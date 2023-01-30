Представляем вашему вниманию новый маркетинговый отчет «Электромобили в России. Отношение автолюбителей и портрет владельца», который основывается на результатах онлайн-опросов более 3300 респондентов - пользователей сайта Drom.ru и 150 владельцев электромобилей (опрос организован совместно с «Электрофест»). Исследование проводилось в ноябре 2022 года и было направлено на изучение отношения автолюбителей к автомобилям с электродвигателем, а также предпочтений владельцев электромобилей.

Первая часть отчета посвящена отношению российских автовладельцев к электромобилям, а именно: что думают об электромобилях, готовы ли к покупке в будущем, причины отказа от покупки. Существуют ли обстоятельства, которые могут поспособствовать принятию положительного решения о покупке электромобиля и пр. Кроме того, в отчете представлен рейтинг моделей электромобилей по показателю узнаваемости с подсказкой.

Вторая часть исследования направлена на изучение предпочтений владельцев электромобилей: причины покупки, преимущества владения, особенности эксплуатации, основания для смены электромобиля на автомобиль с ДВС, повторная покупка электромобиля в будущем. Также в ходе исследования были рассчитаны индексы NPS и оправданности ожиданий и составлен портрет владельца электромобиля.