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1. Летние автомобильные шины
Бренд используемых летних шин
Оценка удовлетворенности летними шинами
Параметры выбора летних шин
2. Автомобильные антифризы
Марка используемого антифриза
Значимость критериев выбора автомобильного антифриза
Индекс повторной покупки охлаждающей жидкости
3. Автомобильные аккумуляторы
Марка используемого аккумулятора
Уровень удовлетворенности аккумулятором
Источники информации при выборе автомобильных аккумуляторов
Представляем вашему вниманию «АВТОСТАТ ДАЙДЖЕСТ – 2022. Летние шины, антифризы, аккумуляторы», который базируется на результатах онлайн-опросов российских автовладельцев на тему их предпочтений в покупке летних автомобильных шин, антифризов и аккумуляторов.
Опросы проводились в апреле 2022 года, в каждом опросе приняли участие более 3000 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2022 года выпуска и ранее. Доля мужчин составила 90%. Были также установлены квоты для получения результатов, отражающих структуру активного парка России по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов.
В дайджест мы собрали часть материалов из следующих продуктов АА «АВТОСТАТ»: