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1) Характеристика автопрома России
1. Производство автомобильной техники в России
2) Парк автомобильной техники в России
1. Парк легковых автомобилей
2. Парк легких коммерческих автомобилей
3. Парк грузовых автомобилей
4. Парк автобусов
3) Рынок автомобильных аккумуляторов в России
1. Производство аккумуляторов в РФ
2. Экспорт автомобильных аккумуляторных батарей
3. Импорт аккумуляторов в РФ
4. Структура импорта по получателям
4) Характеристика первичного рынка автомобильных аккумуляторов в РФ
1. Емкость первичного рынка аккумуляторных батарей
2. Тенденции и перспективы первичного рынка аккумуляторов в РФ
5) Характеристика вторичного рынка автомобильных аккумуляторов в РФ
1. Емкость вторичного рынка аккумуляторных батарей
2. Тенденции и перспективы вторичного рынка аккумуляторов
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию десятый выпуск ежегодного маркетингового отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы».
В отчете представлена статистика производства стартерных аккумуляторных батарей в России на основании данных заводов-изготовителей и ЕМИСС. В нем содержатся объемы экспортных и импортных поставок АКБ, показатели емкости первичного и вторичного рынка аккумуляторов.
Кроме того, в отчете приведена структура российского автомобильного парка, который оказывает непосредственное влияние на рынок автомобильных аккумуляторов.
На основании собранных данных, а также проведенного по собственной методике анализа делается прогноз развития рынка аккумуляторных батарей на ближайшую перспективу.
Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются ЕМИСС, Федеральная таможенная служба РФ, а также собственные базы данных и информация, полученная непосредственно в компаниях-участниках рынка.
Обращаем Ваше внимание, что с 2023 года поменялась структура и формат подготовки отчета - все данные представлены в формате Excel (отчет содержит только таблицы и диаграммы).
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