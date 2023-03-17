Прогноз региональной емкости рынка автомобильных аккумуляторов на 2023 год

|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Аналитиками агентства «АВТОСТАТ» рассчитан прогноз емкости рынка автомобильных аккумуляторов на 2023 год по регионам. Для оценки емкости вторичного рынка АКБ в России за основу был взят региональный автомобильный парк по состоянию на 1 января 2023 года.
При расчете емкости рынка исходный парк корректировался с учетом коэффициента использования транспорта (учитывался тип ТС и возрастная группа).
Расчет был произведен по 4 типам ТС:
Прогноз региональной емкости рынка АКБ поможет Вам:
Доступна также дополнительная детализация данных по юр. лицам, что позволит Вам оценить величину канала продаж корпоративным клиентам и определить планы по его разработке.
Стоимость:
1 регион – 4 000 руб.
Скидка 30% при покупке 40+ регионов.
Скидка 50% при покупке по всем регионам РФ (83 региона).
© Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «АВТОСТАТ», следовательно, исключительные авторские права на информацию (в том числе: материал, данные, таблицы, методика расчета, мнения, оценки, заключения и т.п.) принадлежат ООО «АВТОСТАТ». Учитывая, что правообладателем настоящего отчета является ООО «АВТОСТАТ», право любого использования и/или право распоряжения и/или право распространения настоящего отчета полностью (либо в части - цитирование текста или данных) без согласия ООО «АВТОСТАТ» запрещено, если иного не предусмотрено в договоре с автором.