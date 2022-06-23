АВТОСТАТ ДАЙДЖЕСТ – 2022. Летние шины, антифризы, аккумуляторы. | Опросы | АВТОСТАТ
АВТОСТАТ ДАЙДЖЕСТ – 2022. Летние шины, антифризы, аккумуляторы.

АВТОСТАТ ДАЙДЖЕСТ – 2022. Летние шины, антифризы, аккумуляторы.

Дата выхода: 23.06.22
Формат: PDF, 8 стр.
20 000 руб.
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Представляем вашему вниманию «АВТОСТАТ  ДАЙДЖЕСТ – 2022. Летние шины, антифризы, аккумуляторы», который базируется на результатах онлайн-опросов российских автовладельцев на тему их предпочтений в покупке летних автомобильных шин, антифризов и аккумуляторов.

Опросы проводились в апреле 2022 года, в каждом опросе приняли участие более 3000 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2022 года выпуска и ранее. Доля мужчин составила 90%. Были также установлены квоты для получения результатов, отражающих структуру активного парка России по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов.

В дайджест мы собрали часть материалов из следующих продуктов АА «АВТОСТАТ»:

  1. «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2022». Летние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (четвертая волна).
  2. «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022» Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (четвертая волна).
  3. Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы.
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