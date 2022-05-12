Как быстро подписать договор с клиентом — улучшаем обслуживание в дилерском центре с помощью F.Doc

Цифровые технологии клиентского сервиса для дилерских центров сегодня особенно актуальны. Автомобиль из транспортного средства превратился в гаджет — современный, быстрый, напичканный электроникой и разными фишками. К сожалению, путь к обладанию таким технологичным гаджетом бывает трудным. Клиент перед покупкой несколько раз приезжает дилерский центр и проводит там часы в ожидании и заполнении вороха документов.

Путь к комфортному сервису

Для того чтобы автомобиль оставался в концепции современного гаджета, нужно внедрять цифровые технологии и улучшать клиентский сервис на этапе покупки и обслуживания. Безбумажный офис F.Doc способен оптимально решить такие задачи, ведь это удобный и эффективный инструмент для электронного подписания документов с клиентами. Его интерфейс интуитивно понятный: максимально простой для клиентов и не требует специального обучения для сотрудников.

Клиенты подписывают все документы простой электронной подписью нажатием одной кнопки в смартфоне. Не нужно устанавливать приложения, файлы находятся по специальной ссылке. Весь процесс занимает около 30 секунд — от создания документа до его подписания клиентом. Такой сценарий прост, это удобно и полностью юридически значимо. Безбумажный офис – это стремительно набирающий популярность сервис, он работает в сервисных центрах, онлайн-магазинах, банках и других сферах бизнеса.

Одно из важных преимуществ F.Doc — сокращение расхода бумаги. Это способ не только сократить производственные издержки, но и сделать свой бизнес экологичным и вовлечь клиентов в заботу о природе.

Постраничный расчет

Давайте посчитаем, сколько бумаги тратится во время покупки авто. Для примера возьмем минимальные показатели:

• Предварительный договор — 2 листа.

• Расторжение предварительного договора — 1 лист.

• Заключение договора купли-продажи — 4 листа.

• Договор на дополнительные услуги — 3 листа.

• Договор страхования — 3 листа.

• Акт приема-передачи автомобиля — 1 лист.

Это пакет из 14 листов. Поскольку документы готовятся в двух экземплярах, комплект для дилера и клиента будет состоять из 28 листов бумаги.

Оформление автокредита — это еще около 24 листов (кредитный договор, договор залога, страхование). Итого, покупка автомобиля в кредит будет оформляться на 52 листах бумаги. Приличная стопка, которую легко помять или потерять.

В Безбумажном офисе F.Doc есть всего лишь одна бумажная страница — согласие клиента на подписание документов в электронном виде. Все дальнейшие договора, акты, страховки подписываются онлайн.

Перевод листов в часы

Купленному автомобилю требуется сервисное обслуживание, и оно тоже сопровождается документооборотом. Для запуска диагностики или ремонта нужна подпись клиента, который не всегда может оперативно подъехать и подписать документ. Начинается простой, затягивается ремонт и теряется время.

Если клиент потеряет заказ-наряд — это дополнительные распечатки. И снова — время. С Безбумажным офисом таких проблем не возникает — все файлы хранятся по ссылке в смартфоне клиента.

Комплексная польза в одном инструменте

Все это — серия небольших, но неприятных препятствий на пути к комфортному сервису.

Однако их устранение не только покроет возросшие расходы на бумагу и печать. На каждом этапе, где нужна подпись клиента, Безбумажный офис F.Doc высвобождает массу времени. Это ускоряет обслуживание клиента и не дает ему сомневаться в правильности своего выбора.

Помимо очевидных плюсов по оптимизации времени и сокращению бумажной волокиты, Безбумажный офис F.Doc существенно упрощает логистику. Больше не надо отправлять курьеров и почтовые службы с документами, следить за их доставкой, содержать архивы.

Оформить кредит можно через F.Doc, а значит, сотрудник банка будет работать с дилерским центром удаленно.

Безбумажный офис F.Doc решает целый ряд проблем бизнеса и переводит сервис на новый уровень цифрового комфорта. Подключить Безбумажный офис F.Doc — просто. Напишите нам на market@fdoc.online. Подробная информация о сервисе и демоверсия — на сайте fdoc.online.