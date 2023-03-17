Прогноз региональной емкости рынка автомобильных аккумуляторов на 2023 год

Аналитиками агентства «АВТОСТАТ» рассчитан прогноз емкости рынка автомобильных аккумуляторов на 2023 год по регионам. Для оценки емкости вторичного рынка АКБ в России за основу был взят региональный автомобильный парк по состоянию на 1 января 2023 года.

При расчете емкости рынка исходный парк корректировался с учетом коэффициента использования транспорта (учитывался тип ТС и возрастная группа).

Расчет был произведен по 4 типам ТС:

Легковые автомобили Легкие коммерческие автомобили Грузовые автомобили Автобусы

Прогноз региональной емкости рынка АКБ поможет Вам:

Оценить емкость рынка конкретного региона;

Планировать объемы региональных продаж;

Разработать стратегию развития продаж в том или ином регионе;

Установить реальные планы и KPI сотрудникам отдела продаж.

Доступна также дополнительная детализация данных по юр. лицам, что позволит Вам оценить величину канала продаж корпоративным клиентам и определить планы по его разработке.

Стоимость:

1 регион – 4 000 руб.

Скидка 30% при покупке 40+ регионов.

Скидка 50% при покупке по всем регионам РФ (83 региона).