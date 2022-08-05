Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (вторая волна)

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Характеристика респондентов
Финансовое положение и расходы автовладельцев
Самооценка финансового положения семьи
Изменение финансового положения семьи за последние 3 месяца
Изменение расходов семьи за последние 3 месяца (по статьям)
Обслуживание и эксплуатация автомобиля
Предпочтение по месту обслуживания
Планы по обслуживанию
Затраты на содержание и отказ от эксплуатации
Рост расходов на содержание автомобиля
Планы по покупке автомобиля
Ожидания изменения цен на автомобили к концу 2022 года
Планы по покупке автомобиля
Планы по финансированию покупки
Желаемый размер процентной ставки
Отношение к программе льготного кредитования
Настроение российских автовладельцев
Оценка финансового положения семьи к концу 2022 года
Удовлетворенность жизнью в настоящий момент
Ожидания на 2 полугодие 2022 года
Представляем вашему вниманию вторую волну отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев», который базируется исключительно на результатах опроса автовладельцев на заданную исследователями тему.
Первая волна исследования была проведена в марте 2022 года, вторая – в июне 2022 года.
Специалисты агентства «АВТОСТАТ» продолжают изучать тему настроений автовладельцев, их планов на покупку автомобиля и запчастей, а также оценки финансового положения в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.
В период с 22 по 30 июня проводился онлайн-опрос пользователей сайта Авто Mail.Ru. Его длительность составила около 12 минут. Общий размер сформированной случайным образом выборки составил 3700 российских автовладельцев.
Отчет состоит из нескольких основных разделов:
1) Характеристика участников опроса.
2) Финансовое положение и расходы автовладельцев.
3) Обслуживание и эксплуатация автомобиля.
4) Планы по покупке автомобиля в 2022 году.
5) Настроение российских автовладельцев.
Все показатели в отчете представлены в целом по выборке, в зависимости от происхождения автомобиля (массовый или премиальный сегмент), а также от региона проживания респондентов (Москва + Московская область, Санкт-Петербург + Ленинградская область, регионы). Результаты исследования представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS.
Также в формате Excel подготовлено сравнение ряда показателей с первой волной исследования.
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