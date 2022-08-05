Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (вторая волна)

Ожидания изменения цен на автомобили к концу 2022 года

Затраты на содержание и отказ от эксплуатации

Представляем вашему вниманию вторую волну отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев», который базируется исключительно на результатах опроса автовладельцев на заданную исследователями тему.

Первая волна исследования была проведена в марте 2022 года, вторая – в июне 2022 года.

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» продолжают изучать тему настроений автовладельцев, их планов на покупку автомобиля и запчастей, а также оценки финансового положения в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.

В период с 22 по 30 июня проводился онлайн-опрос пользователей сайта Авто Mail.Ru. Его длительность составила около 12 минут. Общий размер сформированной случайным образом выборки составил 3700 российских автовладельцев.

Отчет состоит из нескольких основных разделов:

1) Характеристика участников опроса.

2) Финансовое положение и расходы автовладельцев.

3) Обслуживание и эксплуатация автомобиля.

4) Планы по покупке автомобиля в 2022 году.

5) Настроение российских автовладельцев.



Все показатели в отчете представлены в целом по выборке, в зависимости от происхождения автомобиля (массовый или премиальный сегмент), а также от региона проживания респондентов (Москва + Московская область, Санкт-Петербург + Ленинградская область, регионы). Результаты исследования представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS.

Также в формате Excel подготовлено сравнение ряда показателей с первой волной исследования.