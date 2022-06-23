Представляем вашему вниманию «АВТОСТАТ ДАЙДЖЕСТ – 2022. Летние шины, антифризы, аккумуляторы», который базируется на результатах онлайн-опросов российских автовладельцев на тему их предпочтений в покупке летних автомобильных шин, антифризов и аккумуляторов.

Опросы проводились в апреле 2022 года, в каждом опросе приняли участие более 3000 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2022 года выпуска и ранее. Доля мужчин составила 90%. Были также установлены квоты для получения результатов, отражающих структуру активного парка России по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов.

В дайджест мы собрали часть материалов из следующих продуктов АА «АВТОСТАТ»: