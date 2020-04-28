Емкость вторичного рынка аккумуляторных батарей Тенденции и перспективы вторичного рынка аккумуляторов Прогноз вторичного рынка аккумуляторов по регионам РФ Компании-участники вторичного рынка аккумуляторов в РФ

Производство аккумуляторов в РФ Экспорт автомобильных аккумуляторных батарей Импорт аккумуляторов в РФ Структура импорта по получателям Отечественные производители аккумуляторов Иностранные производители аккумуляторов

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию восьмой выпуск ежегодного маркетингового отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы».

В отчете представлена статистика производства стартерных аккумуляторных батарей в России, содержатся характеристики экспортных и импортных поставок АКБ, а также дана оценка емкости первичного и вторичного рынка аккумуляторов.

В исследовании приведена структура российского автомобильного парка, который оказывает непосредственное влияние на рынок автомобильных аккумуляторов. На основании собранных данных, а также проведенного по собственной методике анализа дается характеристика текущих тенденций рынка аккумуляторных батарей и прогноз его развития в ближайшей перспективе.

Отметим, что значительную часть отчета составляют описания компаний - основных участников российского рынка АКБ.

Кроме того, в этом году отчет содержит дополнительный раздел: «Потребительские предпочтения при выборе аккумулятора». В нем представлена информация по узнаваемости и предпочтениях в выборе и эксплуатации автомобильных аккумуляторов российскими автовладельцами. В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие 2500 автолюбителей.

Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются ЕМИСС, Федеральная таможенная служба РФ, а также собственные базы данных и информация, полученная непосредственно в компаниях-участниках рынка. Все представленные данные четко структурированы и собраны в таблицы, а каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.