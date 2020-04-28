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Компании-участники вторичного рынка аккумуляторов в РФ
Потребительские предпочтения при выборе аккумулятора
Узнаваемость брендов автомобильных аккумуляторов
Выбор автомобильного аккумулятора
Причины выбора аккумулятора определенного бренда
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию восьмой выпуск ежегодного маркетингового отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы».
В отчете представлена статистика производства стартерных аккумуляторных батарей в России, содержатся характеристики экспортных и импортных поставок АКБ, а также дана оценка емкости первичного и вторичного рынка аккумуляторов.
В исследовании приведена структура российского автомобильного парка, который оказывает непосредственное влияние на рынок автомобильных аккумуляторов. На основании собранных данных, а также проведенного по собственной методике анализа дается характеристика текущих тенденций рынка аккумуляторных батарей и прогноз его развития в ближайшей перспективе.
Отметим, что значительную часть отчета составляют описания компаний - основных участников российского рынка АКБ.
Кроме того, в этом году отчет содержит дополнительный раздел: «Потребительские предпочтения при выборе аккумулятора». В нем представлена информация по узнаваемости и предпочтениях в выборе и эксплуатации автомобильных аккумуляторов российскими автовладельцами. В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие 2500 автолюбителей.
Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются ЕМИСС, Федеральная таможенная служба РФ, а также собственные базы данных и информация, полученная непосредственно в компаниях-участниках рынка. Все представленные данные четко структурированы и собраны в таблицы, а каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.