах при перевозке наемным транспортом.

Хотели сделать все используемые транспортные средства видимыми для нас, когда они колесят по дорогам.

Выбор системы и поставщика

Первое решение, которое мы приняли – оснастить все транспортные средства телематическими системами. То есть, «привязать» их по спутнику и полностью контролировать то, что автомобиль делает, как водитель управляет автомобилем в свое рабочее время.

У нас огромный выбор поставщиков. Мы придерживались нескольких моментов, которые являются ключевыми.

1. Важна скорость установки оборудования, простота демонтажа в случае продажи машины.

2. Полная унификация и синхронизация с внутренней действующей программой учета транспорта.

3. Если есть возможность оцифровать любой процесс в компании, стараемся делать это автоматически. Тогда все возможные критерии работы транспорта стекаются в одну программу и там, согласно заданным алгоритмам, обрабатываются для получения нужных нам данных.

Для нас было ключевым моментом, очень важным, адаптация программного обеспечения по API с любой внутренней программной оболочкой. У нас это система «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП», и продукт «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» полностью интегрирован в нее, и они составляют одно целое. Специалисты фирмы-исполнителя также предоставили комплексное обслуживание для проверки модели безопасности вождения и корректности данных, на которые мы опираемся.

Реализация

На собственный и наемный транспорт установили трекеры ГЛОНАСС/GPS, передающие информацию о передвижениях, ускорениях, скоростях на сервер, который регистрирует и обрабатывает, затем передает нам в программу данные, нужные для учета.

Прибор простой в использовании, установка его на автомобиль занимает около 15 минут. В Санкт-Петербурге поставили рекорд и за 20 часов плотной работы полностью произвели монтаж на 70 транспортных средств. Поскольку у нас часто, как и у всех транспортных компаний, происходит смена автопарка (продажа, покупка новых), то смысла продавать машину с данным устройством нет. Мы переустанавливаем трекер на новый автомобиль, где он продолжает работать.

После того, как на весь автопарк установили систему, мы получили очень много удобных инструментов, которыми активно пользуемся. В больших автопарках (например, в Москве ежедневно выезжает по 154 ТС) каждая минута имеет значение, поскольку в общем это может вылиться в значительные опоздания к клиенту.

Благодаря автоматизации:

• автоматически выписываем путевые листы и заполняем их данными о пробеге с GPS;

• добились более правильного распределения задач между нашими сотрудниками;

• уменьшили количество ошибок, опечаток из-за человеческого фактора;

• смогли сэкономить время и прогнозировать перемещения курьеров;

• точнее регулируем режим труда и отдыха водителей, не допускаем переработок;

• следим за эффективностью работы транспорта – чтобы максимум автомобилей находилось в рейсе, меньше простаивало.

Контроль стиля вождения

Главный отчет, к которому мы стремились – это «Рейтинг водителей и ТС». Мы аккумулируем всю поступающую с трекеров информацию по превышению скорости, по разгонам и торможениям, по скорости входа в поворот. Эти критерии используются для определения стиля вождения каждого водителя. Если наблюдается постоянный разгон/торможение, то это режим неравномерный и небезопасный, который ведет к увеличению износа машины и вероятности нарушения ПДД и случаям ДТП.

В рейтинге по фамилиям можно отследить, в какой зоне находится водитель, и принять меры профилактики заранее, до наступления ремонта и происшествий. То же самое можем посмотреть по автомобилю, если происходит смена экипажа.

Критерии, используемые для фиксации нарушений, настраиваются вручную. Это позволяет визуализировать на карте и отслеживать те машины, которые попадают в красную зону.

1. Длительность нарушения. Секундное или человек сознательно ехал 150 км/ч несколько минут.

2. Фиксация маршрута со всеми остановками, парковками и превышениями скоростей. Контроль посещения адресов, у каких клиентов был водитель, сколько времени он там провел, что исключает использование машины в личных целях.

3. Количество превышений скорости, критическое превышение скорости (максимальное значение – 110 км/ч).

4. Контроль водителя, время в пути для соблюдения режима труда и отдыха.

5. Посещение географических зон – возврат/выезд из гаража, посещение наших пунктов выдачи заказов, на который водители должны приезжать вовремя.

Итоги использования системы

В результате мы получаем автоматический отчет, который позволяет не проверять каждую машину в ручном режиме. Файл с рейтингом водителей и ТС дает общую информацию по различным подразделениям или в целом по компании тех водителей, которые выходят за установленные рамки. Отчет также показывает разницу в пробегах – сравнивает тот пробег, который заявил водитель по одометру, и тот который проехал по факту. Выявили многих водителей, которые искусственно себе пробег накручивали, и разница была очень приличной (до 200 км в день).

На выходе мы получили положительную динамику в плане безопасности: в компанию приходит меньше штрафов, снизилось количество текущих ремонтов. Мы довольны выполненным проектом и использованием системы контроля стиля вождения. Объективный анализ работы автопарка на основе фактических данных позволил увеличить оборачиваемость автопарка и контролировать своевременную доставку заказов.

Проект выполнен фирмой «АЙТОБ». Блок контроля стиля и безопасности вождения для автотранспорта разработан и реализован в продукте «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS». После интеграции доступен также в «1С:TMS Логистика. Управление перевозками», «1С:Управление автотранспортом ПРОФ», «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП».