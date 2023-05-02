2. Тенденции и перспективы первичного рынка аккумуляторов в РФ

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию десятый выпуск ежегодного маркетингового отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы».

В отчете представлена статистика производства стартерных аккумуляторных батарей в России на основании данных заводов-изготовителей и ЕМИСС. В нем содержатся объемы экспортных и импортных поставок АКБ, показатели емкости первичного и вторичного рынка аккумуляторов.

Кроме того, в отчете приведена структура российского автомобильного парка, который оказывает непосредственное влияние на рынок автомобильных аккумуляторов.

На основании собранных данных, а также проведенного по собственной методике анализа делается прогноз развития рынка аккумуляторных батарей на ближайшую перспективу.

Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются ЕМИСС, Федеральная таможенная служба РФ, а также собственные базы данных и информация, полученная непосредственно в компаниях-участниках рынка.

Обращаем Ваше внимание, что с 2023 года поменялась структура и формат подготовки отчета - все данные представлены в формате Excel (отчет содержит только таблицы и диаграммы).