Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев

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Характеристика респондентов
Финансовое положение автовладельцев
Самооценка финансового положения семьи
Уровень кредитной нагрузки
Влияние сложившейся экономической ситуации на поведение и планы
Рост расходов семьи в 2022 году (оценка автовладельцев)
Рост расходов семьи в 2022 году (в сравнении с 2021)
Рост расходов на содержание автомобиля
Настроения: оценка финансового положения семьи в 2022 году
Планы по обслуживанию и эксплуатации автомобиля в 2022 году
Предпочтение по месту обслуживания
Планы по обслуживанию автомобиля
Причины отказа от эксплуатации автомобиля
Планы по продаже и покупке автомобиля в 2022 году
Планы по продаже автомобиля
Планы по покупке автомобиля
Влияние роста цен и кредитных ставок на покупку автомобиля
Импортозамещение запасных частей
Выбор российского бренда шин
Выбор российского бренда моторного масла
Выбор российского бренда аккумулятора
Представляем вашему вниманию новый отчёт из цикла «Потребительские предпочтения», который базируется исключительно на результатах опроса автовладельцев на заданную исследователями тему. В данном случае специалистами агентства «АВТОСТАТ» были затронуты темы настроений автовладельцев, их планов на покупку автомобиля и запчастей, а также оценки финансового положения в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.
С этой целью с 14 по 17 марта 2022 года аналитическим агентством «АВТОСТАТ» был проведен онлайн-опрос пользователей сайта Авто Mail.Ru. Его длительность составила 12 минут. Общий размер сформированной случайным образом выборки составил более 5700 российских автовладельцев.
Отчет состоит из нескольких основных разделов:
«Финансовое положение автовладельцев»,
«Рост расходов семьи в 2022 году (оценка автовладельцев)»,
«Планы по обслуживанию и эксплуатации автомобиля в 2022 году»,
«Планы по продаже и покупке автомобиля в 2022 году»,
«Импортозамещение запасных частей».
Все показатели в отчете представлены в целом по выборке, в зависимости от происхождения автомобиля (массовый или премиальный сегмент), а также от региона проживания респондентов (Москва + Московская область, Санкт-Петербург + Ленинградская область, регионы).
Результаты исследования представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS.