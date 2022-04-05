Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев

Планы по продаже и покупке автомобиля в 2022 году

Планы по обслуживанию и эксплуатации автомобиля в 2022 году

Рост расходов семьи в 2022 году (в сравнении с 2021)

Представляем вашему вниманию новый отчёт из цикла «Потребительские предпочтения», который базируется исключительно на результатах опроса автовладельцев на заданную исследователями тему. В данном случае специалистами агентства «АВТОСТАТ» были затронуты темы настроений автовладельцев, их планов на покупку автомобиля и запчастей, а также оценки финансового положения в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.

С этой целью с 14 по 17 марта 2022 года аналитическим агентством «АВТОСТАТ» был проведен онлайн-опрос пользователей сайта Авто Mail.Ru. Его длительность составила 12 минут. Общий размер сформированной случайным образом выборки составил более 5700 российских автовладельцев.

Отчет состоит из нескольких основных разделов:

«Финансовое положение автовладельцев»,

«Рост расходов семьи в 2022 году (оценка автовладельцев)»,

«Планы по обслуживанию и эксплуатации автомобиля в 2022 году»,

«Планы по продаже и покупке автомобиля в 2022 году»,

«Импортозамещение запасных частей».

Все показатели в отчете представлены в целом по выборке, в зависимости от происхождения автомобиля (массовый или премиальный сегмент), а также от региона проживания респондентов (Москва + Московская область, Санкт-Петербург + Ленинградская область, регионы).

Результаты исследования представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS.