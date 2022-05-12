Как быстро подписать договор с клиентом — улучшаем обслуживание в дилерском центре с помощью F.Doc

Цифровые технологии клиентского сервиса для дилерских центров сегодня особенно актуальны. Автомобиль из транспортного средства превратился в гаджет — современный, быстрый, напичканный электроникой и разными фишками. К сожалению, путь к обладанию таким технологичным гаджетом бывает трудным. Клиент перед покупкой несколько раз приезжает дилерский центр и проводит там часы в ожидании и заполнении вороха документов.
Путь к комфортному сервису
Для того чтобы автомобиль оставался в концепции современного гаджета, нужно внедрять цифровые технологии и улучшать клиентский сервис на этапе покупки и обслуживания. Безбумажный офис F.Doc способен оптимально решить такие задачи, ведь это удобный и эффективный инструмент для электронного подписания документов с клиентами. Его интерфейс интуитивно понятный: максимально простой для клиентов и не требует специального обучения для сотрудников.
Клиенты подписывают все документы простой электронной подписью нажатием одной кнопки в смартфоне. Не нужно устанавливать приложения, файлы находятся по специальной ссылке. Весь процесс занимает около 30 секунд — от создания документа до его подписания клиентом. Такой сценарий прост, это удобно и полностью юридически значимо. Безбумажный офис – это стремительно набирающий популярность сервис, он работает в сервисных центрах, онлайн-магазинах, банках и других сферах бизнеса.
Одно из важных преимуществ F.Doc — сокращение расхода бумаги. Это способ не только сократить производственные издержки, но и сделать свой бизнес экологичным и вовлечь клиентов в заботу о природе.
Постраничный расчет
Давайте посчитаем, сколько бумаги тратится во время покупки авто. Для примера возьмем минимальные показатели:
• Предварительный договор — 2 листа.
• Расторжение предварительного договора — 1 лист.
• Заключение договора купли-продажи — 4 листа.
• Договор на дополнительные услуги — 3 листа.
• Договор страхования — 3 листа.
• Акт приема-передачи автомобиля — 1 лист.
Это пакет из 14 листов. Поскольку документы готовятся в двух экземплярах, комплект для дилера и клиента будет состоять из 28 листов бумаги.
Оформление автокредита — это еще около 24 листов (кредитный договор, договор залога, страхование). Итого, покупка автомобиля в кредит будет оформляться на 52 листах бумаги. Приличная стопка, которую легко помять или потерять.
В Безбумажном офисе F.Doc есть всего лишь одна бумажная страница — согласие клиента на подписание документов в электронном виде. Все дальнейшие договора, акты, страховки подписываются онлайн.
Перевод листов в часы
Купленному автомобилю требуется сервисное обслуживание, и оно тоже сопровождается документооборотом. Для запуска диагностики или ремонта нужна подпись клиента, который не всегда может оперативно подъехать и подписать документ. Начинается простой, затягивается ремонт и теряется время.
Если клиент потеряет заказ-наряд — это дополнительные распечатки. И снова — время. С Безбумажным офисом таких проблем не возникает — все файлы хранятся по ссылке в смартфоне клиента.
Комплексная польза в одном инструменте
Все это — серия небольших, но неприятных препятствий на пути к комфортному сервису.
Однако их устранение не только покроет возросшие расходы на бумагу и печать. На каждом этапе, где нужна подпись клиента, Безбумажный офис F.Doc высвобождает массу времени. Это ускоряет обслуживание клиента и не дает ему сомневаться в правильности своего выбора.
Помимо очевидных плюсов по оптимизации времени и сокращению бумажной волокиты, Безбумажный офис F.Doc существенно упрощает логистику. Больше не надо отправлять курьеров и почтовые службы с документами, следить за их доставкой, содержать архивы.
Оформить кредит можно через F.Doc, а значит, сотрудник банка будет работать с дилерским центром удаленно.
Безбумажный офис F.Doc решает целый ряд проблем бизнеса и переводит сервис на новый уровень цифрового комфорта. Подключить Безбумажный офис F.Doc — просто. Напишите нам на market@fdoc.online. Подробная информация о сервисе и демоверсия — на сайте fdoc.online.